Hoe om die perfekte slagspreuk te skep

Het u ‘n gunsteling slagspreuk?

Daardie slagwoord wat net soos ‘n pakkende deuntjie in jou kop steek. Soms het dit selfs ‘n klein ringetjie of rymstruktuur wat ‘n bietjie flair gee. Jy weet dit werk omdat dit jou bybly. Jy onthou dit, en jy onthou die maatskappy waarvoor dit staan.

Het u handelsmerk ‘n slagspreuk nodig? Waarskynlik. Hier is die rede waarom.

Wat is die doel van ‘n sakewagwoord?

‘N Goeie slagspreuk is pakkend en wip soos ‘n oorwurm om jou kop. ‘N Goeie sakewagwoord is egter meer as net ‘n trefwoord.

Dit is ‘n saamtrekpunt vir u handelsmerk. Dit omvou alles waarvoor u staan ​​en alles wat u aan die publiek bied.

Dit is so ‘n gevegskreet.

In werklikheid is die etimologie van die woord slagspreuk weerspieël net dit. Die term kom van ‘n Gaeliese Skotse term wat as ‘n gevegskreet gebruik word. In die vroeë 1700’s het die slagspreuk beskrywingswyses beskryf wat deur politieke of ander groepe gebruik is.

Slegs slagspreuke is deesdae belangriker as ooit tevore, want ons is oorstroom in visuele en klankmedia, van TV en radio tot die internet en digitale media.

‘N Goeie slagspreuk bevat ‘n slim opsomming van wat u doen, wek betrokkenheid by u gehoor en hou dit by totdat u u produk of diens benodig.

U slagspreuk kan na u handelsnaam geskryf en uitgespreek word om mense te help onthou waaroor u gaan. U kan dit net na of onder u naam of logo op u webwerf, sosiale media, bemarkingsmateriaal plaas of dit in advertensies gebruik. Dit help u slagspreuk sinoniem met u handelsnaam.

Waarom moet u besigheid ‘n slagspreuk hê?

Is dit die moeite werd om die tyd te neem om ‘n slagspreuk vir u besigheid te skep? In die meeste gevalle, ja. Om die kern van u besigheid te kry en ‘n frase te vind wat alles waarvoor u staan ​​op ‘n onvergeetlike manier omhul, kan ‘n kragtige handelsmerkbate word.

‘N Goeie slagspreuk staan ​​daar bo met u besigheids naam, logo en webontwerp.

Op baie maniere kan dit u versterk handelsmerkbemarkingstrategie. Hier is die rede waarom.

‘N Slagspreuk kan u ‘n onvergeetlike identiteit gee.

‘N Slagspreuk bied ‘n grondslag vir ‘n kreatiewe bemarkingsveldtog.

‘N Slagspreuk spreek waardes om rond te trek.

‘N Slagspreuk help u om standpunt in te neem.

‘N Slagspreuk help klante om u te onthou.

Dit is maar enkele van die vele voordele van die skep van ‘n slagspreuk vir u besigheid. As u oortuig is, is dit tyd om te begin met die saamstel van u slagspreuk.

Hoe om ‘n besigheidspersoon te skep

Dit is baie belangrik om ‘n kort en eenvoudige slagspreuk te skep wat dit absoluut buite die park tref. Die beste slagspreuke is kort, ongewoon en eenvoudig om uit te spreek.

Dit is nie maklik nie, maar dit is die moeite werd om met die regte slagspreuk vorendag te kom.

Oorweeg wat u handelsmerk spesiaal maak

Voordat u ‘n slagspreuk kan begin skep, moet u nadink oor wat u besigheid die wêreld bied. ‘N Paar dinge om te vra is:

Wat verkoop u, en waarom maak dit saak?

Op watter waardes is u onderneming gebou?

Waarvoor staan ​​jy?

Watter verandering bring u aan u klante?

Watter verandering probeer u die wêreld bring?

‘N Paar plekke waar jy inspirasie kan soek, sluit in:

missieverklaring

stellings van visie en waardes

maatskappygeskiedenis

teikenmark en hul waardes

handelsmerkbates soos infografika, webinars, of e-boeke.

Bepaal u doelwitte

Wat bemarkingspogings betref, moet u altyd met u begin verkoopsdoelwitte. Wat probeer u bereik? Wat is u planne vir die toekoms, en hoe kom u daar uit?

Dit is maklik om van die baan af te kom as u nie gefokus bly nie. Moenie net fokus op die aantal verkope wat u wil doen nie; dink aan hoe u wil hê dat klante oor u handelsmerk moet voel en watter oplossing u regtig lewer.

Dink hieraan — Goodyear verkoop bande, of hoe? Wanneer verbruikers egter bande koop, is hulle nie bekommerd oor watter soort rubber of die jare se navorsing die onderneming gedoen het om die regte loopvlak te ontwikkel nie. Verbruikers wil bande hê wat hul gesinne veilig sal hou; dit is die eintlike doel van die handelsmerk.

