5 Excel-truuks vir die skep van betaalde advertensieveldtogte

Om ‘n betaalde advertensieveldtog effektief, het u ‘n deeglike strategie nodig om u data te organiseer en u advertensieprestasie op te spoor.

Excel-sigblaaie kan presies dit doen.

Terwyl a sigblad lyk dalk nie die mees intuïtiewe hulpmiddel om u bemarkingspogings te bestuur nie; daar is baie Excel-truuks wat u kan gebruik om u data vinnig te stroomlyn, statistieke op te spoor en omskakelings te verbeter.

U hoef nie ‘n Excel-deskundige te wees om hierdie truuks te bemeester nie. Al wat u benodig, is toegang tot a weergawe van Excel en ‘n begeerte om te leer.

Miskien wonder u of u die moeite moet doen om Excel te leer as u al ander instrumente soos CRM-sagteware of Google Analytics om u bemarkingsveldtogte te bestuur.

Eerlikwaar, jy moet dit waarskynlik doen.

Die beskeie Excel-sigblad bied u ‘n eenvoudige, maar uiters effektiewe manier om al u data op verskillende plekke van verskillende projekbestuursinstrumente te orden. Of u nou u sigblad vir navorsing oor sleutelwoorde wil gebruik of u data in ‘n staafgrafiek wil verander, daar is ‘n Excel-truuk om u werk te vergemaklik.

Boonop weet jy nooit: jy kan beland by ‘n onderneming wat Excel steeds streng vir hierdie dinge gebruik!

Kom ons kyk na die gebruik van Excel om u betaalde advertensie- of PPC-veldtogte te verbeter.

Moet ek gebruik Excel of Google Blaaie?

Excel en Google Blaaie is nie dieselfde nie.

Google Blaaie is ‘n fantastiese (en gratis) alternatief vir Excel. Dit is nie ontwerp om die enorme datastelle wat u in Excel wil hê, soos navraagnavorsing, te hanteer nie, maar dit is uitstekend om sperdatums te bestuur, kliënteverhoudingsdata te ontleed en statistieke te filter om belangrike insigte in u advertensieprestasie te verkry.

Ek sal Excel gebruik om voorbeelde hier deur te werk, maar u kan natuurlik Google Blaaie gebruik vir baie van hierdie take as dit beskikbaar is. U kan ook gaan kyk Bereken van OpenOffice, aangesien die funksies wat aangebied word baie ooreenstem.

5 Excel-truuks om in betaalde advertensieveldtogte te gebruik

Wanneer u betaalde advertensieveldtogte skep, moet u nadink oor watter sleutelwoorde u moet gebruik en waarop u kan bie, en hoe u dit kan bevorder deursnit koers, en hoe om verhoog u omskakelings sodra mense op u bladsy beland. Wat meer is, het u die middele nodig om verskillende advertensies in dieselfde gesin te vergelyk om te kyk of die inhoud nie goed presteer nie.

Gelukkig kan Excel u help om al hierdie probleme en meer aan te pak, so hier is my top vyf Excel-truuks wat u kan gebruik om u betaalde advertensieveldtogte te ontwerp, op te spoor en te analiseer.

1. Filter en sorteer sleuteldata

Soos ek dit aangeraak het, is die doel om ‘n PPC-veldtog te skep soveel as moontlik kliek en omskakelings. Hoe maksimeer u u kanse op sukses? U moet eers die regte sleutelwoorde kies.

As u navorsingsinstrumente vir sleutelwoorde soos Ubersuggest, sien u waarskynlik honderde, indien nie duisende, sleutelwoordvoorstelle. Excel kan u help om hierdie data te sorteer om die sleutelwoorde te identifiseer wat u moet gebruik.

Afhangend van u veldtogdoelstellings, kan u die data filter op grond van faktore, insluitend:

Sê nou jy skep ‘n PPC-veldtog video bemarking. U voer die sleutelwoord “video marketing” in Ubersuggest in. As u op “Bekyk alle sleutelwoordidees” klik, sien u 342 voorgestelde sleutelwoorde en meer as 11 000 verwante sleutelwoorde.

Hoe vertaal u dit in Excel? Eerstens, laai ‘n eksemplaar af van die sleutelwoorde deur op die “Export to CSV” -knoppie te klik:

Filter nou die resultate om slegs die sleutelwoorde te sien wat die beste vir u en u veldtog relevant is. Om dit te doen, laai die sigblad op, gaan na die blad “Data” en klik op die opsie “Filter”:

Laat ons byvoorbeeld die sleutelwoorde filter op grond van SEO-probleme. Gaan na die kolomkop en klik op die pyltjie. Vink die vakkies vir die irrelevante sleutelwoorde uit die keuselys uit. Hulle sal uit u soekresultate verdwyn, sodat u op die belangrike sleutelwoorde kan fokus:

Nadat u die data gebaseer op een filter klaar is, kan u vinnig na ‘n ander oorskakel met behulp van hierdie Excel-truuk.

