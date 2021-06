Die volledige gids vir SEO-dienste vir u besigheid

Waarom is SEO (search engine optimization) belangrik? Baie sake-eienaars vra hierdie vraag voordat hulle besluit om in SEO-dienste te belê. Alhoewel dit een van die mees gebruikte digitale bemarkingsdienste is, huiwer sommige mense om SEO vir hul besigheid te gebruik.

In werklikheid is SEO belangrik omdat dit alle ondernemings bevoordeel. Of u nou ‘n klein onderneming of ‘n groot onderneming bestuur, u kan SEO gebruik om u sigbaarheid op die internet te verbeter en meer klante te lok. Namate meer mense u webwerf besoek, kan u hierdie kans gebruik om hul vertroue te verdien en om te skakel in klante.

Verder toon navorsing dat ongeveer 93% van die aanlyn-ervarings begin met soekenjins soos Google en Bing. Wanneer iemand meer wil weet oor ‘n spesifieke onderwerp, kan hulle ‘n soekenjin gebruik en ‘n navraag intik.

As u webwerf op SERP’s hoog is, kan meer mense u besigheid ontdek, wat slegs met SEO moontlik is. In daardie geval, kan u dit oorweeg om ‘n SEO-agentskap van derdepartye in Singapoer aan te stel om u ranglys en sigbaarheid op die web te verbeter.

SEO is ‘n langtermyn digitale bemarkingstrategie wat baie tyd en toewyding verg. Dit is die rede waarom uitkontraktering ‘n goeie idee vir besighede is. U kan op die lange duur ekstra hulp gebruik om u SEO-veldtog te bestuur.

Die verskillende soorte SEO

Een ding wat u moet oorweeg, is dat SEO in baie vorme voorkom. Om u werf se prestasie en ranglys te verbeter, moet u allerhande SEO-tegnieke gebruik, sodat u die oorhand oor u mededingers kan kry.

Eerstens moet u op die hoogte wees van twee verskillende soorte SEO: wit hoed en swart hoed. Die verskil tussen wit hoed en swart hoed SEO is dat die laasgenoemde taktieke gebruik om hoër as u mededingers te rangskik.

White Hat SEO volg byvoorbeeld die riglyne vir soekenjins. Die reëls word in die openbaar uiteengesit, en u hoef dit net te volg.

Aan die ander kant is SEO met swart hoede presies die teenoorgestelde. U sal strydig met die soekenjinsriglyne wees en onetiese strategieë gebruik, soos om die sleutelwoorde te vul en te bedek, om u ranglys vinnig te verhoog.

Vermy die gebruik van swarthoedetaktiek, aangesien dit u webwerf slegs die gevaar sal laat loop om ‘n rangorde te verlaag. Google kan u ‘n boete gee en dit moeiliker maak om hoër op SERP’s te staan. Volg eerder slegs withoedstrategieë. Dit is die regte manier om u aanlyn-teenwoordigheid te verbeter.

Behalwe wit hoed en swart hoed SEO, is daar baie ander soorte SEO. Hier is ‘n lys van die verskillende soorte optimalisering van soekenjins hieronder.

1. On-Page SEO

On-page SEO fokus op die optimalisering van individuele webblaaie vir soekenjins. Enigiets wat u ranglys van u bladsy beïnvloed, is ‘n belangrike deel van die optimalisering op die bladsy. U moet sorg dat elke element van u webwerf goed geoptimaliseer is.

Elemente van SEO op die bladsy wat die ranglys van u werf beïnvloed, sluit in:

Webinhoud

Titel tags

Meta beskrywings

Beelde

Sleutelwoorde

Webwerf spoed

Optimalisering op bladsy gaan oor die skep en optimalisering van inhoud vir soekenjins en gebruikers. U kan hier meer inligting oor die belangrikheid van relevante inhoud leer een van Google se verslae.

As crawlers ‘n webblad vind, lewer ons stelsels die inhoud van die bladsy weer, net soos ‘n blaaier dit doen. Ons neem kennis van sleutelsignale – van sleutelwoorde tot varsheid van die webwerf – en ons hou alles in die soekindeks dop, ”sê Google op hul webwerf. Maar wat beteken hierdie stelling presies?

Google verduidelik hoe die crawlers elke belangrike element van ‘n webwerf ondersoek, insluitend sleutelwoorde en relevante data. Daarom is dit noodsaaklik om u webwerf te optimaliseer deur relevante sleutelwoorde te gebruik wanneer u webinhoud skep. U moet seker maak dat u sleutelwoorde ooreenstem met hul ooreenstemmende inhoud.

2. Off-Page SEO

Optimalisering buite die bladsy is die teenoorgestelde van optimalisering op die bladsy, waarin dit fokus op aktiwiteite buite u webwerf wat u ranglys beïnvloed. Eksterne webwerf-faktore, soos sosiale media-boodskappe en skakelsentrums, is deel van SEO buite die bladsy.

