Hoe om te kies watter topvlak domein om te gebruik

Die koop van ‘n domeinnaam is opwindend. Dit beteken dat u die eerste stappe neem om uself en skep ‘n professionele webwerf. Maar dit kan ook oorweldigend wees.

U hoef nie net ‘n beskikbare domeinnaam te vind nie, maar u moet ook kies tussen tientalle topvlak domeine (TLD’s), soos:

.met

.co

.org

.Ek

.co.uk

.net.

.gov

Die lys gaan voort!

Die keuse van die regte TLD is net so belangrik as om die res van u domeinnaam te kies. U wil hê dat die beste opsie vir u besigheidstipe vertroue moet skep by u teikengehoor en een wat onvergeetlik is.

In hierdie gids leer u meer oor die verskillende TLD-tipes, watter u wel en nie mag koop nie, en hoe om te weet watter tipe die beste by u besigheid pas.

Wat is ‘n topvlak domein?

‘N Topvlak domein (of TLD) is die laaste segment van ‘n domeinnaam.

Die TLD vir NeilPatel.com is byvoorbeeld ‘.com.’

.com is egter net een van die vele beskikbare opsies.

Die verskillende soorte domeine op die hoogste vlak

Die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) erken amptelik drie soorte TLD’s.

1. gTLD: Generiese topvlak domeine

Die gTLD bevat die mees algemene topvlak domeine, en almal kan die meeste van hierdie domeinuitbreidings registreer.

Sommige van die generiese topvlak domeine in hierdie kategorie sluit in:

.met

.co

.org

.net

.xyz

.biz

.info

In 2011, ICANN uitgebreide gTLD’s aan ondernemings en organisasies. Dit help handelsmerke om hul naam as domeinuitbreiding te registreer.

‘N Paar voorbeelde in die werklike lewe is:

Sommige maatskappye kies om uitgebreide gTLD’s as aansture te gebruik. As u byvoorbeeld na search.bing gaan, word dit na bing.com herlei. Ander, soos .cern, gebruik hul uitgebreide gTLD’s streng.

Besighede kan ook algemene TLD’s registreer rondom hul bedryfsnis.

Byvoorbeeld:

.eiendom

.demokraat

.republiek

2. sTLD: Geborgde topvlak domeine

‘N sTLD is domeine wat geborg word deur ‘n spesifieke entiteit soos ‘n besigheid, regering of ander groepe.

In hierdie kategorie vind u domeinuitbreidings vir:

.gov

.edu

.eenduisend

.int

.coop

.museum

.jobs

.Post

.reis

3. ccTLD: Landkode Topvlak domeine

Die laaste tipe topvlak domein is ccTLD. Hierdie domeinuitbreidings is gereserveer vir lande, soewereine state en gebiede.

Hierdie kodes is twee letters lank en verteenwoordig die verkorte naam van die land of gebiede.

Byvoorbeeld:

.us – VSA

– VSA .uk – Verenigde Koninkryk

– Verenigde Koninkryk .me – Europese Unie

– Europese Unie .ru – Rusland

Rusland .ca – Kanada

CcTLD’s is egter nie net vir lande nie. Besighede gebruik ccTLD’s om gebruikers in verskillende markte te georiënteer.

Byvoorbeeld:

hm.com – VSA

– VSA hm.co.uk – Verenigde Koninkryk

– Verenigde Koninkryk hm.co.za – Suid-Afrika

Hoe om die perfekte domein op die hoogste vlak te kies

Beskou u domeinnaam as u soekverteenwoordiger van u handelsmerk.

Sommige TLD’s kan u handelsmerk belemmer as gevolg van strooipos, terwyl ander u kan verbeter soekresultaatranglys.

Hieronder pak ons ​​enkele van die mees algemene TLD’s uit om u te help om die perfekte domeinnaam vir u besigheid te kies.

Sommige domeine op die hoogste vlak is nie vir almal beskikbaar nie

Nie alle domeinname is beskikbaar vir enigiemand om te koop nie. Dit is beperkte domeine op die hoogste vlak, bekend as rTLD’s.

Om ‘n rTLD te bekom, moet u voldoen aan spesifieke kriteria wat deur die TLD-register uiteengesit word.

Byvoorbeeld:

.gov en .mil is gereserveer vir amptelike regerings- en militêre gebruike en word beheer deur die Amerikaanse regering.

.edu is ‘n uitbreiding slegs beskikbaar vir kwalifiserende nasionale sekondêre grondwette in die VSA, sommige bestuursrade en niewinsorganisasies waar 75 persent van hul lede in aanmerking kom vir opvoedkundige groepe.

.name is gereserveer vir individue.

Handelsmerk rTLD’s is nie beskikbaar nie, tensy u kan bewys dat u die handelsmerk-eienaar is. U kan byvoorbeeld nie ‘n .nescafe- of .walmart-domeinnaam koop nie, tensy u die betrokke maatskappy besit.

rTLD’s kan ook domeinname vir geografiese liggings wees. U kan ‘n .nyc-domeinnaam nie koop nie, tensy u ‘n geldige adres in New York City het.

