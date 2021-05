10 Geen gereedskap vir die skep van kodes om webwerwe, programme en meer te bou nie

Alhoewel u eenmalige kode moes magtig wees om ‘n webwerf of ‘n app suksesvol te bou, is die dae nou ver agter ons.

Hoe?

Danksy gereedskap vir die skep van geen kode nie.

Hierdie revolusionêre koppelvlakke laat gebruikers toe sonder klassieke programmeringsagtergronde om webwerwe en programme te bou deur middel van ‘n grafiese koppelvlak eerder as om kode te gebruik.

Die nut stop nie daar nie: hulpmiddels sonder kode kan ondernemers en bemarkers help om prestasies te behaal wat in die verlede uitsluitlik vir programmeerders gereserveer was.

Hierdie instrumente ondersteun ook outomatiese prosesse, waardeur organisasies en individue tyd kan bespaar deur tydrowende take te outomatiseer.

Wat is beter as tyd bespaar?

Geld bespaar.

Deur die programmeringsfooie uit te skakel en die ure wat u aan vervelige prosesse spandeer, te verminder, kan u koste drasties verminder.

Wil u meer leer?

In hierdie berig pak ons ​​die 10 beste gereedskap vir die skepping van geen kode uit en wat hulle vir u kan doen.

Wie moet gereedskap vir die skepping van geen kode gebruik nie?

Die kort antwoord: almal.

As u nie ‘n agtergrond het met die skryf van kode of app-ontwikkeling nie, moet u dit nie bekommer nie.

Geen-kode-instrumente bied gebruikers visuele koppelvlakke wat die behoefte aan ‘n ervare kodeskrywer uit die weg ruim.

Miskien wil u ‘n nuwe persoonlike webwerf begin, maar word geïntimideer deur die proses agter die uitleg. Daarvoor is ‘n hulpmiddel sonder kode.

Deur hierdie instrumente te gebruik, kan u die webwerf of app skepping in u eie hande, of u nou vertroud is met kode of nie.

Selfs as u vertroud is met kode, kan hierdie instrumente u help om vervelige prosesse te outomatiseer wat u daaglikse werkvloei belemmer.

Voordele van skeppingsinstrumente sonder kode

Alhoewel ons reeds die ooglopende voordele van kodevrye skeppingsinstrumente behandel het, is daar verskillende voordele aan hierdie instrumente wat u besigheid kan beïnvloed.

Verhoogde fokus op die oplossing van pynpunte

In plaas daarvan om buitensporige hoeveelhede tyd te spandeer om die regte programmeerder te vind en in diens te neem, kan u daarop fokus om die regte waarde van u app vir u kliënt te benut deur hul kliënte te identifiseer en te praat. pynpunt.

Verminder ontwikkelingskoste

As u kies om ‘n hulpmiddel vir die skep van geen kode te gebruik, kan u van plan wees om ‘n aansienlike bedrag van u begroting te bespaar wat voorheen aan ontwikkelingsbehoeftes toegewy was. Met lae of geen pryspunte kan hierdie instrumente ‘n wesenlike verskil in u slotsom maak.

Spoed van vrylating

U sal nie net geld bespaar as u ‘n kodevrye skeppingsinstrument gebruik nie, maar ook tyd bespaar. Die ontwikkeling van persoonlike webwerwe en programme is moeilik en tydrowend; die gebruik van ‘n instrument met voorafgeboude sjablone is maklik en bespaar ontelbare ure.

Veilige omgewing

Ongeag wat u bou, ‘n veilige omgewing moet van die uiterste belang wees. As u nie-kode-skeppingsinstrumente gebruik nie, word veiligheidsnette in die platforms ingebou, wat u gemoedsrus bied.

10 skeppingsinstrumente sonder kode wat u moet probeer

Daar is baie gereedskap vir die skep van geen kode daar buite, almal met verskillende funksies vir verskillende gebruikersgroepe. Ons het ons top 10 gunstelinge gekies wat help om spesifieke behoeftes op te los sonder om ‘n kode te skryf.

Borrel

Wanneer u gebruik Borrel, kry u die vermoë om interaktiewe programme vir rekenaars en mobiele blaaiers te skep.

Met Bubble kry u ontwerpvryheid sonder om die ingewikkeldhede van kode te vergroot.

Terwyl tradisionele webtoepassings ‘n handmatige ontplooiingsproses benodig, bestuur Bubble die implementering en gasheer. Die platform bied ook onbeperkte gebruikers, verkeersvolume en datastoor.

Kortom, dit is u manier om produksiegereedde programme te bou.

Zapier

Ons is lief vir enige hulpmiddel wat die verbinding en outomatisering verbeter, daarom Zapier is op hierdie lys. Met hierdie instrument kan u die programme wat u daagliks gebruik, koppel.

Deur middel van ‘Zaps’ synchroniseer gebruikers Gmail met Dropbox, Dropbox met Slack en so meer.

Moenie bekommerd wees as u nie die bogenoemde programme gebruik nie. Zapier verbind duisende programme.

Deur hierdie verbindings te bou, word werkvloei vereenvoudig, wat u tyd bespaar en onnodige prosesse uitskakel.

Stapelaar

Hierdie een is redelik cool. Stapelaar stel gebruikers in staat om sigblaaie in programme te omskep, wat u in staat stel om data veilig met klante te deel.

Hiermee kan u handmatige prosesse verander in outomatiese prosesse, wat aan boord en toepassings vaartbelyn maak, real-time samewerking moontlik maak en veilige lêeroplaai verseker.