U kan ook ‘negatiewe’ sleutelwoorde uit u soekresultate filter. Sê dat u nie wil hê dat u PPC-advertensie in die soekresultate vir ‘vaste eiendom’ moet verskyn nie, omdat u nie op hierdie gehoor fokus nie. Klik op “Teksfilters” in die vervolgkeuzemenu en dan op “Bevat nie.” Tik die woorde “vaste eiendom” in die blokkie.

2. Gebruik ‘n draaitabel om die demografie van die publiek op te spoor en te vergelyk

Die volgende Excel-truuk wat ek jou sal wys, is hoe om ‘n draaitabel te skep.

Wat is ‘n draaitabel? Beskou dit as ‘n soort interaktiewe verslag. Dit stel u in staat om massiewe datastelle te ontleed en kritieke data te onttrek om u besluitnemingsproses in te lig. Hier is hoe ‘n draaitabel kan lyk:

Vanuit ‘n bemarkingsperspektief is draaitabelle van onskatbare waarde. Hulle kan u in een oogopslag wys wie op u advertensie klik en waar hulle gebaseer is. Wat meer is, as u verskeie advertensies aanbied, kan u identifiseer of sekere demografie klik meer op een advertensie as die ander, ensovoorts.

Met ander woorde, as u ‘n bemarker is wat u sukses van u veldtog wil volg, kan ‘n draaitabel u nuwe beste vriend wees.

Om ‘n draaitabel effektief te gebruik, moet u eers u databron identifiseer. U kan data van Google Analytics of ‘n ander analise-instrument gebruik.

Voer vervolgens hierdie data in ‘n Excel-sigblad in. Die maklikste manier om dit te doen is deur ‘n CSV in Excel in te voer. Om ‘n CSV in ‘n nuwe Excel-werkboek in te voer, kliek op die tabblad “Data”, klik dan op “Kry eksterne data” en kies “Text” in die menu-opsies:

Nadat u die gegewe data korrek nagegaan het, maak u u draaitabel. Sluit kolomme in vir demografiese gegewens soos ligging, ouderdom en geslag, en kolomme wat statistieke dop, soos omskakelings en indrukke.

Markeer die selle wat die data bevat waarin u belangstel, gaan dan na die tab “Invoeg” en klik op “Draaitabel”. Bevestig die velde wat u wil insluit om u tabel te genereer.

Besluit vervolgens watter data u in u draaitabel wil insluit. As u byvoorbeeld die demografie van die gehoor opspoor, moet u kolomme hê vir data soos ligging, ouderdom en geslag.

U het ook kolomme nodig vir statistieke soos klik, indrukke en omskakelings omdat u probeer om prestasie op te spoor.

Laastens, ontleed die resultate en maak die nodige veranderinge aan verhoog u omskakelings en verbeter u sukses van die PPC-veldtog.

3. Gebruik VLOOKUP om statistieke op te spoor

Wil u twee stelle data uit verskillende sigblaaie of opsporingsinstrumente in ‘n enkele bladsy kombineer? Dan moet u die VLOOKUP-funksie nagaan.

In wese laat VLOOKUP jou toe om ‘n vertikale kolom met data van een sigblad in ‘n ander vinnig te kombineer. Let op: albei databronne moet ten minste een kolom gemeen hê, anders werk hierdie metode nie.

Sê nou jy soek nuwe sleutelwoorde vir jou PPC-veldtog. U wil nie sleutelwoorde dupliseer nie, en u wil dus kyk of enige van die nuwe sleutelwoorde wat u gevind het, reeds in u bestaande sigblad of draaitabel voorkom.

U kan die VLOOKUP Excel-truuk gebruik om werklik nuwe sleutelwoorde te identifiseer en in u sigblad in te voer.

Identifiseer eers die nuwe kolom in u bestaande sigblad wat u met nuwe sleutelwoorde wil invul. Kies dan “VLOOKUP” op die “Formules” -oortjie.

Voltooi dan die VLOOKUP-formule. U het vier dinge nodig:

Opkykwaarde: Dit is die waarde wat beide datastelle gemeen het, soos ‘n sleutelwoord.

Dit is die waarde wat beide datastelle gemeen het, soos ‘n sleutelwoord. Tafelreeks: Tabelreeks is die reeks kolomme waaruit u trek.

