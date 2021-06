Hoe om in 2021 op die Instagram-verkenningsblad te kom

Die ontdekking van sosiale media word meestal aangedryf deur advertensie-dollars, maar die Instagram Explore-bladsy bly een van die laaste grense vir organiese bereik.

Agter die Explore-feed het Instagram se fyn ingestelde algoritme baie goed geraak om mense aan te beveel met inhoud waarin hulle dalk sou belangstel. ‘N bietjie te goed as dit kom by die verspreiding van verkeerde inligting.

In reaksie op beide slegte akteurs en goeie akteurs, ontwikkel die algoritme voortdurend en leer dit om problematiese inhoud te identifiseer, vooroordeel uit te skakel, bevorder nuwe formate en verbind mense met positiewe gemeenskappe op die platform.

Vir handelsmerke sluit die voordele van die voorkoms in die verken-oortjie potensiële stygings in bereik, indrukke en verkope in. Dit is ‘n plek om u gehoor te laat groei en gemeenskap te bou. Lees op die Explore-bladsy meer oor die nuutste opdaterings van die algoritme en die regte manier om te land.

Wat is die Instagram Explore-bladsy?

Die Instagram Explore-bladsy is ‘n versameling openbare foto’s, video’s, rolle en stories wat aangepas is om elke individuele Instagram-gebruiker te help om plasings, rekeninge, hashtags of produkte te vind wat hulle dalk van sal hou.

Die algoritme agter die Instagram Explore-bladsy gebruik masjienleer om die inhoudsaanbevelings aan te pas en te verbeter.

“Ons werk aan die opdatering van die soorte foto’s en video’s wat u in Verken sien om dit beter by u aan te pas,” verduidelik ‘n Instagram-plasing. Volgens die maatskappy word berigte wat vertoon word gekies “op grond van dinge soos die mense wat u volg of die plasings wat u wil.”

Die Instagram Explore-bladsy kan gevind word deur op die te tik vergrootglas in die onderste menu voor die toegewyde Reels and Shop-oortjies. Aan die bokant van die feed kan mense na rekeninge, hutsmerke en plekke soek. In November het Instagram die opsie vir soektogte na sleutelwoorde bygevoeg, en soeke buite gebruikersname en hashtags beweeg.

Bron: @VishalShahIs Twitter

Hieronder is verskillende kategorieë, wat wissel van ‘n toegewyde IGTV-feed tot onderwerpe soos musiek, sport, reis, skoonheid en kos. Verwag om nuwe kategorieë te sien, soos ‘klank”Verskyn binnekort hier. As iemand iets soek, pas die kategorie-opsies daarby aan.

Wanneer iemand op ‘n foto in die Explore-feed klik, word ‘n deurlopende roltoevoer van die inhoud wat verband hou met die foto oopgemaak. Dus, in ‘n sekere sin, is die Explore-bladsy ‘n monster-voer van portale vir meer feeds, elkeen meer korrelig en gefokus as die vorige.

Volgens Instagram, 200 miljoen rekeninge gaan elke dag na die Explore-voer.

Hoe werk die Instagram Explore-bladsy-algoritme?

Nie twee Instagram Explore-bladsye is eenders nie. Dit is omdat die inhoud wat iemand sien wanneer hulle die blad Verken oopmaak, deur Instagram’s gepersonaliseer word Verken die voerranglysstelsel.

Bekend as die Instagram algoritme, gebruik die stelsel masjienleer om aan te pas wat vertoon word op grond van verskillende databronne en ranglyste.

In teenstelling met die huistoevoer waar mense plasings sien van rekeninge wat hulle volg, klassifiseer Instagram-ingenieurs die Explore-bladsy as ‘n ‘ongekoppelde stelsel’. In hierdie stelsel word poste gekies “op grond van ‘n gebruiker se aktiwiteit op Instagram en word dan gegradeer op grond van soortgelyke faktore”, verduidelik Amogh Mahapatra, een van die maatskappy se masjienleer-navorsers, in ‘n Instagram-blogpos.

Bron: Instagram

Met ander woorde, die keuse van die inhoud op elke Instagram-gebruiker se Explore-bladsy is gebaseer op:

Die rekeninge wat iemand reeds volg

Hoe die mense ‘n rekening volg

Die soorte plasings waarmee ‘n rekening gereeld betrokke is

Poste met groot betrokkenheid

Sommige stappe is ook gedoen om algoritmiese vooroordele aan te spreek, soos die bekendstelling van Masjienleermodelkaarte.

Het u ‘n Instagram-besigheidsrekening beïnvloed die rangorde van bladsye-voer?

Op die oomblik is Instagram se rangorde gunstiger vir rekeninge waarmee mense die meeste verkeer, of dit nou besigheid-, skepper- of persoonlike rekeninge is.

