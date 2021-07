Mila, the European leader in on-demand tech support introduces Express 6-Hour Service Un technicien à la demande de Mila installe un téléviseur intelligent mural. Un technicien Mila consulte les propriétaires concernant les produits de maison intelligente.

Le plus grand fournisseur européen d’assistance technique la demande répond aux exigences des consommateurs soucieux des marques avec un nouveau service rapide

Lorsqu’un problème technique survient, les clients veulent qu’il soit résolu rapidement, et notre nouveau service express ne fera qu’améliorer nos services à la demande déjà très appréciés.” — le PDG et fondateur de Mila, Chris Viatte

ZüRICH, SWITZERLAND, July 6, 2021 / EINPresswire.com / -- La société suisse, Mila inc., lance une assistance technique express et sur site en six heures. Le plus grand fournisseur européen d’assistance technique à la demande répond aux exigences des consommateurs soucieux des marques avec un nouveau service rapide pour les particuliers et les entreprisesSelon la société d’études Parks Associates, les consommateurs avisés et soucieux des marques veulent profiter d’un service d’installation professionnel pour leurs nouveaux appareils technologiques, systèmes domotiques intelligents ou appareils ménagers, ainsi que d’une assistance-client 24 h/24, 7 j/7 qui soit intégrée à leurs achats. Les clients qui connaissent les avantages des appareils et systèmes IoT connectés exigent qu’une assistance technique qualifiée soit offerte au moment même de l’achat. Mila Inc, le leader européen de l’assistance technique à la demande, a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau service d’assistance technique express en Suisse qui garantit une intervention sous un délai maximum de 6 heures. La société offre aux clients une garantie de remboursement des frais du service express si le technicien Mila Friend ne peut compléter le service dans les 6 heures. Ce nouveau service sera déployé sur leurs marchés européens et britanniques au cours des prochains mois dans des villes telles que Zürich, Berne, Berlin, Hambourg, Stuttgart, Vienne, Paris, Lyon et Londres.« Lorsqu’un problème technique survient, les clients veulent qu’il soit résolu rapidement », a déclaré le PDG et fondateur de Mila, Chris Viatte. « L’installation de nouveaux appareils pose des problèmes d’intégration du système et entraîne souvent de la frustration lorsque l’acheteur essaie de résoudre les problèmes par lui-même. Mila envoie généralement un technicien sur place dans les 24 heures, et notre nouveau service express ne fera qu’améliorer notre portefeuille de services à la demande déjà très apprécié », ajoute-t-il. Mila fournit une assistance technique sur site et à distance, un service d’installation et de consultation dans cinq pays, dont la Suisse, l’Allemagne, la France, l’Autriche et le Royaume-Uni, et ce grâce à un réseau de plus de 10 000 techniciens formés à travers un financement participatif. Mila entretient des partenariats avec des marques mondialement reconnues comme Bosch, Amazon, Netatmo, Ring, eve. et Otto.de.« Mila est la version « Uberisée » de l’assistance technique à la demande, », ajoute Viatte. « Avec notre modèle de financement participatif, la plupart de nos techniciens contactent le client dès la réservation et offrent leurs services dans un délai d’une à deux heures. Notre nouveau Service Express formalise tout simplement cette offre de service. Nos partenaires de marque savent qu’un client frustré ne sera jamais un client fidèle, et nous avons démontré à maintes reprises que le fait d’inclure des services d’installation et d’assistance avec l’achat du produit permet de renforcer la fidélité et d’augmenter les ventes. »###À propos de MilaDepuis 2016, Mila fournit une assistance technique de proximité en temps réel, contrôlée et à la demande. Mila s'est développée depuis la Suisse vers de nouveaux marchés, grâce à un réseau de partenariats solides avec les détaillants et les entreprises, offrant des services en Allemagne, en Autriche, en France et au Royaume-Uni. À l'origine soutenue et détenue par Swisscom, Mila a été acquise en 2020 par son PDG Chris Viatte, avec l'appui de nouveaux investisseurs parmi lesquels Alpana Ventures de Suisse et Oriza Ventures de la Silicon Valley, qui ont tous deux mené le tour de table, ainsi que Plug and Play Ventures de la Silicon Valley.Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Trusted, Friendly Tech Support - Anytime, Anywhere