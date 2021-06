10 voorbeelde van handelsmerke wat TikTok Stitch en TikTok Duet gebruik vir bemarking

Het u al gedebatteer oor die gebruik van TikTok om u besigheid te laat groei?

Met soveel sosiale media-platforms daar buite, huiwer baie ondernemings om nog ‘n webwerf te aanvaar. Funksies soos Stitch en Duet kan die platform egter die moeite werd maak.

Hier is wat die kenmerke is, waarom dit saak maak en ‘n paar voorbeelde daarvan in aksie.

Wat is TikTok-steek?

Stitch is ‘n TikTok-redigeringsfunksie waarmee mense video’s van ander mense kan knip en redigeer en dit in hul eie inhoud kan opneem.

U kan byvoorbeeld ‘n video plaas oor hoe u op sosiale media kan domineer, en u sien dat ek ‘n wonderlike video oor dieselfde onderwerp het. Met Stitch kan u ‘n kort brokkie van my video neem, dit by u boodskap voeg en sê: “Kyk my seun Neil sê dit, dit is iets wat ons met ons bemarking moet doen.”

Een van die die uiteindelike doel vir bemarkers op sosiale media is dat ‘n stuk inhoud viraal word. Normaalweg word dit bereik deur mense wat u inhoud deel en miskien hul eie kommentaar byvoeg.

Met Stitch kan ‘n stuk inhoud virale op ‘n heel ander manier word deur video-uittreksels direk in hul plasings op te neem.

Aangesien die oorspronklike skepper gekrediteer word, kan dit u bereik vergroot. Dit dra by tot die virale aard van TikTok, wat dit ‘n kragtige instrument vir bemarkers maak.

Wat is TikTok Duet?

TikTok Duet werk op dieselfde beginsel as Stitch, sodat u self video’s van ander kan gebruik. Die verskil is dat Duet die twee video’s in ‘n gesplete skerm-formaat speel.

As ons terugkeer na die vorige voorbeeld, eerder as om na ‘n klip van my gesels oor sosiale media bemarking vir u video te gaan, kan ons terselfdertyd op die skerm wees en die verhoog deel.

Net soos TikTok Stitch, neem Duet die deel na ‘n ander vlak en moedig dit virale inhoud aan. In plaas daarvan om my video net op u bladsy te deel (soos u ook op Facebook kan doen), kan u u kommentaar byvoeg en floreer en dan die boodskap aan u gehoor versterk.

Dit kan ‘n ongelooflike nuttige hulpmiddel vir bemarkers wees, en dit is nog ‘n voorbeeld van die innoverende funksies wat mense na TikTok lok. (Hier is my gedagtes oor waarom u op TikTok moet bemark.)

Waarom moet u TikTok Stitch en TikTok Duet gebruik vir bemarking?

Jou sosiale media bemarkingsdoelwitte vertrou op drie sleutelbestanddele: reikwydte, betrokkenheid en aksie.

U wil soveel moontlik mense bereik, hulle met u inhoud besig hou en hulle aanmoedig om die gewenste aksie te neem.

Eenvoudig, of hoe? Wel, soos ons almal weet, dit is nie altyd so eenvoudig nie.

Daarom is funksies soos Stitch en Duet wat die betrokkenheid bevorder en u bereik verhoog, uiters welkom.

U hoef nie te diep te grawe om te besef waarom gebruikers van Stitch en Duet hou nie. Sosiale media bring mense bymekaar, en watter beter manier om dit te doen as deur samewerking? Mense kan nog nader aan hul vriende, bekendes, beïnvloeders en handelsmerke kom; en dit is die basis van virale inhoud.

Vir handelsmerke is dit ‘n geleentheid vir mense om op ‘n ander manier met u inhoud in gesprek te tree, en as hulle stik, kry u die krediet plus die gratis handelsblootstelling wat daarmee gepaard gaan.

Watter soorte maatskappye moet TikTok Stitch en Duet gebruik vir bemarking?

‘N Groot deel van bemarking is om u teikengehoor te bereik waar hulle’ kuier ‘. Met 689 miljoen aktiewe gebruikers (en vinnig groei), is die kans groot dat u mark op TikTok is.

Een ding om te oorweeg wanneer u kies watter sosiale media platforms u wil gebruik, is demografie. TikTok het ‘n baie jonger aktiewe gebruikersbasis as ander platforms soos Facebook (60% van die gebruikers is van “Gen Z”), dus moet jy verstaan hoe om aan hierdie groep te bemark.

Al is u teikengehoor effens ouer, moet u nie vinnig TikTok afskryf nie. Facebook het sy gewildheid byna uitsluitlik onder die jonger ouderdomsgroepe verwerf en kyk waar dit nou is.

