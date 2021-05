Hoe u botte kan verhinder om na u webwerf te kom: gereedskap en wenke

As u ‘n webwerf het, moet u weet wat bots is en hoe hulle u webwerf kan vind, asook wat hulle kan doen (opsetlik of indirek) om frustrasie te veroorsaak vir u aanlyn bemarkingspogings. Om bots te blokkeer, kan ‘n noodsaaklikheid wees om die spoed, gebruikers en veiligheid van u werf te beskerm.

Kom ons bespreek wat bots is en hoe u ‘n paar verdedigingsprogramme kan gebruik om u webwerf te beskerm.

Wat is bots, en hoe kan dit sleg wees?

Voordat ons in die besonderhede gaan kyk wat hulle kan doen en hoe u dit kan stop, moet ons ‘n stap terug neem en ondersoek instel na wat ‘n bot is.

‘N Bot is ‘n sagtewareskrip wat ‘n datataak telkens weer uitvoer. Dit is die herhaling en data-interaksie wat hulle ‘n mede-lid van die aanlynwêreld maak waarmee ons interaksie het.

Sommige van die ander name wat u bots hoor, help om te verduidelik wat bots is en hoe dit werk. Dink aan terme soos spinnekoppe, kruipers of webbots.

Is hulle almal sleg?

Daar is ‘n paar wanopvattings wat ons dadelik ter syde kan stel.

Alhoewel die term kort is vir robots, is bots nie robots in die vorm van metaal, ratte en rekenaars nie. Dit is ‘n teks, soos ons bespreek het, wat deurlopend loop oor die data van webwerwe of ander aanlynplatforms.

Hulle word ook nie noodwendig kwaadwillig bestuur deur ‘n hacker of persoon met slegte opset nie. Soms is dit neutraal of selfs nuttig, soos bots wat deur soekenjins gebruik word om webwerwe te indekseer.

Hoe werk bots?

Soos hierbo genoem, is bots gewoonlik stukke sagtewareskrif wat ‘n taak telkens herhaal. ‘N Persoon van buite, hetsy vriend of vyand, kan dit gebruik om ‘n spesifieke taak te verrig.

Bots word egter ‘slimmer’, so te sê, en sommige word met kunsmatige intelligensie (AI) of masjienleertegnologie geskep. Enkele voorbeelde hiervan is chatbots vir e-handel wat handelsmerke kan gebruik om uit menslike interaksie te leer en ‘n beter kliënt te lewer

dienservaring vir hul gehoor.

Hier is ‘n voorbeeld van ‘n e-commerce chatbot op die ModCloth-webwerf:

Wat doen bots?

Soos ons gesê het, bots kan nuttig wees, soos die indeksering van ‘n soekenjin of die verbetering van kliënte-ervarings.

Dit kan ook kwaadwillig wees en probleme veroorsaak vir u webwerf of ander teenwoordigheid op die web. Sommige bots is bedoel om webwerwe te deursoek en data te steel soos wagwoorde, identifiseerbare inligting of persoonlike data. Hulle kan ook kwaadwillige aanvalle op webwerwe, rekenaars en ander plekke gebruik. Sommige word gesofistikeerd en ontplooi ‘n reeks stappe om chaos vir ‘n ander gebruiker of organisasie te veroorsaak.

Dit kan ook gebruik word om interaksies aanlyn te verhoog. Dit kan voorkom in die vorm van die oorstroming van ‘n bladsy of forum met kommentaar, die verhoging van die aankope of die gewildheid van iets om belangstelling op te wek, sosiale media-interaksie te verhoog om die siening te verbeter, of ander maniere om die stelsel te speel.

Dit is dikwels die manier waarop u bot-aktiwiteite op u webwerf kan begin sien.

Hoe kan u weet of u webwerf baie verkeer het?

Moet u bots op u webwerf blokkeer? Hier is ‘n paar tekens en hoe om dit na te gaan.

Rooi vlae wat u nodig het om bots te blokkeer

Daar is enkele tekens dat bots op u webwerf was, en dit kan die eerste plek wees om te begin. Hier is ‘n paar om na te kyk:

oortollige kommentaar op u blog of ander bladsye

opmerkings wat nie leesbaar of mensgegenereerd lyk nie

kommentaar met oormatige skakeling of ooglopende strooipos

buitensporige of skielike hoë weieringskoerse op ‘n spesifieke bladsy

‘n skielike toename in aanmeldings vir u nuusbrief of ander vorms

e-pos aanmeldings wat nie deur mense gegenereer word nie

aanmeldpogings uit onbekende bronne

enige ander aktiwiteit wat visagtig lyk

Waar kan u kyk om bots te blokkeer?

As u ‘n darmreaksie het dat u ‘n botblokker nodig het, kan u dieper duik om vas te stel of bots ‘n probleem vir u webwerf is en of dit die moeite werd is om tyd te spandeer om bots te blokkeer.