Skakelbou is een van die mees gebruikte strategieë vir die optimalisering van buite-bladsye deur bemarkers. Die doel is om terugskakels van ander webwerwe te bekom. Hierdie omstandighede is moontlik as iemand u webwerf in hul webinhoud noem, en sodoende u aantal terugskakels vermeerder.

Ander SEO-strategieë van buite die bladsy sluit sosiale deel in, wat dalk nie u ranglys direk beïnvloed nie, maar u kan u aanlyn-teenwoordigheid verbeter en handelsmerkbewustheid verhoog. Sosiale deel is ook ‘n effektiewe manier om organiese verkeer na u webwerf te lei.

Laastens het u ‘n gasteposering, ‘n ander effektiewe SEO-strategie van buite die bladsy wat fokus op die skep van blogposte vir ander webwerwe. Sodoende kan u die aantal terugskakels na u webwerf vermeerder en ‘n gehoor lesers laat groei.

3. Tegniese SEO

Tegniese SEO is ‘n bietjie soortgelyk aan SEO op die bladsy. Dit beoog om elke tegniese aspek van u webwerf te verbeter, insluitend die webwerfstruktuur, XML-sitemap, mobiele vriendelikheid, spoed en veiligheid. Al hierdie dinge speel ‘n rol in die ranglys van u webwerf, en daarom is tegniese SEO noodsaaklik.

Sonder tegniese optimalisering sal u webwerf nie hoër rangskik nie, selfs al bevat dit inhoud van hoë gehalte. Dink aan tegniese SEO as ‘n manier om soekenjinsoekers maklik deur u webwerf te help navigeer.

Daarbenewens is een belangrike aspek van tegniese SEO om te verseker dat u webwerf vry is van tegniese probleme. Malware en 404 foutbladsye is slegs enkele faktore wat u ranglys van soekenjins negatief kan beïnvloed. Maak seker dat u kuberveiligheidsmaatreëls aan die gang is, en ondersoek u webwerf vir dooie skakels. As u albei hierdie dinge doen, moet dit die ranglys van u werf aansienlik bevoordeel.

4. Plaaslike SEO

Vir klein ondernemings is plaaslike SEO miskien die perfekte strategie vir digitale bemarking. Plaaslike soekenjinoptimalisering is die proses om u aanlyn-teenwoordigheid plaaslik te verbeter.

Met plaaslike soekenjinoptimalisering is u doel om webwerf-inhoud te skep om streeksgehore op baie maniere te teiken.

Een briljante plaaslike SEO-strategie is byvoorbeeld die gebruik van Google My Business (GMB), een van die bekendste digitale bemarkingsinstrumente wat beskikbaar is. Dit is gratis om te gebruik en kan u help om u aanlyn-teenwoordigheid op Google Search en Google Maps te vergroot. Met GMB kan u belangrike besigheidsinligting vertoon, insluitend u adres, e-posadres, kontakbesonderhede en webwerf.

Soos u in die voorbeeld hierbo kan sien, kan u heelwat inligting oor u besigheid vertoon vir almal om te sien. Daarom is dit ‘n goeie idee om ‘n GMB-notering te eis. U kan potensiële klante ‘n kort beskrywing van u besigheid gee.

Anders as dit, kan mense ook met u kommunikeer deur u GMB-aanbieding. Met die vraag-en-antwoord-opsie kan mense ‘n vraag aan u GMB-profiel voorlê. Gebruik dit tot u voordeel en reageer op voornemende klante wat met u GMB in wisselwerking is.

Die gebruik van GMB is ‘n moet as u doel is om plaaslike klante te lok. Met ‘n GMB-notering sal u besigheid boonop meer geloofwaardig en betroubaar lyk.

Nietemin kan ander plaaslike SEO-strategieë u aanlyn-teenwoordigheid plaaslik help. Een effektiewe strategie is om u webwerf vir mobiele toestelle te optimaliseer. Die meeste klante gebruik selfone wanneer hulle na ‘n nabygeleë besigheid soek, dus u webwerf moet selfoonvriendelik wees.

5. Organiese SEO

As u sowel streeks- as internasionale klante wil bereik, organiese SEO-dienste is ideaal vir u besigheid. Hierdie soort SEO is daarop gemik om organiese verkeer na u webwerf te stuur, wat u algehele aanlyn-teenwoordigheid sal verbeter.

Voorbeelde van organiese optimaliseringstrategieë sluit in bemarking van inhoud, navorsing oor sleutelwoorde en webontwerp en -ontwikkeling. Hierdie digitale bemarkingstrategieë sal help om die kwaliteit en hoeveelheid organiese verkeer na u webwerf te verbeter.

Organiese SEO is ideaal om aanlyn blootstelling op lang termyn te verkry. Dit kan ‘n tydjie duur, maar die resultate is die moeite werd om te wag.

Hoe om die regte SEO-agentskap aan te stel?