Hou u leidrade op die voorgrond en laat dit u reis na u slagspreuk dryf. Dit is van kritieke belang om op die handelsmerk te bly terwyl u u slagspreuk skep.

Dink aan wat u hierdie slagspreuk vir u handelsmerk moet doen:

Wat wil u hê moet mense weet oor u handelsmerk?

Watter produkte of dienste moet die fokus wees?

Watter waardes en visies wil u kommunikeer?

Watter oplossing bied u onderneming regtig?

Laat hierdie antwoorde u lei na die regte sakewagwoord.

Begin skryf

Of u besluit om ‘n uitgekontrakteerde bemarkingskonsultant of hou dit self en skryf dit self, die eerste stap is om idees te begin ontwikkel.

Begin net skryf. Met hoeveel idees kan u vorendag kom?

Skryf almal neer. Moenie uself beperk of nog redigeer nie. Dit is nou die tyd om die idees net te laat vloei. Laat die een idee ‘n ander inspireer. Durf ‘n bietjie van die muur af wees. Moenie stop voordat u idees op is nie.

As u begin peuter, moet u u handelsnaam nadink en ‘n paar idees daarna uitprobeer. Hoe klink hulle saam?

Stel jou ‘n radio- of televisie-advertensie voor. Beskryf u dienste of produkte en dink aan hoe die slagspreukidees klink aan die einde van die beskrywing.

As u die slagspreuke hardop toets, kan u meer idees begin ontwikkel. Skryf dit neer! Moenie ophou om te wysig nie. Hou net aan om by die lys te voeg.

Waag dit om oorspronklik te wees

Dit kan aanloklik wees om na ander slagspreuke te luister, maar u het waarskynlik al genoeg van diegene wat in u kop rondrol.

Ons hoor soveel slagspreuke dat ons brein al klaar is om te weet wat goed klink en wat nie.

Om ‘n klomp slagspreuke te luister of te lees terwyl u dit self skep, kan twee dinge vir die proses benadeel:

Dit kan veroorsaak dat u per ongeluk die struktuur of konsepte van ander slagspreuke wat u liefhet, steel. U wil beslis nie soos almal klink nie. Om in die kompetisie-modus te kom, kan u kreatiwiteit smoor. Wanneer u ander se slagspreuke lees, veral dié wat u as suksesvol beskou, kan u u idees begin beoordeel. Groot idees ontwikkel op hul eie organies; moenie dat kompetisie hulle onderdruk nie.

Maak dit tydloos

Slagspreuke moet die toets van die tyd deurstaan. U wil hê dat mense u handelsnaam aan u slagspreuk moet koppel, wat beteken dat dit lank moet bly sodat hulle dit baie keer kan hoor.

Dit beteken dat u niks te kontemporêr of nuwerwets moet vermy nie. Sommige dinge wat u moet vermy, kan insluit:

speel ‘n gewilde reeks of liedjie titel af

die opbou van ‘n politieke slagspreuk

wat ‘n huidige popkultuurverwysing weerspieël

met behulp van ‘nuwe’ sleng

Om ‘n tydlose slagspreuk te skep, gebruik woorde en frases wat algemeen verstaan ​​word, ten minste deur die meeste sprekers van u taal.

Probeer dit korter hou en vermy komplekse frases of woorde.

Hou dit eenvoudig, en ‘n bietjie reguit, om te verseker dat dit die toets van die tyd deurstaan.

Doen ‘n beroep op u gehoor

Soos met alles in bemarking, moet u oorweeg u teikenmark as jy ‘n slagspreuk saamstel.

Hoe praat hulle? Gebruik u taal en sintaksis wat natuurlik vir u gehoor is?

As u teikenmark ‘n sekere register van Engels gebruik, kan u die taalstyl gebruik. Onthou egter waaroor ons hierbo gepraat het.

U hoef nie u slagspreuk te styliseer om by ‘n sekere nuwerwetse of vreemde manier van praat te pas nie, maar u kan verseker dat u die taal gebruik waarop u teikenmark betrekking het.

‘N Ander aspek wat u in ag moet neem wanneer u u slagspreuk vorm, is wat belangrik is vir u teikengehoor. Wat wil hulle van u handelsmerk of u kompetisie hê? Wat is vir hulle belangrik?

Dink aan wat hulle eintlik van u handelsmerk kry, maar grawe ‘n bietjie dieper. Wat is hul strewes? Wat voorsien hulle hul lewe om by u handelsmerk te wees?

Praat met daardie behoeftes, eerder as net met u voordele.

Stel jou idees voor

Dit is tyd om u idees te vergelyk. Moenie bang wees om ‘n bietjie wreed te wees nie. Dit kan moeilik wees om u gunstelinge te verdeel, maar gebruik die bostaande idees om slagspreuke wat nie werk nie, uit te wis.