Hier is ‘n paar plekke om te verken:

Google Analytics om verkeer op u werf te ondersoek

‘N Diens soos Copyscape om te kyk of u inhoud êrens anders geplagieer is

u webbediener logs om meer te leer oor waar mense vandaan kom

10 stappe om te keer dat bots na u webwerf kom

As u probeer om te keer dat bots na u webwerf kom, kan u ‘n onsigbare skild rondom u webwerf probeer opsit om indringers af te weer.

Alhoewel dit nie so fantasties is nie, is die neem van stappe om te verhoed dat bots binnedring en chaos op u webwerf veroorsaak, om proaktief te wees en prosesse in plek te stel voor enige probleme.

Dit begin met die begrip van die vyand, die verwydering van die huidige probleme en voorbereiding vir toekomstige aanvalle. Hier is ‘n paar stappe wat u kan neem:

1. Identifiseer die gewig van die probleem

As u so ver lees, is u waarskynlik bekommerd oor bots en wil u meer weet oor hoe u webwerfbots kan blokkeer. Voordat u inspring, is dit egter altyd goed om te oorweeg wat op u webwerf gebeur.

Het u ‘n ernstige probleem met bots, of sien u net ‘n groter aktiwiteit raak?

Kyk verder wat die impak op u aanlyn bemarkingspogings was of kon wees. Soos hierbo genoem, is sommige bots goed en ander sleg. Sommige is net neutraal.

U kan byvoorbeeld sonder enige duidelike rede op u webwerf op ‘n bepaalde dag of op ‘n bepaalde bladsy ‘n groot hoeveelheid aktiwiteite hê. U kan hulle nie koppel aan ‘n spesifieke bemarkingsveldtog wat die bladsy bevorder het en ‘n toename in die saak veroorsaak het nie. Die toename in aktiwiteit het moontlik van ‘n bot gekom.

As die oplewing van korte duur was en u geen ander probleme gesien het nie, is dit die moeite werd om na te kyk, maar dit kan nie uiterste of gejaagde reaksies regverdig nie.

Aan die ander kant, as u gevind het dat u e-handelswebwerf gekap is, of as dele van u webwerf besmet is en nie meer behoorlik funksioneer nie, wil u waarskynlik vinnig optree om die luike op te ruim en u webwerf skoon te maak. . As dit die geval is, wil u dalk na die latere stappe hier spring en onmiddellik begin optree.

2. Verstaan ​​die Bron

Sodra u besef dat webbots u webwerf lastig val, moet u ‘n bietjie ondersoek instel om uit te vind waar hulle vandaan kom.

Ek het ‘n paar plekke hierbo gelys wat u kan help om te ondersoek of bots u webwerf aanval. Dit kan u ook help om die oorsprong van die botsings uit te vind.

Byvoorbeeld, in Google Analytics, u logboeke vir toegang tot die webbediener of enige e-pos met aanmelding, kan u dalk data sien wat verband hou met diegene wat u webwerf besoek. U kan herhaaldelik na ‘n patroon of ‘n reeks van dieselfde IP-adres kyk.

3. Maak ‘n plan

Dit is nou tyd om te besluit wat om te doen.

As u al ‘n aanval gehad het, moet u stappe doen om die probleem op te ruim en kwesbaarhede op u webwerf te plak om verdere probleme te voorkom.

As u bot-aktiwiteite gesien het, maar nie aangeval is nie, moet u u plan toespits op die soek na kwesbaarhede wat in die toekoms gebruik kan word, en dit nou verskerp.

4. Bly op hoogte

Hou u webwerf en al sy integrasies op datum met die nuutste weergawes. Watter webwerf-CRM-verskaffer u ook al gebruik, verseker dat u op hoogte bly van die vrystellings van daardie platform. As u byvoorbeeld WordPress gebruik, moet u seker maak dat u tema en invoegtoepassings die nuutste opdaterings het.

Om op hoogte te bly, het sy voordele. Eerstens kan bots ouer weergawes gebruik om toegang te verkry. Verder is platforms gemotiveerd om veilige produkte aan hul klante te bied. Die nuutste opdaterings kan met verbeterde beveiligingsfunksies en opsies vir botblokkering kom.

5. Voeg CAPTCHA Tools by

Een manier om te keer dat bots interaksie met dele van u webwerwe het (soos aanmeldings, kontakbladsye, en koopopsies) is om te verseker dat slegs mense daardie aksies kan uitvoer.

CAPTCHA dwing die gebruiker om ‘n uitdaging of ander aksie uit te voer om te bewys dat hy nie ‘n bot is nie. Tensy ‘n bot die korrekte handeling in hul skrif bevat, sal hulle nie hierdie taak voltooi en aanbeweeg nie.