Al die genoemde SEO-dienste kan op baie maniere u besigheid bevoordeel. Die keuse van die regte tipe SEO moet egter afhang van u doelstellings, doelstellings en rigting.

Voordat u byvoorbeeld ‘n tipe SEO kies, moet u die grootte en demografie van u teikengehoor in ag neem. Vir plaaslike klante in die nabyheid van u besigheid, is die optimale optimering van plaaslike soekenjins die beste keuse. Aan die ander kant, as u u webwerf vir soekenjins wil onderhou, oorweeg dit om tegniese SEO te kies.

Op die ou end, as dit kom by die regte SEO-diens vir u besigheid, is dit die belangrikste om die perfekte SEO-agentskap in Singapoer aan te stel. Met die kundigheid en ervaring van ‘n digitale bemarkingsagentskap, kan u u SEO-veldtog bestuur meer effektief en leer meer oor die optimalisering van soekenjins.

Watter SEO-agentskap pas in elk geval die beste by u besigheid? Hier is ‘n paar dinge wat u moet oorweeg voordat u ‘n SEO-agentskap aanstel.

1. Vind uit of die agentskap geloofwaardig is

Alle digitale bemarking het unieke vaardighede, afhangende van hul onderskeie velde. Nie almal kan egter geloofwaardig genoeg wees om hul beloftes na te kom nie. Daarom moet u agterkom wanneer u van plan is om u SEO of digitale bemarkingsdienste in Singapoer uit te kontrakteer, of u agentskap wat u verkies, betroubaar is.

Sommige faktore wat ‘n agentskap geloofwaardig maak, is die mylpale of prestasies daarvan. As die agentskap wat u wil huur, baie toekennings gewen het, kan u waarskynlik daarop reken dat dit aan die einde van u veldtog positiewe resultate sal lewer.

Om meer te wete te kom oor die geloofwaardigheid van ‘n agentskap, kan u ook probeer om resensies van sy kliënte te lees. Die meeste agentskappe het ‘n getuigskrifbladsy waar u verskeie verklarings van bestaande of vorige kliënte kan nagaan.

2. Gaan die reeks dienste na

Uitkontraktering van u SEO-dienste is ‘n uitstekende manier om u horison uit te brei en te eksperimenteer met ander digitale bemarkingstrategieë. Behalwe die optimalisering van soekenjins, kan u ook ‘n agentskap huur vir sy wye verskeidenheid dienste, insluitend inhoudbemarking, bemarking op sosiale media, bemarking van soekenjins en vele meer.

Die goeie nuus is dat die meeste digitale agentskappe spesialiseer in digitale bemarking in die algemeen, nie net SEO nie. Oorweeg dit om ‘n agentskap met ‘n wye verskeidenheid digitale bemarkingsdienste aan te stel om in langtermynbemarkingstrategieë te belê. Op hierdie manier het u beter kans om u aanlyn-teenwoordigheid te bevorder.

3. Wees bedag op waarborge

Die grootste uitdaging van SEO-dienste is om aan u verwagtinge en doelwitte te voldoen. Alhoewel u kan verwag dat die meeste agentskappe sal sê dat u positiewe resultate kan lewer, moet u ook let op diegene wat 100% waarborg.

In die digitale bemarkingsbedryf bestaan ​​daar nie ‘n 100% gewaarborgde uitkoms nie. Algoritmes van soekenjins verander voortdurend (ten goede), en dit kan baie uitdagend wees om by hierdie veranderinge aan te pas. As gevolg hiervan is dit byna onmoontlik om ‘n uitslag van 100% te voorspel.

4. Skep ‘n begrotingsplan

Optimalisering van soekenjins is ‘n langtermynbelegging. U moet weet hoeveel geld u aan u veldtog kan spandeer. Dit kan honderde of duisende dollars kos, en die resultaat van u SEO-strategie kan maande later verskyn. Probeer daarom vroegtydig ‘n begrotingsplan opstel.

5. Ken u doelwitte

Die belangrikste is dat u duidelik moet wees oor u doelwitte. Laat die agentskap weet wat u wil bereik, sodat hulle u kan help om suksesvol te wees. Die ergste ding wat kan gebeur, is om ‘n agentskap in diens te neem wat presies die teenoorgestelde van u doelstellings lewer, dus kommunikeer goed en bespreek u rigting en doelstellings.

Afsluiting

SEO is iets wat u by u besigheid moet voeg. U langtermynbemarkingstrategie sal op die ou end vrugte afwerp sodra u genoeg verkeer na u webwerf kry.

Beskou dit as die groei van ‘n tuin. Aanvanklik lyk u projek dalk nie belowend nie. Blomme moet nog blom, en die grond van die grond is amper leeg. Maar binnekort sal u sien dat u harde werk tot stand kom. Hierdie situasie is van toepassing op SEO, waar u pogings waarskynlik tot sukses sal lei, veral as u ‘n digitale agentskap het om u te help.

