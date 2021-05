Ons sluit die hele maatskappy vir ‘n volle week af – hier is die rede waarom

In 2020, toe die pandemie oor die hele wêreld toegeneem het, is ons huis toe. Persoonlike interaksies is gekanselleer, elkeen vervang deur ‘n digitale eweknie.

Teen Januarie 2021 het die gemiddelde internetgebruiker rekeninge gehad 8.4 anders sosiale media platforms en besteding twee uur en 25 minute elke dag op sosiale media (met sewe uur totale besteding aan die internet op alle toestelle) – om te bewys dat die lyne tussen die ‘regte’ wêreld en sy virtuele parallel nou vaager was as ooit tevore.

Maar met ‘n groter tyd spandeer in hiper-digitale sfere, het ons ook ‘n styging gesien in depressie, angs, eensaamheid en onsekerheid.

Ons kollektiewe geestesgesondheid ly daaronder

Terwyl ons gesukkel het om aan te pas by die lewe, het ons gesien hoe die wêreld geskok word deur protesaksies terwyl die moord op George Floyd miljoene aangespoor het om die strate in te gaan ter ondersteuning van Black Lives Matter –die grootste beweging in die Amerikaanse geskiedenis—Catapulted deur sosiale media.

Ons het die blywende gevolge van sosio-ekonomiese ongelykheid gesien, aangesien COVID-19-sterftes diegene in lae-inkomste-woonbuurte en huishoudings buitensporig geraak het. In die VSA, onderverteenwoordigde groepe erger uitkomste gesien van die pandemie as wit Amerikaners — met 48% van die swart volwassenes en 46% van die Spaanse of Latino-volwassenes meer waarskynlik as wit volwassenes om simptome van angs en / of depressieversteuring aan te meld.

En in 2021 het a verslag doen van die Centre for the Study of Hate and Extremism het getoon dat Vancouver, BC, waar Hootsuite sy hoofkantoor het, in 2020 meer as anti-Asiatiese haatmisdade gerapporteer het as enige ander stad in Noord-Amerika.

Alhoewel die gewig van hierdie kragte op ‘n reeds gestremde en uitgebrande arbeidsmag geval het, het mense opgehou om die broodnodige tyd te neem vir selfversorging of vakansietyd om te verwerk – hulle werk in werklikheid meer as ooit tevore voorheen.

Organisasies het gesien produktiewe tydstyging met 5% of meer sedert die aanvang van die pandemie, volgens ramings van Harvard Business Review. En mense werk ‘n minimum van twee addisionele ure per dag regoor die wêreld, sê Bloomberg.

Selfs as ons nie werk nie, dink ons ​​aan werk. Hootsuite gevind 40,4% van die internetgebruikers Die ouderdom van 16 tot 64 jaar is op sosiale media vir werksdoeleindes en 19% van die mense volg maatskappye wat verband hou met hul werk op sosiale gebied.

Ons leef meer en meer in ‘n wêreld waar die werkdag effektief is eindig nie—En gevolglik vind baie van ons onsself ‘kwynend’. Die term (gewild deur Die New York Times) verteenwoordig ‘die verwaarloosde middelkind van geestesgesondheid’ … ‘n soort leemte tussen depressie en bloei of, om dit eenvoudig te stel, die afwesigheid van welstand.

‘N 2021 Geestesgesondheidsindeks van LifeWorks (voorheen Morneau Shepell) noem dit ‘n ‘massiewe afname op alle terreine van geestesgesondheid en werkproduktiwiteit’ – en dit is geen oordrywing nie. Oor die hele plan strek werknemers hulself baie verder as hul vorige vermoëns om sakeveranderinge en toenemende eise te verduur.

LifeWorks het dit berig byna die helfte van die Kanadese voel die behoefte aan ondersteuning vir geestesgesondheid in 2021, met meer as 40% van die wêreldwye arbeidsmag dit oorweeg om volgens Microsoft hierdie jaar hul werkgewer te verlaat. Die gevolge van uitbranding is werklik – nou vergroot deur die kommer oor die terugkeer na die kantoor of die belofte van ‘n pre-pandemiese lewe.

As gevolg hiervan soek organisasies buite die boks na nuwe, kreatiewe maniere om talent te behou en ‘n gesonde werksmag te verseker. Ons weet, want ons is self op reis.

Organisasies het die verantwoordelikheid om geestesgesondheid te prioritiseer

Tradisioneel was die werkplek ‘n plek waar mense gevra is om hul persoonlike lewens voor die deur na te gaan, maar omdat organisasies deurdagte nuwe benaderings oorweeg waar mense sal werk (met hibriede modelle wat deesdae die gewildste opsies lyk), is ons ‘ herken ook ‘n verhoogde verantwoordelikheid ten opsigte van die gesondheid van ons mense – en dit beteken om hulle aan te moedig om hul hele werk te laat werk.

