Hoe om Google Alerts te gebruik vir PPC-navorsing

Met meer as 267 miljoen individuele besoekers, Google is ongetwyfeld Amerika se gewildste soekenjin. Waarom maak dit saak?

As Google die gewildste soekenjin is, moet u u PPC-advertensies daarop noem. Wat meer is, moet u die gewildste onderwerpe en sleutelwoorde in u bedryf volg om u PPC-navorsing beter in te lig.

Hoe kan u dit doen? Wel, daar is ‘n paar analitiese instrumente beskikbaar, insluitend my eie Ubersuggest. Weet u egter dat u ook die bekende Google Alerts-diens kan gebruik om u PPC-veldtogte in kennis te stel?

As jy dit nie gedoen het nie, moenie bekommerd wees nie. As u aan digitale bemarking en Google dink, is Google Alerts miskien nie die eerste instrument wat by u opkom nie, byvoorbeeld: Google-advertensies self. Laat ek u wys hoe Google Alerts werk en hoe dit u kan help om u PPC-veldtogte effektiewer te bestuur.

Wat is Google Alerts?

Google Alerts is in wese ‘n kennisgewing instrument. U kan die diens gebruik om op te spoor wanneer mense sekere sleutelwoorde of sleutelwoorde aanlyn gebruik.

U kan Google byvoorbeeld vra om ‘n waarskuwing aan u te stuur wanneer iemand u of u maatskappy se naam aanlyn noem, of u kan dit gebruik om na te gaan watter sleutelwoorde u mededingers die meeste gebruik.

Die beste deel? Dit is gratis om ‘n Google Alert op te stel, en dit is maklik om aan die gang te kom. As u ‘n bemarker is, is dit die moeite werd om Google Alerts te probeer.

Al is daar iets wat u nie deur Google Alerts kan monitor nie? Ja.

U sal geen analytiese besonderhede sien nie, soos hoe gereeld u handelsmerk aanlyn genoem word of as u vermeldings toeneem. Dit beteken dat u nog gereedskap benodig soos Google Analytics om jou te help meet KPI’s en ander belangrike statistieke.

Wat meer is, jy kan nie hou sosiale media-plasings dop op hierdie manier, sal u ‘n alternatiewe hulpmiddel benodig as u wil opspoor hoe gereeld u op sosiale media genoem word.

Met ander woorde, Google Alerts is handig, maar dit is nie die enigste instrument wat u moet gebruik om u handelsnaam teenwoordig op te spoor, sleutelwoorde op te spoor of tendense vir PPC-veldtogte te monitor nie.

Hoe om ‘n Google Alert op te stel

Dit duur nie meer as ‘n paar minute om stel op ‘n Google Alert. Kom ons werk saam deur die stappe.

Gaan eers na google.com/alerts. As u dit nog nie gedoen het nie, meld u aan met die Google-rekening waarvoor u waarskuwings wil ontvang.

Besluit vervolgens waaroor u in kennis gestel wil word en tik die soekterm in die boonste balk. Kom ons gebruik die soekterm “influencer marketing” as voorbeeld:

Besluit dan watter bronne u wil opspoor. Onthou, Google Alerts kan nie sosiale media-plasings vir u monitor nie, maar u kan kies uit ander bronne soos boeke, video’s en blogposte.

Besluit vervolgens hoe gereeld u Google Alerts wil ontvang. U kan kies vir onmiddellike waarskuwings, wat beteken dat u in kennis gestel word sodra ‘n relevante boodskap verskyn, of u kan een keer per dag of een keer per week opdaterings kry. Dit hang alles af van wat vir u werk.

As u u waarskuwings nog verder wil aanpas, kan u dit doen. As u byvoorbeeld slegs Google Alerts vir plasings in ‘n sekere taal wil ontvang, kies dan eenvoudig die taal wat u volg in die keuselys. Of, as u slegs berigte wat relevant is vir ‘n sekere land wil monitor, kan u die soektog tot hierdie gebied beperk.

Kies vervolgens tussen die ontvangs van “alle” resultate of slegs die resultate wat Google die belangrikste ag vir u soektog. As u byvoorbeeld ‘n baie breë trefwoord gebruik, kan u waarskuwings beperk tot slegs die hoogste resultate.

Hier is hoe die beste resultate vir ‘influencer marketing’ daar uitsien:

Kies dan waar u u waarskuwings wil ontvang. U kan dit na ‘n e-posadres of ‘n e-pos stuur RSS-voer.

Nadat u u parameters ingestel het, klik u op “Skep waarskuwing” om die proses te voltooi:

Nou sal u Google Alerts vir hierdie soekterm ontvang! Herhaal die stappe as u enige ander waarskuwings wil instel. U kan tot 1000 Google Alerts gelyktydig uitvoer, wat waarskynlik meer as genoeg is om op te spoor. As u egter meer Google Alerts benodig, kan u altyd ‘n tweede rekening opstel om dit deur te voer.

