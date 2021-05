FVP Trade nổi bật trên trang WikiFX đồng thời tham gia vào dự án Eye Protection Centre nhằm bảo vệ khách hàng của mình.

Share This Article

LONDON, UNITED KINGDOM, May 24, 2021 / EINPresswire.com / -- Trong vài năm qua, FVP Trade đã và đang ngày càng lớn mạnh trên toàn cầu với lượng khách hàng từ mọi nơi trên thế giới. Công ty đặt ra thêm nhiều mục tiêu mới cũng như vẫn giữ vững các mục tiêu hiện tại, nhằm đưa đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời và giúp khách hàng yên tâm với số tiền của mình.Điều này càng được củng cố hơn khi gần đây FVP Trade đã được xếp hạng trên WikiFX với số điểm 7,05 / 10, đồng thời đăng ký vào chương trình WikiFX EPC hạng mục trợ giúp pháp lý ở cấp độ cao nhất loại A, mang lại cho khách hàng của họ sự đảm bảo và sự bảo vệ tốt hơn.Hạng mục trợ giúp pháp lý loại A cung cấp cho khách hàng của họ khoản bồi thường trị giá 10.000 USD nếu trong những trường hợp bất khả kháng nếu họ thua lỗ.FVP Trade đã được quy định bởi Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA) và là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) cùng với Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC). Và với sự bảo đảm thêm vào này do chương trình EPC cung cấp, khách hàng hoàn toàn có thể thực sự yên tâm.Ông Jonathan Greene, Giám đốc điều hành của FVP Trade cho biết, “Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được sự đánh giá cao từ WikiFX và từ phía khách hàng, chúng tôi ghi nhận và sẽ phát triển hơn nữa. Ông tiếp tục cho hay “Việc đạt được cấp độ trợ giúp pháp lý loại A đã phản ánh một cách trực quan những công việc khó khăn mà nhóm của chúng tôi đã và đang thực hiện, mang lại cho khách hàng sự bảo vệ tốt hơn nữa ".Vậy chương trình EPC là gì?Dự án bảo vệ WikiFX giúp bảo vệ các nhà đầu tư chống lại sự phá sản từ phía các nhà môi giới.WikiFX đã ra mắt chương trình EPC để bù đắp thiệt hại cho phía các nhà đầu tư. Chương trình EPC là chương trình bồi thường ngoại hối miễn phí đầu tiên của Trung Quốc, được xem như một điểm nổi bật của WikiFX. Kể từ khi EPC được thành lập, WikiFX đã không ngừng cải thiện dịch vụ của mình, nỗ lực phục vụ các nhà đầu tư với đội ngũ chuyên nghiệp của mình, cung cấp mức bảo hiểm tối đa, đi kèm với các hoạt động không thiên vị và công bằng cùng với quy trình minh bạch. Chương trình đã thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư và các nhà môi giới ngoại hối.Đội ngũ chuyên nghiệpHội đồng EPC và Ủy ban Trọng tài đều bao gồm các chuyên gia của giới ngoại hối, nhiều người trong số họ là cựu nhân viên của các công ty môi giới, những người đã tích lũy kinh nghiệm và chuyên môn phong phú trong nhiều thập kỷ kinh doanh ngoại hối. Với đội ngũ chuyên nghiệp như vậy, nhu cầu cấp bách của nhà đầu tư có thể được giải quyết với hiệu quả cao hơn.Mức bảo hiểm tối đaTheo các quy tắc của EPC, WikiFX sẽ nhận được từ nhà môi giới một khoản tiền gửi đóng vai trò là quỹ đảm bảo cho các nhà đầu tư của mình. Quỹ này sẽ giúp nhà đầu tư giảm bớt thiệt hại ngay cả khi nhà môi giới của họ gặp bất kỳ vấn đề gì. Nếu các nhà đầu tư không nhận được tiền bồi thường từ nhà môi giới trong vòng 6 tháng kể từ ngày phá sản, WikiFX sẽ đánh giá các tiêu chí của các nhà đầu tư đã đăng ký chương trình EPC trên trang web của WikiFX và những người đủ điều kiện sẽ nhận được bồi thường lên đến 50.000 CNY / người.Các hoạt động không thiên vị và công bằngWikiFX sẽ ước tính mức quỹ bảo lãnh thích hợp cho một nhà môi giới theo xếp hạng trên WikiFX và các nhà môi giới có xếp hạng thấp hơn thường cần cung cấp quỹ bảo lãnh cao hơn. Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng của EPC và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư khi đối mặt với bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể xảy ra, Hội đồng EPC sẽ giám sát hoạt động của Ủy ban EPC và đảm bảo Ủy ban cũng như Hội đồng đánh giá và Hội đồng phê bình sẽ đưa ra các quyết định độc lập và khách quan, dựa trên thực tế để giải quyết các yêu cầu bồi thường.Quy trình minh bạchKhi chương trình EPC được kích hoạt, WikiFX sẽ công bố quy trình bồi thường chi tiết và các thông tin quan trọng khác mà nhà đầu tư cần biết trên cả ứng dụng WikiFX và trang web chính thức www.wikifx.com , để nhà đầu tư có thể dễ dàng truy cập. Việc bồi thường bao gồm các bước sau:-Người nộp đơn đăng ký và tải lên thông tin;-EPC đánh giá tài liệu của người nộp đơn;-Danh sách những người nộp đơn đủ điều kiện được công bố rộng rãi;-Người được bồi thường ký thỏa thuận;-Trường hợp bồi thường được công khai.Nhà đầu tư cũng có thể quét mã QR và tham gia nhóm WeChat để được hướng dẫn từng bước về ứng dụng bồi thường EPC và những cập nhật thông tin khác.Kết luậnTrong tương lai, WikiFX sẽ tiếp tục thực hiện chương trình EPC và đáp ứng sự mong đợi và ủng hộ từ phía các nhà đầu tư và khách hàng, cố gắng tạo ra một môi trường ngoại hối an toàn và minh bạch hơn.