Hierdie beheermaatreëls help om bedrog en vervalsing te voorkom en gee gebruikers ‘n gevoel van veiligheid wanneer hulle hierdie webwerwe gebruik.

Hoe om ‘n rTLD te koop

As u aan die vereistes vir sommige van die mees algemene rTLD’s voldoen, is dit die volgende stappe om te koop:

.eenduisend: Gaan na die Departement van Verdedigingse amptelike webwerf. U moet die amptelike vorm vir registrasie van die webwerf invul en addisionele inligting soos die kontakpunt van die regering indien en die regte regeringskomponent kies.

Gaan na die Departement van Verdedigingse amptelike webwerf. U moet die amptelike vorm vir registrasie van die webwerf invul en addisionele inligting soos die kontakpunt van die regering indien en die regte regeringskomponent kies. .gov: Gaan na die amptenaar DotGov registrasie webwerf. U kan kyk of die domein wat u wil hê beskikbaar is, die vereistes nagaan en die magtigingsbrief-sjabloon aflaai.

Gaan na die amptenaar DotGov registrasie webwerf. U kan kyk of die domein wat u wil hê beskikbaar is, die vereistes nagaan en die magtigingsbrief-sjabloon aflaai. .edu: Gaan na die ONDERWYS webwerf. Die webwerf gee besonderhede oor die geskiktheid van domeinname, bied pryse vir domeinname en bied ‘n hulpmiddel om die beskikbaarheid van domeine na te gaan.

Wanneer om .com-domeinuitbreiding te gebruik

As u ‘n besigheid, blog of ‘n ander professionele webwerf bedryf, is .com TLD waarskynlik die regte manier om te gaan.

Die .com staan ​​vir kommersieel. Dit is een van die beste TLD-domeine om te gebruik, want mense beskou dit as geloofwaardig, betroubaar en onvergeetliker as ander obskure domeinuitbreidings.

‘N Studie van GrowthBadger .com is die mees betroubare TLD. Daarbenewens is die kans groter dat mense 3,8 keer meer aanvaar dat ‘n domein in ‘n .com eindig as enigiets anders, wat beteken dat as hulle probeer om direk na u webwerf te gaan, hulle waarskynlik standaard met ‘n .com sal eindig.

Daar is egter ‘n vangplek.

Enigiemand kan ‘n .com-domeinuitbreiding registreer, en omdat dit ‘n verskeidenheid saketipes van sakewagens tot aanlynwinkels pas, is dit nie maklik om ‘n .com te vind wat niemand al opgeraap het nie.

As u perfek is domeinnaam is nie beskikbaar nie, nie alle hoop gaan verlore nie. Daar is strategieë wat u kan gebruik voordat u op ‘n volledige handelsmerk besluit. U kan byvoorbeeld probeer om die domein van sy huidige eienaar te koop of ‘n redelike variasie op die naam van u onderneming te gebruik.

U kan ‘n alternatiewe domeinuitbreiding soos .net probeer (hierna meer hieroor) of ‘n landkode byvoeg as dit sinvol is om dit te doen.

Wanneer moet u .org-domeinuitbreiding gebruik

Die .org staan ​​vir ‘organisasie’ en word algemeen gebruik deur nie-winsgewende organisasies, sosiale doeleindes, groepe en klubs.

Voorbeelde sluit in:

liefdadigheidsnavigator.org

kidneyfund.org

dokterswithoutborders.org

Deur die .org-uitbreiding te gebruik, kan u handelsmerk meer geloofwaardigheid gee as ander uitbreidingsopsies.

Dit gesê, kan iemand ‘n .org registreer — daar is nie ‘n regulerende liggaam nie. Dit is egter die beste om ‘n ander domeinuitbreiding te koop as u webwerf nie in een van die drie kategorieë pas nie.

Hoekom?

Gebruikers assosieer die domein al met nie-winsgewende organisasies en groepe, en dit kan verwarrend wees as u ‘n SaaS-onderneming met ‘n .org is. Erger nog, as u nie ‘n organisasie sonder winsbejag bedryf nie, kan verbruikers voel dat u hulle probeer mislei deur ‘n .org te hê.

As u ‘n nie-winsgewende onderneming bedryf en .org wil gebruik, moet u in gedagte hou dat 44 persent van die mense .com TLD’s onthou, terwyl slegs 32 persent die .org-uitbreidings onthou.

Die laer herinneringstelling kan lei tot die stuur van mense na die verkeerde webwerf. U kan dit egter vermy deur die .com-weergawe naas die.org te koop. Dit sal u handelsmerk beskerm omdat niemand die .com kan koop nie, en u kan ‘n aanstuur op u .org-webwerf instel.

Wanneer moet u .net-domeinuitbreiding gebruik

Die .net-domeinuitbreiding is nog ‘n opsie vir ondernemings, maar dit is nie vir almal geskik nie.