Wil u ‘n Google Alert opdateer of uitvee? Geen probleem. Gaan eenvoudig terug na google.com/alerts, kies die regstreekse waarskuwing wat u wil wysig of verwyder en klik op die betrokke opsie in die beskikbare menu’s.

Hoe om Google Alerts vir PPC-advertensies te gebruik

OK, so dit is wat Google Alerts is, maar kan u dit vir u gebruik PPC-advertensies? Absoluut. Hier is die vyf belangrikste maniere waarop u die krag van Google Alerts vir u volgende PPC-veldtog kan benut.

1. Vind uit wat die tendens in u bedryf is

Seker, immergroen inhoud maak saak, maar tendense is uiters belangrik vir elke bedryf. Ideaal gesproke wil u dan vinnig identifiseer wat hierdie tendense is en hoe u dit in u PPC-advertensies kan opneem.

Hoe kan Google Alerts help? Wel, u kan dit gebruik om blogs en gesaghebbende webwerwe in u nis te monitor vir nuwe inhoud. U kan nuwe plasings skandeer om moontlike tendense te identifiseer en dit te benut voordat u mededingers dit doen.

Om Google Alerts so op te stel, stel u net waarskuwings in vir “[company name] + blog. ” U kan byvoorbeeld ‘Forbes-blog’, ‘Shopify-blog’, ensovoorts volg.

Of, as u belangstel in algemene tendense in ‘n breër nis soos e-posbemarking, kan u ‘n wye soekterm soos ‘e-posbemarkingstendense’ gebruik, vra Google om u slegs die mees relevante resultate te wys en te sien wat opduik.

2. Identifiseer onderwerpe om te teiken

Alhoewel dit nie hoofsaaklik ‘n sleutelwoordnavorsingsinstrument is nie, kan Google Alerts tog gebruik word om u te help identifiseer nuwe sleutelwoorde en soekterme om deur u PPC-advertensieveldtogte te teiken.

Hier kan ‘n voorbeeld nuttig wees.

Sê nou u verkoop oefenaanvullings, en u stel ‘n nuwe produk bekend om mense na moeilike sessies te help herstel. U kan Google Alerts instel om te help identifiseer of mense soektogte invoer soos ‘aanvullings vir oefenherstel’ en ‘vitamienwater’.

Om aan die gang te kom, moet u net ‘n waarskuwing opstel vir hierdie soekterme. Hier is ‘n paar voorbeelde van hoe u u sleutelwoorde kan uitskryf:

Herstel van “vitamienwater”

‘Vitamienwater’ aanvulling

“Oefen herstel-aanvullings” vitamienwater aan

Die gebruik van aanhalingstekens rondom sekere woorde verseker dat u resultate sien wat presiese frase bevat, plus enige ander woorde wat u bygevoeg het.

As niemand na hierdie sleutelwoorde soek nie, moet u herbesin oor watter sleutelwoorde u vir u PPC-advertensies rig. Aan die ander kant, as dit gewilde sleutelwoorde is, is dit die moeite werd om die geld te spandeer om u advertensies vir hierdie soektognavrae te laat sien.

Soos ek gesê het, is Google Alerts nie ‘n sleutelwoordnavorsingsinstrument nie, maar u kan dit gebruik om u ander strategieë vir navorsingsnavorsing te ondersteun.

3. Ontvang kennisgewings oor jouself of jou handelsmerk

As u PPC-advertensieveldtogte skep, is dit belangrik dat u verstaan ​​wie u is teikengehoor is. Wie praat oor u handelsmerk en watter demografie bereik u? Sodra u die antwoorde op vrae soos hierdie ken, kan u gerigte, meer effektiewe PPC-advertensies maak.

Hoe kan Google Alerts help? Deur u toe te laat om op te spoor wanneer iemand u of u maatskappy aanlyn noem. Sodra u begin om u vermeldings op te spoor, kan u meer leer oor wie u handelsmerk besig hou en wat hulle van u verwag.

Weereens, dit is eenvoudige Google Alerts om op te stel. Stel eenvoudig twee individuele waarskuwings op: een vir u besigheidsnaam en een vir u persoonlike naam.

Gebruik wat u ontdek om te besluit watter demografie u PPC-advertensies in die toekoms wil teiken.

4. Monitor u deelnemers

Dit maak saak wat mense oor u en u handelsmerk sê. Dit is egter net so belangrik om te weet:

wat jou teikengehoor oor jou mededingers sê; en

hoe u mededingers aanlyn presteer

Waarom maak mededingende navorsing saak as u ‘n PPC-veldtog opstel? Deur die sterk- en swakpunte van u mededingers te verstaan, kan u u eie handelsmerk onderskei en die effektiefste PPC-advertensies bou.