Deur nou funksies soos TikTok Stitch en Duet te aanvaar, kom u voor die kompetisie en groei u profiel op ‘n platform wat brei vinnig uit. Aangesien TikTok steeds funksies uitbrei, bied dit meer vir bemarkers.

10 voorbeelde van TikTok Stitch en Duet vir bemarking

Hoe kan u TikTok Stitch en Duet laat werk vir u bemarking? Hierdie handelsmerke het Stitch en Duet in hul bemarking opgeneem om virale video’s te skep en meer mense te bereik.

1. NBA: Sê vir my dat jy ‘n NBA-fan is sonder om vir my te sê dat jy ‘n NBA-fan is

Hierdie NBA-videostyl is ‘n algemene manier om mense jou video te laat stik. U handelsmerk gee mense ‘n vinnige oproep: ‘Vertel my dat u ‘n NBA-aanhanger is sonder om my te vertel dat u ‘n NBA-fan is’, en u volgelinge steek dit in hul video voordat u reageer.

Hier is die oorspronklike video van die NBA:

U volgelinge sien die aanwysing en skep hul eie video met hul antwoorde. Hier is hoe Chicago Bulls-gelukbringer Benny the Bull reageer met Stitch (jammer, Detroit-aanhangers.)

Dit is ‘n eenvoudige formaat, maar dit is ‘n uitstekende manier om betrokkenheid te bewerkstellig. Elke TikTok-steek is gratis publisiteit wat u bereik vergroot.

2. Amazon Prime Video: Michael B. Jordan Clip

Amazon Prime is ongetwyfeld perfek geplaas vir TikTok Stitch. Dit het immers toegang tot ‘n eindelose hoeveelheid video’s.

Hierdie clip van Michael B. Jordan het beslis die virale effek gekry en het baie vastrap gekry rondom TikTok.

Hier is ‘n steek met meer as 73 000 voorkeure (onthou elke keer as u clip gestik word, kry u krediet).

Amazon het duidelik toegang tot baie stername en ikoniese video’s, maar die beginsels bly dieselfde. In hierdie geval laat die oorspronklike clip mense wonder wat op die toneel aangaan, en dan gebruik mense Stitch om te reageer deur die res van die toneel op hul eie uit te voer.

3. Urban Decay: Prince 4 Ever Collaboration

Grimeringhandelsmerke is geneig om baie goed op TikTok te vaar, en Urban Decay is nie anders nie. Die Prince 4 Ever Collaboration-weergawe is ‘n uitstekende voorbeeld van hoe TikTok Stitch deel kan wees van ‘n produkbekendstelling.

Hier is die oorspronklike video:

Dit is net ‘n vinnige blik op ‘n nuwe produk, maar dit het opgewondenheid opgebou, en mense het daaragter gesit en knipsels in hul video’s vasgemaak:

As u unieke produkte het, kan dit ‘n kragtige manier wees om ‘n opwinding rondom ‘n nuwe weergawe te skep.

4. Demi Bagby: invloedskrag

Ek kon hier uit ‘n hele klomp beïnvloeders gekies het omdat hulle so ‘n groot rol speel op platforms soos TikTok.

As iemand met byna 12 miljoen volgers inhoud skep, raak mense betrokke. By baie geleenthede gebruik mense Stitch om Demi Bagby se video’s te deel.

Hier is een van die vele voorbeelde

https://www.tiktok.com/@joemarimuyong/video/6946526606785629442?_d=secCgYIASAHKAESMgowONUyjWSOPzZ7lgZ50QSPZOIfn1ry7qMF4fxI6qwOXymKFabr%2BCnx7EK773knvNtfGgA%3D&language=en&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAfxb6j_kqOk03cnZi89NW8IWORFdVOABY8mSQ0jYtWqmdDPU2azjFJaLPKjE_N3VX&share_app_id=1233&share_item_id=6946526606785629442&share_link_id=DDF80763-F618-4EEF-ADE7-9C454963F632&source=h5_m×tamp=1620986922&tt_from=messenger&u_code = difk1e8h4k3g56 & user_id = 6962059548836480006 & utm_campaign = client_share & utm_medium = ios & utm_source = messenger & _r = 1

Dit is geen verrassing dat handelsmerke soos Sony Pictures en Gymshark borg hierdie beïnvloeders om ‘n breër gehoor te bereik.

5. John Derting: Almal hou van pragtige landskap

John Derting is ‘n fotograaf en videograaf met meer as 1,7 miljoen aanhangers op TikTok. Sy video’s bied ‘n unieke beeld van die skoonheid in ons wêreld, en dit is iets wat u met u handelsmerk kan gebruik.

