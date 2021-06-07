UPDATE RE: TRAFFIC ALERT 189 E (CONNECTOR TO SHELBURNE RD) SOUTH BURLINGTON AREA
*UPDATE - THE ROADWAY IS BACK OPEN AND PLEASE DRIVE CAREFULLY & ALLOW A LITTLE TIME FOR THE CONGESTION TO CLEAR.
From: Field, Louise Sent: Monday, June 7, 2021 7:35 AM To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov> Subject: TRAFFIC ALERT 189 E (CONNECTOR TO SHELBURNE RD) SOUTH BURLINGTON AREA
STATE OF VERMONT
WILLISTON VSP
NEWS RELEASE – HIGHWAY TRAFFIC NOTIFICATION
189 EAST BOUND (CONNECTOR TO SHELBURNE RD SOUTH BURLINGTON ) IS DOWN TO ONE LANE OF TRAVEL DUE TO A CRASH. THIS IS EXPECTED FOR SOME TIME SO IF POSSIBLE SEEK ALTERNATE ROUTES AND EXPECT DELAYS
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher II
(802)878-7111