Ver buite die tradisionele voordele en gratis versnaperinge, begin die gesondheid van werknemers met organisasies wat erken dat dit die belangrikste katalisator is om ‘n geestesgesonde samelewing te herbou. Hierdie voorreg is ‘n nuwe geleentheid om die toekoms van ons werk te vorm.

By Hootsuite het ons weer gedefinieër wat ‘n gesonde ondernemingskultuur en arbeidsmag vir ons beteken. Ons fokus op die bou van ‘n diverse, inklusiewe en resultate-georiënteerde werkplek – een wat mense aanmoedig om te kom soos hulle is.

Ons het ook duidelik gemaak dat ‘resultate-georiënteerd’ nie beteken dat u 24 uur per dag moet werk of om elke dag baie produktief te wees nie. Wat dit wel beteken, is dat ons almal saamwerk aan ‘n gemeenskaplike doel.

Ons het ‘n holistiese benadering tot geestesgesondheid ingebou in die vesel van ons werk, en ons het ‘n aantal nuwe inisiatiewe geïmplementeer om ons te help om daar te kom.

Produktiwiteit vereis genoeg pouses

Die stigter van Hootsuite, Ryan Holmes, hou verband met die werklewe met ‘intervaloefening’ – ‘n etos waar bars van harde werk gekompenseer word deur periodes van rus en herstel – en ons kan nie meer saamstem nie. Hy het selfs aangevoer dat wat ons regtig nodig het, soms ‘n lang periode van die werk af is – in die vorm van ‘n vakansie of selfs ‘n langer sabbatsverlof.

Niemand kan rugbyspore hardloop sonder om uit te brand nie, daarom stel ons dit bekend ‘n welsynsweek vir die hele maatskappy waar ons almal saam kan “ontkoppel” – ons moet afstand doen van die gesamentlike behoefte om kennisgewings te kontroleer terwyl ons buite is of “inhaal” by terugkeer.

Die eerste Welstandsweek, wat tussen 5 en 12 Julie plaasvind, is apart van die werkstoekenning van elke werknemer. Vir ons mense in rolle wat klante toekom of rolle waar daar kritieke dekkingsbehoeftes is, sal verskuifde skedules gepaste dekking verseker, sodat Hootsuite se klante geen onderbrekings in die diens ervaar nie.

Ons sal ook voorsien Owly Quality Time waar ons in die somermaande aanmeld vir Vrydae van ‘n halwe dag – Q1 in die Suidelike Halfrond en Q3 in die Noordelike.

Maar ons toewyding aan die geestesgesondheid van ons mense strek veel verder as een week af.

Integrasie tussen werk en privaatheid bo balans tussen werk en privaatheid

By Hootsuite het ons baie gedink aan integrasie tussen werk en privaatheid as die mees realistiese en gesondste benadering om ‘n produktiewe verhouding tot werk aan te moedig.

Volgens UC Berkeley’s Haas School of Business, integrasie tussen werk en privaatheid is “‘n benadering wat meer sinergieë skep tussen alle terreine wat ‘lewe’ definieer: werk, huis / gesin, gemeenskap, persoonlike welstand en gesondheid, ‘terwyl balans tussen werk en privaatheid fokus op ‘n meer kunsmatige skeiding tussen werk en lewe.

As ‘n verspreide werksmag moedig ons ons mense aan om harmonie te vind tussen werk en lewe eerder as om die twee entiteite apart te hou – wat in 2021 al hoe minder realisties voel. Ons het ook besef dat ‘n gemengde benadering tot werk groter diversiteit in die werkplek en stel ons in staat om ‘n breër wêreldwye talentpoel te gebruik.

Ons glo dat u moet vertraag om te bespoedig

Hierdie ingeboude onderbrekings vir ons werknemers bied ons mense die geleentheid om te rus. Ons is van mening dat die enigste manier om van tyd tot tyd so te vertraag die vermoë het om weer vinnig te bespoedig.

As ons daardie broodnodige oomblikke neem om te rus en te herstel, kan ons meer met minder doen. As ons ‘n oomblik neem om te besef hoe ons gekom het waar ons is, skep ons ruimte vir innovasie en eksperimentering.

Ons vennote help ons om ‘n uiteenlopende en inklusiewe kultuur te beywer

Ons ondersteun ook geestesgesondheid deur besig te bly met onderverteenwoordigde groepe in ons gemeenskap, waar ons ‘n aantal fundamentele programme geïmplementeer het wat daarop gemik is om ‘n meer diverse en inklusiewe organisasie te bou.

Ons benut ons groeiende groep vennote (ons werk tans saam met die Black Professionals in Tech Network en Pride at Work Canada) om ons leiers te help om lok, verkry, behou, en bevorder uiteenlopende talent. Ons gaan voort om hierdie ekosisteem van vennootskappe te laat groei namate ons as organisasie skaal en toenemend uiteenlopend word.

Vennootskappe is ongelooflik belangrik as dit gaan om die skep van ‘n omgewing waar werknemers voel dat hulle tuishoort, die geleentheid het om te presteer en hul werk kan bring.