“Ons doel is om ondernemings in staat te stel om sinvoller verbintenisse met hul gehoor te ontwikkel en ontdek te word deur mense wat hul belange wil verdiep deur hul rekeninge te vertak,” lui die Instagram-besigheidswebwerf.

Voordele om op die Instagram Explore-bladsy te kom

As u op Instagram-gebruikers se Explore-bladsye verskyn, is dit meer blootstelling vir u inhoud.

Gevolglik kan die voordele die volgende insluit:

‘N Betrokkenheid van die inhoud (pos, IGTV-video of Reel) wat dit laat verken het, aangesien u inhoud aan ‘n wyer gehoor verskyn as u volgelinge

‘N Groot aantal nuwe volgelinge (diegene wat genoeg van u boodskap hou om u profiel te sien en onder die indruk is van u wonderlike bio, lig voorblad uit, ens.)

Oorblywende toename in betrokkenheid vorentoe (van die nuwe volgelinge)

Meer omskakelings (as u die regte oproep tot aksie gereed het vir al die vars oogballe)

‘N Verkoopsverhoging gedryf deur produkmerke en Instagram-inkopies gereedskap.

Oortuig? Kom ons kyk hoe om dit te laat gebeur.

Hoe om op die Instagram Explore-bladsy te kom: 9 wenke

Volg hierdie wenke om binnekort op mense se Verken-bladsy te verskyn!

1. Leer u teikenmark ken

U gehoor volg u reeds. Om dus op die Instagram Explore-bladsy te land, neem ‘ken u gehoor’ nog ‘n stap verder. Raak vertroud met u Instagram demografie, identifiseer die teikengehore wat u wil bereik in Verken en leer watter inhoud hierdie gebruikers die meeste bemoei.

U besigheidsrekening Explore feed is ‘n goeie plek om te begin. Delf in plasings, kategorieë en nisfeeds en let op die taktiek wat u moontlik kan navolg. Sommige vrae wat u tydens hierdie oefening kan vra, sluit in:

Watter toon lyk die meeste by die gehoor?

Is daar ‘n visuele styl wat die beste presteer?

Watter tipe onderskrif vra die meeste antwoorde?

2. Deel innemende inhoud

Roer ‘n bietjie om beter te verstaan ​​watter inhoud u teikenmark aantreklik vind Instagram-betrokkenheid van u eie. Pas u gehoornavorsing toe op u handelsmerke sosiale media-inhoudstrategie.

In die afdeling vir betrokkenheid speel video’s ‘n groot punt oor statiese beeldmateriaal, want dit speel outomaties op die blad ‘Verken’ en gee gereeld meer vaste eiendom in die feed. Maar nog steeds kan beeldmateriaal met produkplaatjies, karrouselformate of net pragtige beelde boeiend wees. Moet ook nie die krag van dwingende onderskrifte miskyk nie.

Volg die beste praktyke vir elke formaat. Deel beeldmateriaal van hoogstaande gehalte, kyk vroeg na die kykers en bied iets van waarde, van wonderlike storievertelling tot lojaliteitsbelonings.

Onthou, betrokkenheid gaan verder as voorkeure en kommentaar. Doel dus om inhoud te skep wat mense ook wil deel en / of stoor.

3. Probeer prominente formate, soos Reels

Dit is geen geheim dat Instagram wil hê Reels moet slaag nie. Daar is ‘n rede waarom Reels in die Explore-feed en sy eie toegewyde blad verskyn. Die blad is so sentraal in die Instagram-gebruik se gebruikerservaring dat die hele tuisblad heeltemal herrangskik is.

Om in die tabblad Reels ontdek te word, kan ook beteken dat u in die Explore-oortjie ontdek word. Dink egter twee keer voordat u weer die TikTok plaas. Klaarblyklik merk Instagram se algoritme diegene op wat die TikTok watermerk.

Toets verskillende formate soos Reels of IGTV om te sien watter vertikale meer bereik bereik. Bly op die hoogte van Instagram-opdaterings om te verstaan ​​watter formate die maatskappy op enige gegewe oomblik kan prioritiseer.

4. Kweek ‘n aktiewe gemeenskap

Een van die kerndoeleindes van Instagram se Explore-bladsy is om mense met gemeenskappe op die platform te verbind. Gemeenskapsbou is die sleutel tot Instagram se sukses – wat beteken dat dit ook die sleutel tot u bemarkingsplan moet wees.

Hoe meer aktief u handelsmerkgemeenskap op Instagram is, hoe groter is die waarskynlikheid dat Instagram dit aanbeveel vir ‘n “soortgelyke gehoor” op die Explore-bladsy.

Gee u gehoor genoeg geleentheid om met u rekening te skakel. Begin en neem deel aan handelsmerkgesprekke in die kommentaarafdeling, DM’s en op ander aktiewe handelsmerkkanale. Moedig u gemeenskap aan om kennisgewings vir u plasings aan te skakel sodat hulle vroeg kan verloof raak.

5. Plaas wanneer u volgelinge aanlyn is

Instagram se algoritme gee prioriteit aan tydigheid (oftewel onlangse tyd), wat beteken dat as u boodskap splinternuut is, dit aan meer van u volgers gewys sal word. En om ‘n hoë betrokkenheid by u eie volgers te hê, is die eerste stap om ‘n plek op die Explore-bladsy te kry.

Kyk na ons ontleding van die beste tyd om op Instagram te plaas vir u bedryf, kyk na u analyses, of gebruik die postkomponis van Hootsuite om vas te stel wanneer u gehoor aanlyn is. Of gaan na Hootsuite Labs op YouTube vir al die bogenoemde in ‘n neutedop:

Pro tip: As u gehoor aanlyn is, is u nie Instagram-skeduleerder is jou beste keuse.

6. Gebruik relevante etikette

Geotags, rekeningmerke en hashtags is addisionele maniere om u inhoud binne die Explore-ekosisteem te vergroot.

Onthou, mense gebruik die Instagram Explore-bladsy om ook op hashtag en plek te soek. As ‘n spesifieke hashtag iemand se belangstelling wek, kan hulle dit ook nou volg. Kies strategies Instagram-hashtags en geotags sodat u inhoud verskyn waar mense dit soek.

Rekeningetikette bied ‘n ander manier om u boodskappe aan ‘n nuwe publiek te openbaar. Maak seker dat u relevante rekeninge in u plasings merk, of dit nou die uitvoerende hoof van die maatskappy is, handelsmerkvennote (insluitend beïnvloeders), of die fotograaf of illustreerder.

Deel plasings van u gehoor om gemeenskap te bou en terselfdertyd meer bereik en betrokkenheid te bewerkstellig.

7. Let op analytics

Kyk wat jy doen wat al by jou gehoor aanklank vind. U sal dalk vind dat hulle meer van u boemerange hou as van u karrousels, of dat hulle van u grappies beter hou as u inspirerende aanhalings.

As u u eie gehoor kan laat tik en konsekwent kommentaar kan lewer, sal hul betrokkenheid u help om na die Verken-bladsy te beweeg.

Kyk na u analise om te sien of u grootste plasings alreeds op die verken-bladsy verskyn het. Tik die blou Kyk na insigte knoppie onder jou kosbare pos, en vee op om te kyk waar al jou indrukke vandaan kom.

Pro tip: Gebruik Hootsuite se Post Performance-instrument om u toppresterende plasings te identifiseer en pas u strategie daarvolgens aan.

8. Oorweeg advertensies in Verken

As u bereid is om u organiese pogings met ‘n paar advertensiedollars te steun, kan u dit oorweeg in die Explore-feed.

Hierdie advertensies sal u nie direk in die Explore-voedingsrooster beland nie. In plaas daarvan plaas hulle u op die naasbeste posisie: die blaai-invoer van foto’s en video’s wat verskyn as iemand op ‘n boodskap in die rooster klik.

Bron: Instagram

As u nie dink dat dit die maklike uitweg is nie, is dit nie. Aan kry ROI op ‘n advertensie op die Explore-bladsy, sal dit net so boeiend moet wees as die berigte rondom dit. Lang bestelling, nie waar nie?

Vir ‘n volledige oorsig van hoe om advertensies op Instagram te spyker, het ons ‘n gids.

9. Slaan die algoritmehacks oor

Die skep van Instagram-peule of volgelinge te koop kan korttermynwins bied, maar op die langtermyn betaal dit gewoonlik nie.

“Instagram se posisie vir voer word aangedryf deur masjienleer, wat voortdurend aanpas by nuwe patrone in data. Sodat dit onegte aktiwiteite kan herken en aanpassings kan maak, ” verduidelik Instagram se @creators-rekening.

Fokus op die skep van innemende inhoud en die opbou van ‘n ware handelsmerkgemeenskap.

Hoe om die Instagram Explore-bladsy weer in te stel as u nie hou van wat u sien nie

Hou u nie van wat u op die Instagram Explore-bladsy sien nie? Hier is ‘n vinnige oplossing: trek die voer af en verfris. Plaas u duim saggies op die skerm en skuif dit af totdat u die sirkel onder die kategorieë sien draai.

Vir ‘n meer langtermynoplossing, leer u die algoritme wat u nie wil sien nie:

1. Tik op die boodskap waarvan jy nie hou nie.

2. Tik op die drie kolletjies bo die boodskap.

3. Kies Stel nie belang nie.

Gebruik Hootsuite om Instagram-plasings maklik te maak en te skeduleer, die gehoor te betrek, mededingers dop te hou en prestasie te meet – alles vanaf dieselfde paneelbord waarop al u ander sosiale mediakanale bestuur word. Probeer dit vandag gratis.