.Net staan ​​vir netwerk, en die uitbreiding is vir:

internetdiensverskaffers

netwerkdienste

aanlyn tegnologie-ondernemings

databasisverskaffers

As u besigheid niks met tegnologie te doen het nie, is dit gewoonlik nie die beste opsie nie. ‘N Uitstekende voorbeeld van ‘n uitsondering op die reël is behance.net. Die webwerf is ‘n aanlyn ontwerpgemeenskap en het niks te doen met die lewering van internet- of databasisdienste nie.

Dit werk egter vir hul handelsmerk, want dit is ‘n netwerk vir ontwerpers en kliënte om mekaar te vind.

Vanuit ‘n SEO-oogpunt is die .net beter as die meeste ander minder bekende uitbreidings as u in die tegnologie-industrie werk of vir ‘n ander handelsmerk .net pas. Dit bestaan ​​al lank genoeg dat mense dit kan onthou, en dit word as betroubaar en gesaghebbend beskou.

Hoe om ‘n .com, .org. , of .net TLD

Gereed om koop ‘n domeinnaam? Gelukkig is dit gewoonlik ‘n eenvoudige proses.

Twee van my gunsteling domeinregistrateurs is Bluehost en Namecheap.

Albei webwerwe is maklik en eenvoudig om te gebruik, alhoewel dit verskillende doeleindes het. Bluehost bied hosting- en ander dienste, terwyl Namecheap streng domeine is.

U kan algemene TLD’s soos .com, .net en .org sowel as alternatiewe domeinuitbreidings soos .io, .so, .new, ens. Koop.

Hoe beïnvloed u domein op die hoogste vlak SEO?

Behalwe handelsmerke, het die keuse van ‘n TLD ‘n impak op u SEO. Hier is die belangrikste dinge wat u moet oorweeg wanneer u oor ‘n TLD-domein besluit.

Publieke persepsie en strooipos

Ongelukkig word sommige TLD’s geassosieer met onheilspellende aanlyngedrag. As u dit gebruik, kan Google aanneem dat u webwerf nie veilig is nie, en u sal dit nooit boaan die soekresultate haal nie.

Volgens Spamhaus, dit is die TLD’s met die slegste reputasie van die spam:

Behalwe die ranglyste van die soekenjins, kan die gebruik van ‘n alternatiewe domeinuitbreiding ‘n invloed hê op u deursyfer (CTR). As u teikengroep byvoorbeeld nie vertroud is met die TLD nie, sal hulle u webwerf miskien nie as veilig beskou nie, en u sal nie verkeer kry nie.

In dieselfde studie van GrowthBadger was dit die TLD’s wat die laagste betroubaarheid het, en ander dinge as strooipos in ag neem:

Gebruik ‘n bedryfspesifieke TLD

Afhangend van u bedryf, kan die gebruik van ‘n bedryfspesifieke TLD u SEO verbeter.

Verskeie beginners gebruik byvoorbeeld die TLD van .tech of .io. Ander opsies sluit in die gebruik van .food vir ‘n voedselblog of .travel vir ‘n toeroperateur.

Die gebruik van ‘n bedryfspesifieke TLD vertel Google en mense waaroor u webwerf gaan, wat kan help om u ranglys en CTR te verbeter.

Voorbeelde van webwerwe wat TLD’s in die bedryf gebruik:

besoekdurban.travel

voodoo.io

niks.tegnologie

Ja, ons weet dat ons pas gesê het .io het ‘n lae betroubaarheidsgradering gehad. Dit is omdat baie mense dit eenvoudig nie weet nie waarna dit verwys, wat verstaanbaar is. Hierdie TLD is ‘n toneelstuk oor I / O, wat insette / uitsette in rekenaarwetenskaplike terme beteken, en daarom volg tegnologiese (veral speletjie) ondernemings dit.

Geotargeting

Is u besigheid gekoppel aan ‘n spesifieke ligging?

U kan ‘n SEO-hupstoot kry deur geotargeting in u TLD te gebruik.

Dit gee aan Google te kenne dat u webwerf ‘n bepaalde land of stad bedien, en dit kan u bladsye sigbaar maak vir mense wat vanaf daardie plekke soek.

U kan ook TLD-geotargeting gebruik as u ‘n onderneming het wat in verskeie lande wêreldwyd werk.

Amazon het byvoorbeeld:

amazon.com (VSA)

amazon.co.uk (Verenigde Koninkryk)

amazon.nl (Nederland)

amazon.de (Duitsland)

amazon.fr (Frankryk)

Afsluiting

‘N Top-domein is ‘n integrale deel van die struktuur van u webwerf. Voordat u een koop, neem die tyd om na die verskillende TLD-opsies te kyk en kies die beste opsie om u besigheid aanlyn te verteenwoordig.

As u u TLD of domeinnaam later moet verander, kan u. Maar dit sal nodig wees 301 herlei die ou domein en elke bladsy na die nuwe, en dit kan tot ses maande duur voordat u verkeer herstel.

Dit is baie makliker om u webwerf aan die regtervoet te begin as om ‘n werfmigrasieproses te moet deurmaak, wat u slotsom en SEO inhoud bemarking pogings.

Watter domein op die hoogste vlak sal u vir u besigheid kies?