Tabelreeks is die reeks kolomme waaruit u trek. Kolomnommer: Die kolomnommer is van watter kolomnommer u data haal. As u byvoorbeeld data uit die tweede kolom in u tabelreeks haal, is die kolomnommer ‘2’.

Die kolomnommer is van watter kolomnommer u data haal. As u byvoorbeeld data uit die tweede kolom in u tabelreeks haal, is die kolomnommer ‘2’. Reikwydte: Uiteindelik is dit die beste om die reeks “ONWAAR” te hou om net presiese vuurhoutjies te trek.

Sodra u die formule voltooi het, smelt die datastelle saam.

VLOOKUP is redelik tegnies, so kyk na die Kantoorondersteuningbladsy vir meer hulp met die skep van u formules.

4. Gebruik grafieke om visuele elemente by u advertensies te voeg

Visuele bemarking werk. Beeldmateriaal kan gehoorbetrokkenheid verhoog deur tot 40 persent, en 40 persent van die bemarkers glo dat infografika hul suksesvolste visuele inhoud was.

As u PPC-advertensies skep, is dit die moeite werd om oorspronklike beelde by te voeg of instrumente vir die visualisering van data, soos staafdiagramme of grafieke, om u klik-tariewe en omskakelings moontlik te verhoog. Gelukkig kan Excel u help om dit te doen.

As u reeds ‘n draaitabel het, neem dit slegs ‘n paar klik om dit in ‘n grafiek te omskep. Klik eenvoudig op die tabblad “Analiseer”, kies “Draaikaart” en besluit watter diagramtipe u wil gebruik. Dis dit!

Het u nie ‘n draaitabel nie? Moet nie vrees nie.

Kies eers die data wat u in u grafiek wil insluit, klik op “Voeg in” en klik dan op die knoppie “Aanbevole grafieke”:

Kies die ontwerp waarvan u die meeste hou en genereer die grafiek:

Die Microsoft ondersteuning bladsy het meer wenke en wenke om u grafiek aan te pas.

5. Bespaar tyd met Excel-makro’s

Wanneer u betaalde advertensies skep, voer u elke keer dieselfde stappe uit. Met Excel kan u outomatiseer herhalende take om u tyd te bespaar.

Hoe outomatiseer u hierdie take? Deur hierdie netjiese klein Excel-funksie wat ‘n makro genoem word.

Makro’s is in wese outomatiese of opgeneemde rye. U “neem ”n reeks handelinge op wat u wil hê Excel moet outomatiseer, soos toetsaanslagen. As u hierdie aksie weer moet uitvoer, voer u die makro uit en Excel hanteer die res vir u.

Wel, u kan dit nie gebruik nie, maar hier is ‘n paar voorstelle vir betaalde advertensieveldtogstappe wat u kan outomatiseer.

voltooiing van sleutelwoordnavorsing

genereer nuwe veldtogte

omskakeling van data in draaitabelle

nuwe templates te bou

Die opstel van ‘n makro moet ‘n kort proses wees, maar u kan altyd die Microsoft besoek hulpblad as u meer leiding benodig.

Maak eers seker dat u die oortjie “Ontwikkelaar” in Excel kan sien. Klik hiervandaan op “Visual Basic” en klik dan op die “Record” -knoppie. As u die tabblad Ontwikkelaar nie kan sien nie, klik dan op die blad “View” en klik eerder op “Record Macro”:

Kies ‘n naam vir u makro en begin dan met opname. Sodra u op “OK” klik, neem Excel elke aksie op die sigblad op totdat u “Stop opname” druk. Nou het u ‘n makro-instelling wat u kan gebruik wanneer u dit nodig het.

Voordat u ‘n regte en ingewikkelde makro gebruik, probeer u om u eie eenvoudige toetsmakro op te stel om ‘n gevoel te kry van hoe dit werk.

Afsluiting

As u ‘n bemarker is, kan hierdie Excel-truuks u help om u betaalde advertensieveldtogte effektiewer te skep, op te spoor en te bestuur as voorheen. U hoef ook nie ‘n Excel-deskundige te wees nie. Al wat u moet weet, is ‘n paar eenvoudige opdragte, en u kan redelik vinnig aan die gang wees.

Van sleutelwoordnavorsing aan bestuur van kliënteverhoudinge, Excel kan die instrument wees waarna u op soek is. Nadat u hierdie Excel-truuks ‘n paar keer probeer het, sal u waarskynlik wonder hoe u daarin geslaag het om u PPC-veldtogte daarsonder uit te voer!

As u meer hulp met Excel benodig, gaan kyk na die Excel-gemeenskap van Microsoft ondersteuning bladsy.

Het u enige van hierdie Excel-truuks gebruik vir u betaalde advertensieveldtogte?