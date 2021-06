PlayTreks en MusiCasa kondigen partnership aan om artiesten, Dj's, producers en muzikanten beter te ondersteunen

MusiCasa PlayTreks

HASSELT / KNESSELARE, BELGIE, June 16, 2021 / EINPresswire.com / -- PlayTreks en MusiCasa zijn verheugd aan te kondigen dat ze een wereldwijd partnerschap zijn aangegaan, waarbij PlayTreks's innovatieve, op blockchain gebaseerde muziekdistributie en kunstmatige intelligentie-gedreven data-analyseplatformdiensten worden gecombineerd met MusiCasa's dynamische e-learning omgeving voor producers, Dj’s en muzikanten.Nu technologie een steeds grotere rol speelt in elk aspect van het bedrijfsleven, vooral in de muziekindustrie, erkennen artiesten, producers, Dj’s en muzikanten dat ze digitale oplossingen moeten omarmen om ervoor te zorgen dat ze in de voorhoede van de concurrentie blijven. De samenwerking tussen PlayTreks en MusiCasa brengt diepgaande vaardigheden samen op het gebied van muziekdistributie en data-analyse, muziekproductie, dj-academie en cursussen die erop gericht zijn om het meeste uit een digitaal audiowerkstation te halen.“De samenwerking tussen PlayTreks en MusiCasa is een krachtige combinatie. MusiCasa's begrip van muziekproductie en coaching, zijn diepgaande expertise en behendige, academische benadering is uniek complementair. We geloven dat dit helpt om artiesten, DJ's, producers en muzikanten te creëren, uit te blinken en sterker te maken”, zegt Anjo De Heus, CEO van PlayTrek. “Met een enorme groei van DIY-artiesten en producers die hun muziek uitbrengen via PlayTreks, zijn we verheugd om de klantenkring van MusiCasa te bedienen."Door samen te werken met PlayTreks om innovatieve muziekdistributie en analyse voor onze klanten te leveren, kunnen we het allerbeste aanbod bieden, onze diensten nog aantrekkelijker maken en een unieke persoonlijke ervaring bieden aan onze klanten", zegt Andy De Greve, CEO van MusiCasa. "Samen, als een team, zullen we het volledige potentieel van artiesten, Dj’s, producers en muzikanten ontsluiten en onze klanten op de beste weg naar succes in het nieuwe digitale muzieklandschap plaatsen."Als teken van betrokkenheid bij de samenwerking zullen PlayTreks en MusiCasa verschillende incentives aanbieden aan potentiële klanten, waardoor de samenwerking tussen de twee krachtpatsers de moeite waard is voor elke artiest, dj, producer of muzikant.Over PlayTreksEen team van zeer gepassioneerde, energieke, unieke mensen die op één lijn zitten om een begrip in de muziek te worden, door het bouwen van het coolste gedecentraliseerde blockchain-muziekdistributie- en data-analysebedrijf in de muziekindustrie. De data-analysediensten van PlayTreks kunnen gebruikers helpen bij het identificeren van potentiële trends, het verbeteren van de efficiëntie, het vergroten van het bereik en nog veel meer. PlayTreks, opgericht in 2020, ging live in januari 2021 en maakt grote stappen in de industrie middels hun innovatie gedreven aanpak.Over MusiCasaMusiCasa biedt speciale programma's voor professionele groei als muziekproducent. Alles wat je nodig hebt voor die succesvolle carrière in de muziekindustrie is beschikbaar op één online platform. Met de gedeelde kennis van mentoren, bewezen academische structuur en op maat gemaakte programma's, stelt MusiCasa aspirant-Dj’s, producers en artiesten in staat om vanuit hun ambitie het verschil te maken in hun carrière. Met toegankelijke programma's op basis van ervaring zetten studenten de nodige stappen vooruit door 1-op-1 training, persoonlijke coaching, e-learning en hands-on training in de professionele opnamestudio's.For more info: