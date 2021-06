Serie-A-Investment im mittleren siebenstelligen Bereich für contextflow

contextflow Co-Founders (L to R) Chief Scientist Georg Langs, Professor of Data Intelligence Allan Hanbury, CEO Markus Holzer and CTO Rene Donner contextflow logo contextflow SEARCH Lung CT identifies 19 different patterns in Lung CTs, including those related to COVID-19.

Das in Österreich ansässige-KI-in-der-Radiologie-Startup contextflow sicherte sich ein Serie-A-Investment im mittleren siebenstelligen Bereich.

Wir verfolgen einen allgemeinen transparenten Ansatz und entwickeln Software, die effizient auf zusätzliche Modalitäten und Organe ausgeweitet werden kann.” — contextflow CEO & Co-Founder Markus Holzer

VIENNA, AUSTRIA, June 1, 2021 / EINPresswire.com / -- contextflow, ein führender Anbieter von Künstlicher Intelligenz für die medizinische Bildanalyse, gibt den Abschluss seiner ersten Serie-A-Finanzierungsrunde im mittleren siebenstelligen Bereich bekannt, die von der B&C Innovation Investments GmbH angeführt wird. Zusätzlich haben sich der neue Co-Investor TTIP Beteiligungs GmbH sowie die bisherigen Investoren APEX Ventures, Crista Galli Ventures, IST cube, Nina Capital und Novacapital beteiligt.Gegründet 2016 als Spin-off der Medizinischen Universität Wien (MUW), contextflow entwickelt Deep-Learning-basierte Software zur Verbesserung von Radiologie-Workflows, um Radiologen Zeit zu sparen und die Qualität der Befundung zu verbessern. Seine Kerntechnologie ist eine 3D-Bild-basierte Suchmaschine (SEARCH) , die Krankheitsmuster in medizinischen 3D-Bildern wie CTs und MRs erkennt. Es wird derzeit von Radiologen bei Lungen-CTs eingesetzt und identifiziert 19 verschiedene Muster-einschließlich derer, die mit COVID-19 in Verbindung stehen. Das macht die contextflow-Software zum einzigen klinischen Entscheidungsunterstützungssystem seiner Art. Ein weiteres einzigartiges Merkmal von SEARCH ist seine Transparenz, d.h. Radiologen können nachvollziehen, warum der Algorithmus ein bestimmtes Ergebnis liefert.Markus Holzer, CEO & Co-founder von contextflow: “Viele KI-Unternehmen konzentrieren sich auf sehr spezifische Krankheiten und bieten nur Blackbox-System zur Unterstützung von Entscheidungen oder Befunderstellung an. Im Gegensatz dazu verfolgen wir einen allgemeinen transparenten Ansatz und entwickeln Software, die effizient auf zusätzliche Modalitäten und Organe ausgeweitet werden kann. Das macht unsere Software zur breitest angelegten KI-Software im Radiologiebereich weltweit. contextflow achtet auf eine einzigartige, flexible und skalierbare Technologiearchitektur. Wir möchten damit der weltweite Marktführer für KI in der Radiologie werden und den Radiologen eine schnelle und qualitativ hochwertige Befundung zum Wohle der Patienten ermöglichen."Die Mittel der Serie A werden für die Beschleunigung des Markteintritts in Europa und den USA verwendet, einschließlich der Erlangung der FDA-Zulassung für contextflow SEARCH Lung CT, sowie für die Erweiterung des Unternehmensangebots um neue Produkte und Funktionen, die eine breitere Palette von Organen und Modalitäten abdecken.contextflow hat sich in der Vergangenheit Investitionen von APEX Ventures, Crista Galli Ventures, IST cube, Nina Capital und Novacapital gesichert, die alle auch zu diesem ersten Serie-A-Abschluss beigetragen haben. Nun stößt der Lead-Investor B&C Innovation Investments zum Unternehmen, dessen Fokus auf Investitionen in innovative technologiebasierte Wachstumsunternehmen liegt.B&C-Geschäftsführer Thomas Zimpfer zum contextflow-Investment: "Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin ist ein stark wachsender Bereich. contextflow bietet ein ausgereiftes und zuverlässiges System, das für Krankenhäuser und niedergelassene Radiologen bzw. Radiologie-Institute eine Effizienzsteigerung bei der Erstellung von Lungenbefunden bewirkt. So kann eine wertvolle Diagnostikunterstützung erbracht werden, was im Endeffekt zu einer rascheren und treffsicheren Befunderstellung als Basis für eine anschließende Therapie führt. Neben dem Mehrwert des Produktes hat uns das hochkompetente österreichische Gründerteam von contextflow überzeugt, das bei der FDA bereits die Zulassung der Software beantragt hat und konkrete Wachstumspläne vorweisen kann.”Dies ist das erste Closing der Serie-A-Runde von contextflow. Ein zusätzliches, zeitlich begrenztes zweites Closing für ausgewählte Investoren wird noch in diesem Sommer abgeschlossen.Über contextflow:contextflow ist ein Spin-off der Medizinischen Universität Wien (MUW) unterstützt durch die Technische Universität Wien (TU) und das europäischen Forschungsprojekt KHRESMOI, dessen Ziel es war, ein multimodales, mehrsprachiges Such- und Erkennungssystem für medizinische Bilder und Dokumente zu entwickeln. Gegründet von einem Team aus KI- und Engineering-Experten im Juli 2016, erhielt das Unternehmen den BCS Search Industry Most Promising Startup Award 2016, den 2017 Digital Innovation Award des österreichischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft & Forschung und wurde als eines von 19 Startups aus über 700 Bewerbungen für den Philips HealthWorks Accelerator 2018 ausgewählt. Die Central European Startup Awards zeichneten contextflow als Best Healthcare Startup 2019 - Austria aus, und Forbes DACH listete das Unternehmen als eines der Top AI30 Startups für 2020.