Watter een is te nuwerwets of kontemporêr? Laat hulle gaan.

Watter een gaan te veel oor u handelsmerk en nie genoeg oor u teikengehoor nie? Haal hulle uit.

Hoe lyk u lys nou? Het u nog te veel idees? As u lys nog te lank is, is hier nog ‘n paar filters om diegene wat nie so goed sal werk nie, uit te haal.

Watter een is te lank?

Watter een is nie baie onvergeetlik nie?

Watter klink te veel soos iemand anders s’n?

Vir watter hou jy net nie?

Stel hulle neer op ‘n paar wat regtig sal werk. Dit is goed om nog ‘n paar wonderlikes te hê. Hoe besluit u wat om volgende te doen? Kom ons kyk na die laaste stap.

A / B Toets u beste idees

Het u nog twee idees oor om te oorweeg? As u nie seker is wat ‘die’ is nie, is dit tyd vir ‘n A / B-toets.

Hoe doen jy dit? Begin deur vriende, kollegas of sakevennote te vra. U kan dit ook oorweeg om ‘n fokusgroep te gebruik.

Ongeag watter pad u kies, maak seker dat u elke slagspreuk in dieselfde formaat aanbied. Byvoorbeeld:

Skep ‘n handelsmerk-logo met elk van u slagspreuke.

Ontwerp ‘n nuusbriefopskrif met elke slagspreukidee.

Neem ‘n demo-advertensie op met die slagspreuk-idees aan die einde.

Deel dit nou met u gehoor. Op watter een reageer hulle die beste? Is daar ‘n duidelike wenner?

Indien nie, oorweeg die terugvoer wat hulle deel. Dink aan die kriteria hierbo. Het ‘n mens nie ‘n beroep op hulle gedoen nie? Was ‘n mens nie so tydloos nie? Of was dit te verwarrend? Hou in gedagte dat eenvoudig gewoonlik die beste is. U kan ook A / B-toetsing in betaalde advertensies gebruik om te sien watter slagspreuk die meeste verkeer of verkope lok.

Beste voorbeelde van die slagspreuk

Kom ons kyk na die besonderhede en kyk na ‘n paar slagspreuke wat werk en ondersoek waarom dit so effektief is.

McDonald’s-slagspreuk

Bah, bah, bah, bah, bum. Jy sing dit al.

Die slagspreuk “Ek hou van dit” van McDonald’s kom met sy eie klein geklingel, maar dit is nie die enigste ding wat dit laat werk nie. Dit is eenvoudig, dit is onvergeetlik en aspirerend. Dit spreek van ‘n gelukkige lewe vol dinge waarvan jy hou.

Burger King

Vir dekades, Burger King noem ‘n handelsmerk waarmee u op u voorwaardes kan lewe. Die slagspreuk “Have It Your Way” wat bereik word, spreek oor hul produkte en ‘n groter visie in die lewe. U kan u burger op u manier kry, en net miskien kan u ook die lewe op u manier hê.

In-N-Out slagspreuk

Soms is dit die beste. Die In-N-Out-slagspreuk is ‘n voorbeeld van ‘n tydlose, eenvoudige slagspreuk wat direk spreek tot wat sy kliënte wil hê.

Vrae oor slagspreukes

Wat maak ‘n goeie slagspreuk? Dit is kort, onvergeetlik en spreek tot die teikengehoor. Ideaal gesproke moet dit tydloos wees, sodat dit jare lank kan gebruik word. Wat is ‘n slagspreukvoorbeeld? McDonald se “I’m Lovin ‘It” klingel is ‘n voorbeeld van ‘n pakkende slagspreuk. Wat is goeie slagspreuke? Burger King se “Have It Your Way” het die toets van die tyd deurstaan ​​met die burgers en ‘n strewe. In-N-Out se slagspreuk “Kwaliteit wat u kan proe” is eenvoudig en hou vol met verloop van tyd. Hoe skep u die perfekte sakewagwoord? Begin met u eie besigheidsdoelstellings, en dink dan aan u teikengehoor en wat vir hulle belangrik is.

Die skep van ‘n pakkende slagspreuk Afsluiting

As u uself in die mark wil onderskei, handelsmerk is van kardinale belang. Van u beeldmateriaal tot u stem, moet elke komponent spreek tot ‘n gemeenskaplike doelwit van wie u is en waaroor u gaan.

Belangriker nog, hulle moet praat met wat u sê teiken mark is op soek na. U slagspreuk is nog ‘n stuk in hierdie legkaart, wat u bemarkingspaar en ‘n ander veldtog gee om mee te werk. Wees kreatief, maar bly op koers en skep die perfekte sakewagwoord vir u handelsmerk.

Wat is jou gunsteling slagspreuk?