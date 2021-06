Pourquoi le transport de pièces automobiles d’un continent à l’autre dans des emballages jetables n’est-il pas durable?

COLOGNE , NORTH RHINE-WESTPHALIA, GERMANY , June 14, 2021 / EINPresswire.com / -- Les changements dans l’industrie automobile mondiale montrent en quoi les conteneurs réutilisables de CHEP sont plus durables sur le plan environnemental, opérationnel et économique que les emballages en carton.L’industrie automobile entre dans une phase de mutation sans précédent.L’évolution vers l’électrification, motivée par les réglementations environnementales et les préoccupations des consommateurs, signifie que de nombreux composants complètement différents vont devenir nécessaires.Outre les perturbations causées par la pandémie, cette évolution entraîne une modification considérable des chaînes logistiques dans le monde entier et met de plus en plus l’accent sur la complexité du transport intercontinental.Le fait que de nombreux acteurs du secteur pensent que l’emballage jetable est un meilleur choix pour les longs flux de transport est compréhensible. Le carton a l’air de poser beaucoup moins de problèmes environnementaux qu’une boîte en plastique, puisqu’il peut être recyclé. Et il semble relativement bon marché à acheter ou à remplacer, sans avoir besoin d’un flux de retour vide.Pourtant, les problèmes posés par le carton jetable pour les longs transports d’exportation/importation sont importants, non seulement en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 et des déchets, mais aussi parce qu’il est moins rentable sur le plan opérationnel.Il existe une meilleure solution que le jetableLes emballages jetables ne sont pas aussi durables qu’ils en ont l’air. En fait, au cours de sa durée de vie, le carton émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que le plastique. [Note de bas de page 1] Son élimination correcte pose également des difficultés (une grande partie finit dans les décharges et pourrit en produisant encore plus de gaz à effet de serre).Tout aussi important pour les transports d’exportation complexes, il y a aussi la question des coûts cachés, des dépenses d’investissement du capital (CAPEX), du stockage supplémentaire, de la manipulation manuelle accrue et du risque d’endommagement du produit.Par exemple, Tenneco – un fournisseur mondial de premier niveau– a travaillé avec CHEP pour analyser le coût total de fonctionnement de son propre système d’emballage et a découvert que les emballages jetables représentaient la plus grande part des coûts cachés. [Note de bas de page 2]Grâce à l'étendue de son réseau mondial, CHEP peut garantir que ses clients disposent toujours de l’approvisionnement en emballages dont ils ont besoin – contrairement aux emballages jetables – quelle que soit l’évolution de la demande. Et ses emballages réutilisables sont continuellement en circulation dans le monde entier, ce qui supprime les frais liés aux flux inversés vides.Le système de location-gestion (pooling) d’emballages réutilisables robustes élimine les risques liés aux flux intercontinentaux complexes, où les dommages et les interruptions de transport peuvent entraîner l’arrêt coûteux des chaînes de production. L’analyse de la chaîne de valeur de CHEP examine les flux des clients et les aide à calculer les moyens les plus efficaces de réduire les coûts, d’accroître la transparence et la durabilité, et de rendre la chaîne logistique d’exportation/importation plus rapide, plus simple et plus sûre.L’un des principaux développeurs et fournisseurs de systèmes pour l’industrie automobile – avec 40 sites de production à travers le monde – était préoccupé par les dépenses d’investissement de sa logistique d’emballage jetable, ainsi que par son incidence sur le développement durable.Il a donc travaillé avec les experts automobiles de CHEP pour tester les fameux conteneurs réutilisables sur une seule voie pendant un an, à savoir le transport de catalyseurs d’Afrique du Sud vers l’Allemagne. Non seulement cela a permis de réduire les déchets physiques d’environ 193 tonnes, mais tous ses objectifs de fiabilité, de durabilité et de rentabilité ont été atteints. L’entreprise a également constaté des avantages supplémentaires en termes de réduction des dommages subis par les produits, de volumes de transport, d’entreposage et d’optimisation du fret maritime. Cette solution peut maintenant être étendue à l’ensemble de sa chaîne logistique.La durabilité est au cœur de l’avenir de l’industrie automobile et le système de location-gestion (pooling) d’emballages réutilisables de CHEP est la solution la plus durable sur le plan environnemental et économique pour le transport intercontinental.Note de bas de page 1 : https://www.theguardian.com/environment/2010/mar/31/plastics-cardboard Note de bas de page 2 : https://packagingrevolution.net/automotive-packaging-role-continues-to-evolve-in-global-supply-chains/