U kan die vermeldings van mededingers meer algemeen dophou, of u kan na aankondigings soek deur die gebruik van frases soos ‘mededinger + produkaankondiging’. Gebruik u bevindinge om u produkbekendstellingsveldtogte en PPC-advertensies in te lig en om uit te steek onder die skare.

5. Volg en bestuur negatiewe resensies

Geen onderneming hou daarvan om negatiewe resensies te kry nie, maar laat ons eerlik wees: dit is ‘n kommersiële werklikheid. Wat egter belangrik is, is hoe u die resensies hanteer en die terugvoer gebruik om u besigheid te verbeter. In werklikheid, 96 persent van die verbruikers lees die maatskappy se antwoorde op negatiewe resensies, sodat u antwoorde saak maak.

Waarom maak dit saak vanuit ‘n PPC-perspektief? Selfs as mense deur u PPC-advertensies klik, sal hulle nie van u koop as hulle net negatiewe resensies sien nie en geen terugvoer van u of die kliëntediensspan af is nie.

Kan Google Alerts u help negatiewe resensies op te spoor en te bestuuralhoewel? Sekerlik. Hier is hoe.

Eerstens kan u net monitor vir handelsmerkopmerkings. Daar is egter ‘n kans dat u negatiewe resensies wat op hierdie manier gevolg word, sal mis, veral as u ‘n gewilde handelsmerk met veelvuldige vermeldings is.

Vervolgens kan u slegs ‘n spesiale Google Alert opstel vir resensies. Dit lyk soos volg:

[brandname] + intitle: hersiening

As u maatskappy byvoorbeeld ‘Coffee King’ heet, lyk u waarskuwing soos volg:

Twee en sewentig persent van die klante lees resensies voordat u aksie neem, soos om aankope te doen, dus selfs as u uitstekende PPC-advertensies aanbied, is resensies nog steeds belangrik, en dit is van kardinale belang dat u voorbly as u die beste uit u PPC-veldtogte wil haal.

Vrae oor Google Alerts

Laat ek vinnig ‘n paar van die belangrikste punte saamvat wat ons aangeraak het.

Wat is Google Alerts? Google Alerts is ‘n kennisgewingsinstrument. U kan die diens gebruik om op te spoor wie praat oor sekere sleutelwoorde waarin u belangstel en wat hulle sê.

Hoe stel ek Google Alert op? Stel Google Alerts op deur na google.com/alerts te gaan. Kies u sleutelwoorde, kies u kennisgewingsfrekwensie en klik op “Skep waarskuwing” om regstreeks te begin. U kan kies om kennisgewings aan u e-posadres of ‘n e-posadres te ontvang RSS-voer, wat u ook al verkies.

Wat is die beste manier om Google Alerts te gebruik? Daar is geen enkele ‘beste’ manier om Google Alerts te gebruik nie. Dit is egter ideaal om na te gaan wat mense oor u handelsmerk sê en, belangrik, om uiters belangrik te werk sleutelwoordnavorsing om u PPC-advertensieveldtogte beter in te lig en te verseker dat die regte gehore u betaalde advertensies werklik sien.

Is Google Alerts gratis? Ja, dit is heeltemal gratis om op te stel en te gebruik. Dit is die moeite werd om uit te probeer as deel van u breër digitale bemarkingstrategie en PPC-navorsing.

Is daar ‘n beperking op hoeveel Google Alert ek kan instel? U kan tot 1 000 Google Alerts gelyktydig uitvoer. As dit nie genoeg is vir u nie, kan u altyd Google Alerts op ‘n aparte werkrekening instel.

Google Alerts vir PPC Afsluiting

As u van plan is om ‘n PPC-veldtog, sal u weet hoe belangrik dit is om u teikengehoor te ondersoek en die regte sleutelwoorde te kies. Soos ons gesien het, kan Google Alerts help, ongeag of u gewilde sleutelwoorde uitdink of populêre tendense in u bedryf ondersoek.

Is ‘n Google Alert die enigste instrument wat u moet gebruik om u PPC-prestasie op te spoor? Waarskynlik nie. Aangesien dit egter gratis is om aan die gang te kom en dit eenvoudig is om ‘n waarskuwing of twee op te stel, stel ek voor dat u dit self probeer om te sien of dit ooreenstem met u onderneming. unieke bemarkingstrategie.

Het u meer hulp nodig met u algemene PPC-bemarkingsveldtog? Reik na my uit en ontdek meer oor hoe ek u kan help met u digitale bemarkingsreis.

Het u al Google Alerts opgestel? Waarvoor gebruik jy dit?