Met die ondersteuning van ons vennote het ons verbeteringe aangebring in die werf en werwing van werknemers. Ons het ook ons ​​interne bevorderingsprosesse gestandaardiseer om vooroordeel te versag, en stel onbewuste vooroordeelopleiding beskikbaar vir almal in die onderneming.

Hierdie jaar het ons by ons standaardvoordeelpakket gevoeg om te verseker dat al ons werknemers toegang het tot die geestesgesondheidsondersteuning wat hulle benodig.

Hoe ons ons voordele om geestesgesondheid te ondersteun, bygewerk het

Tara Ataya, hoofpersoneel en diversiteitsbeampte van Hootsuite, is ‘n kampioen vir geestesgesondheid.

‘Die veerkragtigheid van ons organisasie is gewortel in die sielkundige veiligheid van ons mense. Wanneer werknemers die instrumente, hulpbronne en tyd kry om na hul geestesgesondheid en welstand om te sien, is organisasies beweegliker, veerkragtiger en suksesvoller. ”

Dit is ‘n paar van die nuwe voordele wat ons aangeneem het om die produktiewe en gesonde lewens van ons mense te ondersteun – met ‘n voortdurende verbintenis tot die prioriteit van geestesgesondheid:

Ons ons dekking vir geestesgesondheidsvoordele met ses keer uitgebrei . Ons bied nou 100% dekking oor behandelings wat verband hou met geestesgesondheid in Noord-Amerika, om te verseker dat ons mense die praktisyns kan besoek wat die beste by hul behoeftes pas, sonder om nadelige finansiële gevolge te hê.

. Ons bied nou 100% dekking oor behandelings wat verband hou met geestesgesondheid in Noord-Amerika, om te verseker dat ons mense die praktisyns kan besoek wat die beste by hul behoeftes pas, sonder om nadelige finansiële gevolge te hê. Om die geweldige spanning wat deur groot lewensgebeurtenisse veroorsaak kan word, te vergoed, het ons geïmplementeer dekking vir vrugbaarheidsbehandelings en geslagsbevestigingsoperasies binne die nuwe voordelepakket vir alle Kanadese en Amerikaanse werknemers – dit is buigsame voordele wat ontwikkel is om aan te pas by ‘n wye reeks behoeftes.

binne die nuwe voordelepakket vir alle Kanadese en Amerikaanse werknemers – dit is buigsame voordele wat ontwikkel is om aan te pas by ‘n wye reeks behoeftes. Ons het die behoeftes van ons uiteenlopende werkpopulasie aangespreek deur ons polis vir betaalde siekteverlof uit te brei verder as die individuele werknemer, sodat dit ook tyd neem om na direkte familielede om te sien. Betaalde siekteverlof by Hootsuite het ook vir alle werknemers verdubbel en kan gebruik word vir geestesgesondheid en persoonlike dae.

verder as die individuele werknemer, sodat dit ook tyd neem om na direkte familielede om te sien. Betaalde siekteverlof by Hootsuite het ook vir alle werknemers verdubbel en kan gebruik word vir geestesgesondheid en persoonlike dae. Ons bied ons werknemers aan kultuurtoepaslike dienste vir traumaberading om hulle deur moeilike tye te help.

om hulle deur moeilike tye te help. Ons glo dat finansiële gesondheid en geestesgesondheid hand aan hand gaan, daarom het ons waaghalsige doelwitte gestel oor pensioenbesparing, en in 2021 het Hootsuite uitgerol 401K-ooreenstemming, RRSP-aanpassing en verskillende ander streeksprogramme in die lande waar ons bedrywig is.

Vroeg in 2021, nadat ons na ‘n verspreide arbeidsmag geskuif het en ‘n reeks peilings gedoen het om uit te vind hoe ons mense in die toekoms wil werk, het ons besluit dat ons in sekere streke van ons groter kantore (wat ons altyd ‘neste’ genoem in ‘sitplekke’ – ons weergawe van ‘n ‘warm lessenaar ‘model—Dat ons volk volkome outonomie en buigsaamheid gee oor waar en hoe hulle gekies het om te werk.

Deur middel van hierdie benaderings en inisiatiewe het ons besef dat ons die geestesgesondheid van ons mense kan ondersteun deur hulle die outonomie te gee wat hulle nodig het om hul werksomgewing te hervorm om te kies wat die beste by hulle pas, wat hulle help om die beste weergawe van hulself.

Ons kan die vryheid bied wat ons mense nodig het om hul hele werk werk toe te bring, die buigsaamheid om hul voordele te gebruik op ‘n manier wat hulle werklik bevoordeel (woordspeling bedoel), en die tyd om te herstel en te herstel, wanneer hulle dit ook al nodig het.

Ons pogings sal nie eindig as ons die bladsy op COVID-19 blaai nie. Ons is verbind tot ‘n rats, lewenslange benadering om ons mense eerste te stel. Ons verstaan ​​dat ons dit soms sal regkry, en soms sal ons die punt mis, maar ons sal deurgaans aanhou probeer.