Hier is n voorbeeld van ‘n CAPTCHA wat u waarskynlik al gesien het:

6. Gaan u API’s en ander verbindings na

Veral as u webwerf ‘n paar jaar oud is, het u moontlik baie API-integrasies en ander verbindings met ander webplatforms geïnstalleer. As u toegelaat het dat die integrasie met u webwerf verbind en data kan deel, API’s kan ‘n kwesbaarheidsgebied wees.

Voer ‘n oudit uit van elke API, inprop, verbinding of ander integrasie:

Gebruik u almal? Verwyder die verouderde.

Gebruik u die nuutste weergawes? Indien nie, werk dit op.

Gebruik u kwaliteit produkte? As hulle nie veiligheidsmaatreëls in plek het nie, oorweeg dit om dit te vervang.

As u vrae het, kontak die platform-eienaar en maak seker dat dit veilig is.

7. Blokkeer ouer blaaierweergawes

Dit is nie dwaas nie, maar ‘n ander manier om ‘n paar maniere waarop bots toegang tot u webwerf het, te sluit, is deur ouer weergawes van blaaiers te blokkeer om toegang tot u webwerf te kry. U kan dit bereik deur gebruikers te vereis om nuwe weergawes van blaaiers te gebruik om u webwerf te sien.

TechRepublic moedig die gebruik van hierdie metode aan, aangesien die meeste menslike gebruikers gedwing word om na ‘n nuwer blaaierweergawe op te dateer.

Dit vereis toegang tot en opdatering van die .htaccess-lêer van u webwerf, dus tensy u ervaring het met kodering, beveel ons aan om hiervoor met ‘n webontwikkelaar te skakel.

8. Plak dit

As u sukkel om op hoogte te bly van die bots wat na u webwerf kom of voel dat die probleem groter kan wees as wat u wil beheer, kan u na ‘n professionele persoon gaan om dieper te gaan delf in bots wat moontlik na u webwerf op pad is. .

As u ‘n spesifieke bot opmerk wat aanhou by u webwerf aankom en probleme veroorsaak, soos beledigende opmerkings of pogings om ongemagtigde toegang te verkry, kan u in die toekoms daardie IP-adres blokkeer om toegang tot u webwerf te verkry.

Baie webgashere, soos GoDaddy, gee gedetailleerde inligting oor hoe om hierdie taak te verrig. U moet egter weet dat dit slegs ‘n pleister is. Dit kan ‘n taamlik verraderlike aanval in sy spore stop, maar baie kuberkrakers of kwaadwillige botlanseringsprogramme het maniere om vanaf ander IP-adresse in te kom, dus die oplossing hou dalk nie langtermyn nie.

Ook, Hubspot herinner ons daaraan dat die blokkering van ‘n IP-adres beteken dat alle toegang van enige persoon of bot van daardie IP-adres geblokkeer moet word. Weeg dus die voor- en nadele voordat u ‘n besluit neem.

9. Hou tred daarmee

Vir ‘n langtermynoplossing kan u kies om vir ‘n botblokkeringsdiens te betaal. Alhoewel daar baie verskillende opsies is, belowe hulle u ‘n bietjie gemoedsrus, aangesien hul geïntegreerde oplossing op u webwerf bly, wat besoekers vergelyk met hul inligting om op te let en u op hoogte te hou van probleme. Enkele opsies sluit in:

DataDome

Cloudflare

Radware Bot-bestuurder

ClickGUARD

Google ReCAPTCHA

10. Deurlopende monitering

Botblokkering is nie ‘n eenmalige situasie nie. U moet voortgaan om u webwerf te monitor vir probleme.

U kan let op enige van die probleme wat hierbo bespreek word en stappe doen om gate te maak. U kan dit by u kalender voeg om maandeliks of kwartaalliks in te skryf.

U kan ook toesig hou oor inbreuke op openbare data. As u van grootskaalse aanvalle hoor, kyk na u webwerf en soek na tekens van enige botaktiwiteit.

Afsluiting

Soos KI in bemarking steeds groei, sal ons bespreking van die blokkering van bots, sowel as die toevoeging daarvan tot ons bemarkingsstapel, waarskynlik ook toeneem. Bots kan nuttig wees in ons digitale werk en kan ons ondersteun digitale bemarkingstrategie.

Dit kan ook kwaadwillig wees en u webwerf te eniger tyd aanval. Die beste manier om bots te blokkeer, is om waaksaam te wees en u teenwoordigheid op die internet op datum te hou en skoon te maak.

Moenie dat kwesbaarhede soos verouderde invoegtoepassings of oop toegangspoorte vertoef nie, en nooi opportunistiese bots. Hou dop terwyl u gaan en oorweeg om ‘n derde party aan te stel as die probleem of die risiko’s groter word as wat u wil hanteer.

Wat is die eerste stap wat u gaan neem om bots te blokkeer?