Recrutement de bons sponsors Sweet French Kid pour rédiger une critique sur le chocolat Compartes

GG.EGO French kid reviews Compartes Chocolatier this month #gg.ego #sweetgig #compartes #recruitingforgood www.SweetGigforFrenchKid.com Recruiting for Good creates an exclusive gig for kid to taste LA's Best chocolate and write reviews in French #lefrenchfoodie #ggego #fungigforkid www.SweetGigforFrenchKid.com We Help Awesome Companies Find Talented Professionals and Generate Proceeds to Make a Positive Impact #hirethebest #gigsforkids #makepositiveimpact www.RecruitingforGood.com

R4G a créé un concert mensuel exclusif et significatif pour qu'une fille goûte le meilleur chocolat de LA et rédige des critiques créatives en français.

J'ai créé un Sweet Gig exclusif pour GG.EGO pour goûter le meilleur chocolat de LA et écrire des critiques en français... Oh Là Là!” — Carlos Cymerman, Fun Advocate+Founder, Recruiting for Good

SANTA MONICA, CALIFORNIA, UNITED STATES, June 7, 2021 / EINPresswire.com / -- Recruiting for Good (R4G) est une agence de recrutement qui aide les entreprises à trouver des professionnels talentueux et génère des revenus pour avoir un impact positif.Carlos Cymerman, fondateur de Recruiting for Good a créé " Sweet Gig for French Kid ".Sur le Sweet Gig, GG.EGO (surnom de fille) dégustera le Meilleur Chocolat de LA et rédigera des critiques en français (tous les mois).Le but du concert de chocolat est de fournir une expérience de travail positive dans la vie réelle. The Kid on the Gig gagnera des avantages, une boîte de chocolats chaque mois à partager avec sa famille et tous les trois mois une récompense sucrée (la première récompense sucrée est de concevoir ses propres bijoux avec Parrish Walsh, propriétaire de Fiction Jewelry).L'enfant peut choisir n'importe quel chocolat (de la boîte livrée à son domicile) à goûter et à revoir (tout le contenu, la conception de la page et les photos sont développés par elle).Selon Carlos Cymerman, fondateur de Recruiting for Good, "Ce mois-ci, Our Sweet French Kid a passé en revue Compartes Chocolatier ."À proposSweet Gig for French Kid a été créé par Carlos Cymerman, fondateur de Recruiting for Good pour récompenser une fille qui a récemment terminé avec succès "The Sweetest Gig". Elle a un sens aigu du design, et lors de son doux concert mensuel, elle le fera ; Goûtez au meilleur chocolat de LA et écrivez des critiques en français. De plus, elle gagnera de jolis avantages ; partager du chocolat avec sa famille et gagner tous les 3 mois une récompense sucrée spéciale. La première récompense sucrée est une opportunité de concevoir ses propres bijoux avec Parrish Walsh, propriétaire de Fiction Jewelry ; et offrez ses bijoux à sa famille et à ses amis. Pour en savoir plus, visitez www.SweetGigforFrenchKid.com Since 1998, Recruiting for Good has been a purpose driven staffing company. Companies retain our recruiting agency to find talented and value driven professionals who love to use their talent for good in Accounting/Finance, Engineering, Information Technology, Marketing, Operations, and Sales. We're generating proceeds to make a positive impact. www.RecruitingforGood.com Love to help kids and save money on groceries? Now you can do both. Simply participate in the Recruiting for Good referral program. Refer a company hiring professional staff to earn a $2500 gift card for your favorite supermarket. And with your help, we can sponsor more sweet gigs for kids. Visit www.TheGoodieFoodieClub.com