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UPDATE RE: TRAFFIC ALERT 189 E (CONNECTOR TO SHELBURNE RD) SOUTH BURLINGTON AREA

*UPDATE  - THE ROADWAY IS BACK OPEN AND PLEASE DRIVE CAREFULLY & ALLOW A LITTLE TIME FOR THE CONGESTION TO CLEAR.

 

From: Field, Louise Sent: Monday, June 7, 2021 7:35 AM To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov> Subject: TRAFFIC ALERT 189 E (CONNECTOR TO SHELBURNE RD) SOUTH BURLINGTON AREA

 

STATE OF VERMONT

WILLISTON VSP

NEWS RELEASE – HIGHWAY TRAFFIC NOTIFICATION

 

 

189 EAST BOUND (CONNECTOR TO SHELBURNE RD SOUTH BURLINGTON  ) IS DOWN TO ONE LANE OF TRAVEL DUE TO A CRASH.  THIS IS EXPECTED FOR SOME TIME SO IF POSSIBLE SEEK ALTERNATE ROUTES  AND EXPECT DELAYS

 

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher II

Louise.Field@Vermont.gov

(802)878-7111

 

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UPDATE RE: TRAFFIC ALERT 189 E (CONNECTOR TO SHELBURNE RD) SOUTH BURLINGTON AREA

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