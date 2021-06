Trực thăng Mi-171A2 được chứng nhận tại Việt Nam

MOSCOW, RUSSIA, June 29, 2021 / EINPresswire.com / -- Cục Hàng không Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Cục HKVN) đã thông qua giấy chứng nhận dòng máy bay trực thăng đa năng Mi-171A2 được sản xuất tại Nhà máy Hàng không Ulan-Ude của Công ty “Trực thăng Nga”. Sự kiện này đang đem đến cho thị trường Việt Nam phiên bản cải tiến mới nhất của dòng trực thăng Mi-8/17.Trước đó, ngày 13/3/2020, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Rosaviatsia) và Cục HKVN đã ký kết một thỏa thuận về các vấn đề các máy bay có đủ điều kiện bay hay không nhằm hỗ trợ và đơn giản hóa việc chứng nhận thông qua các máy bay Nga xuất khẩu sang Việt Nam. Các sự kiện này được thực hiện bởi Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang nhằm hỗ trợ kế hoạch ưu tiên cho việc xuất khẩu các thiết bị hàng không nội địa có triển vọng do Bộ Công Thương Nga và các doanh nghiệp trong ngành máy bay Nga thành lập.Các nhà khai thác nước ngoài đầu tiên của Mi-171A2 là Kazakhstan và Ấn Độ. Giấy chứng nhận dòng trực thăng này đã được cơ quan hàng không Ấn Độ, Colombia, Hàn Quốc và nay là Việt Nam thông qua. Ngoài ra, hãng cũng có kế hoạch thông qua chứng nhận cho Mi-171A2 ở Trung Quốc, Brazil, Mexico, Peru và các quốc gia khác.Trực thăng Mi-171A2 đã cho thấy những đặc điểm tốt nhất của dòng máy bay Mi-8/17 nổi tiếng thế giới. Nó được trang bị động cơ VK-2500PS-03 với hệ thống điều khiển kỹ thuật số. Động cơ tăng sức mạnh và một tổ hợp thiết bị điều hướng bay và liên lạc vô tuyến được nâng cấp đã giúp mở rộng phạm vi hoạt động của trực thăng. Chúng cung cấp cho Mi-171A2 những khả năng mới về cơ bản khi hoạt động ở các vùng núi cao và các khu vực có khí hậu nóng. Nhờ cánh quạt đuôi hình chữ X hiệu quả hơn, cánh quạt chính mới với các cánh composite, cũng như cấu hình khí động học được cải thiện, tốc độ bay và tốc độ tối đa của Mi-171A2 so với trực thăng Mi-8/17 được sản xuất nối tiếp đã tăng lên 10%, và khả năng chuyên chở - tăng 25% (lên đến 4 tấn hàng bên trong khoang hàng hoặc lên đến 5 tấn trên hệ thống treo bên ngoài).Việc sử dụng tổ hợp trang thiết bị hàng không kỹ thuật số KBO-17-1 trên trực thăng Mi-171A2, được thực hiện theo nguyên tắc “buồng lái kính”, cho phép giảm số lượng người của phi hành đoàn xuống còn hai người. Việc sử dụng máy quay video đã cải thiện khả năng hiển thị khi làm việc với hệ thống treo bên ngoài. An toàn bay đã được cải thiện thông qua việc sử dụng các hệ thống hiện đại để ngăn chặn va chạm với mặt đất, với các máy bay khác và chướng ngại vật trong đường bay của trực thăng. Mi-171A2 có khả năng chuyển đổi nhanh chóng - khoang chứa hàng có thể chuyển đổi thành phương án chở hàng, tìm kiếm cứu nạn hoặc vận tải hành khách trong thời gian ngắn.Máy bay trực thăng đã được chứng nhận hạng "A", điều này đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu an toàn bay nghiêm ngặt nhất đối với máy bay trực thăng dân dụng. Máy bay có thể thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, y tế, vận tải, dập tắt đám cháy hoặc vận chuyển hành khách bất cứ lúc nào trong ngày, ở nhiệt độ từ -50 đến +50 ° C, ở vùng núi cao, sa mạc, khí hậu nhiệt đới hoặc Bắc Cực. Máy bay trực thăng có thể thực hiện các chuyến bay thẳng dài ngày.Rosteс State Corporation is one of the largest industrial companies in Russia. It unites more than 800 scientific and industrial organizations in 60 regions of the country. Its key areas of activity are aircraft engineering, radioelectronics, medical technologies, innovative materials, etc. The corporation’s portfolio includes such well-known brands as AvtoVAZ, KAMAZ, UAC, Russian Helicopters, UEC, Uralvagonzavod, Shvabe, Kalashnikov, etc. Rostec is active in the implementation of all 12 national projects. The company is a key provider of Smart City technology, it is engaged in the digitalization of public administration, industry and social sectors, and it is developing plans for the development of 5G wireless technologies, an Industrial Internet of Things, big data and blockchain systems. Rostec partners with leading world manufacturers such as Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli and Renault. The corporation’s products are delivered to more than 100 countries worldwide. Almost a third of the company's revenue comes from the export of high-tech products.