Deur hierdie wonderlike video’s in u inhoud te stik, kan u iets ekstra byvoeg by u TikTok-teenwoordigheid. As u bewus is van u omgewingsvoetspoor en u toewy aan die beskerming van die pragtige dinge wat ons in die wêreld het, kan dit ‘n ideale manier wees om TikTok Stitch te gebruik.

6. Puma: Kan u die Puma-logo herskep?

Dit het begin met ‘n epiese mislukking van ‘n barista wat probeer koffie maak met die Puma-logo bo-op. Die oorspronklike video het meer as ‘n miljoen keer gekyk, en Puma het meer video’s daaroor gedoen, hierdie keer met Duet om hul volgelinge te wys wat die uitdaging probeer doen.

Video’s hoef nie ingewikkeld te wees om ‘n beroep op u gehoor te hê nie, maar net boeiend, en dit was die geval vir Puma.

Die video het niks te doen met die verkoop van klere nie, maar dit is ‘n uitstekende manier om handelsmerkbewustheid te verhoog.

7. Vessi: Duet Giveaway

Vessi is ‘n Kanadese skoenonderneming en hulle doen goeie werk op TikTok.

Een van die suksesvolste veldtogte was die duet-weggee.

Dit is nog ‘n eenvoudige, maar ongelooflike, effektiewe strategie. U volgelinge doen ‘n duet wat u produkte ten toon stel en het die geleentheid om gratis produkte te wen.

Dit is ‘n wen-wen. U kan u bereik vergroot en u wonderlike produkte wys, en u volgelinge kan gratis pryse wen.

8. Dieretuin van San Diego: #sandiegozooduetsweepstakes

Nog ‘n handelsmerk wat duet-uitdagings gebruik om die betrokkenheid te verhoog, is San Diego Zoo.

As u baie lieflike diere rondhang, is daar baie goeie inhoud – maar soms neem dit meer as om verlowing te kry.

#sandiegozooduetssweepstakes het mense aangemoedig om saam met die raserige voël, Crikey, te sing. Dit is nog ‘n voorbeeld van hoe u TikTok Stitch en Duet kan gebruik om mense met u handelsmerk te laat kommunikeer. Kyk:

9. ESPN – Dunkwedstryd met Hoopin_Nate

Wat kry jy as jy beeldmateriaal wys van ‘n jong kind wat mal dompels doen?

Virale inhoud.

ESPN ken die krag van ongelooflike sportprestasies, en dit lewer ‘n uitstekende taak om kort video’s in virale inhoud te omskep.

Hierdie video het sy reikwydte uitgebrei deur duette soos hierdie:

10. Fortnite: betrokke raak by uitdagings

Die #alternativewoahchallenge het 89,3 miljoen keer op TikTok gekyk.

Wat het Fornite dan gedoen?

Hulle het by die tendens aangesluit en hul eie video gemaak met behulp van die hutsmerk.

Die oorspronklike video het meer as 470 000 likes gekry, en die duet verdien dit nog 310 000 likes.

Dit is baie sienings en baie hou van.

Hoe om die sukses van bemarking met TikTok Stitch en Duet te meet

Om die beste uit u TikTok-bemarking te haal, moet u ‘n Pro-rekening toegang tot hul analise kry. Soos met enige sosiale media-platform, moet u u strategie voortdurend optimaliseer om seker te maak dat u soveel moontlik mense bereik, en dit is nie moontlik sonder ontleding nie.

TikTok analytics bied insig in hoe u inhoud presteer, hoewel daar tans geen maatstawwe is wat Stitch en Duet spesifiek meet nie.

U analytics kan u ‘n goeie gevoel gee vir watter inhoud goed werk en wat wel, so hou statistieke dop soos:

totaal soos die telling van die pos

totale aantal kommentaar

totale aandele

totale speeltyd

totale video kyke

gemiddelde kyk tyd

gemiddelde betrokkenheidsramings

Om Stitches and Duets te kry, het u betrokkenheid by u video’s nodig, dus gebruik die terugvoer in u analise om te verbeter wat u doen.

TikTok Stitch en TikTok Duet vir bemarking: gevolgtrekking

TikTok groei vinnig. Dit is geen verrassing met funksies Stitch en Duet wat virale inhoud dryf nie.

Hierdie funksies werk egter nie net vir gebruikers nie, maar is ook briljante instrumente vir bemarkers. Ons wil almal ons sosiale teenwoordigheid vergroot en betrokkenheid dryf, en hierdie instrumente kan u help om dit te doen.

Jy wil wees op die sosiale media platforms wat die meeste voordele bied en toenemend sal TikTok waarskynlik ‘n topkandidaat wees.

As jy kreatief met jou inhoudskepping en funksies soos TikTok Stitch en Duet gebruik, het u die geleentheid om ‘n hele nuwe gehoor te bereik.

Het u al met TikTok-bemarking begin? Help Stitch and Duet betrokkenheid?