In wese ondersteun Stacker outomatisering en samewerking deur middel van ‘n maklike, app-agtige koppelvlak wat al die kodering vir u doen.

Stemvloei

Het u ‘n stem of chatbot nodig? Voiceflow moet u platform wees om geen kode te skep nie. Ongeag watter kanaal u gebruik om u gehoor te bereik, Voiceflow ontwerp, prototipes en begin gesprekke vir enige kanaal.

Met die unieke funksie van Voiceflow, kan u innemende, kontekst-lae gespreks- en stemprogramme bou om ‘n altyd-interaksie vir u klante te skep.

Daarbenewens kan u die benadering op webwerwe, projekte en kanale standaardiseer met die eenvoudige dupliseringsvermoë van die gereedskap.

BugHerd

BugHerd help u om webwerfterugvoer te versamel en te implementeer.

Hierdie maklike gebruiksopsporingstoestel stel gebruikers in staat om foute onmiddellik te identifiseer deur middel van ‘n visuele komponent soortgelyk aan ‘n plakkaart.

Opmerkings sal aan die buggy-element vasgepen word, sodat u probleme direk vanaf u webwerf kan aanspreek.

Met hierdie hulpmiddel kan gebruikers ook gegewe terugvoer op ‘n lys foute volg, om te verseker dat u probleme oplos soos dit voorkom.

Funksionaliteit sluit in die toevoeging van opmerkings, ranglyste van foute, toewysing van foute en generering van verslae.

Hierdie instrument is ideaal vir die kodeerder en nie-kodeerder nie, en dit maak die verwydering van foute ‘n briesie.

SquareSpace

Hierdie gebruiksvriendelike webwerfbouer bied gebruikers talle estetiese templates om die werf van hul drome te bou.

Of u nou ‘n uitbreiding van derdepartye opstel of ‘n e-handelswinkel begin, SquareSpace bied gebruikers toegang tot ontwerp lettertipes en kleur palette om eindelose aanpassings moontlik te maak.

Met ‘n intuïtiewe paneelbord kan SquareSpace gebruikers ook die gedrag en oorsprong van besoekers opspoor, wat ‘n beter begrip van die gehoor.

Nadat u die gehoor geïdentifiseer het, is die platform toegerus met sosiale gereedskap en e-posveldtogbouers om u te help om tussen die skare uit te kom.

MemberSpace

Met hierdie instrument kan u u webwerf vir verskillende lidgroepe segmenteer.

Aanbied betaalde kursusse of video-tutoriale? Beperk toegang tot betaalgroepe met maklik gebruikbare MemberSpace.

Met MemberSpace beheer werf-eienaars alle lid-ervarings, aangesien lede nooit na ‘n eksterne webwerf verhuis nie. Hulle kan aanteken, toegang bestuur en met inhoud kommunikeer, alles vanuit die veiligheid van u webwerf.

MemberSpace werk oor die kontinuum van die instrumentbestuurstelsel (CMS), dus as u van platform verander, hoef u nie die funksie te verander nie.

Gegewe die doel van die instrument, en miskien voorspelbaar, kry gebruikers ook toegang tot ‘n privaat gemeenskap wat gesprekke aanbied wat op die instrument en lidmaatskaponderwerpe.

Lugtafel

Hierdie aanlyn databasis stel medewerkers in staat om inligting te redigeer, op te slaan en te deel, ongeag wat die term inligting vir die betrokke gebruikersgroep beteken.

Met soortgelyke funksies as ‘n redigeerbare, aanlyn sigblad, word gebruikers uitgenooi om met mekaar te skakel Lugtafel.

Alhoewel hierdie instrument soos ander aanlyn sigblaaie klink, het dit twee verskillende verskille.

Eerstens is dit maklik om te gebruik om natuurlike beginners by beginners en kundiges te voel.

Tweedens stel Airable gebruikers in staat om databasisse te bestuur, nie velle nie. Gegewe die ingewikkeldheid van databasisse, is die vermoë om dit deur eenvoudige, vaartbelynde werkstrome te hanteer, ‘n seën vir samewerkende spanne.

Wat meer is, die instrument Airtable groei saam met spanne, wat toenemende vlakke van verfyning moontlik maak namate die spanbehoeftes ontwikkel.

Parabool

Is u werkstroom vasgevang deur tydrowende handprosesse?

As u ja geantwoord het, Parabool is dalk jou nuwe beste vriend.

Hierdie handige hulpmiddel automatiseer elke taak wat u in ‘n sigblad kan doen.

Bespaar tyd, verminder foute en verhoog die doeltreffendheid deur outomatisering. Deur die sleep-en-neer-vervaardiger van die instrument te gebruik, word roetineverslae en ingewikkelde take alles outomaties, sodat u kan fokus op wat regtig saak maak: om u besigheid te laat groei.

Betaal hier

Waal in die wêreld van e-handel? Betaal hier kan u help om altyd en oral betaal te word.

Hierdie skeppingsinstrument vir geen kode stel u in staat om ‘n eenvoudige skakel oor enige medium (dink video-oproep, sosiale media, e-pos) te stuur en betaal te word.

Die instrument bevat ook eenmalige en herhalende betalings, wat dit vir verbruikers maklik maak om hul betalingskedules op te stel.

Benewens die algehele betalingsfunksionaliteit, stel Payhere gebruikers in staat om ‘n eenvoudige winkelvenster op een bladsy te skep waar al u betalingsskakels vertoon kan word. U kan na u winkelvenster skakel vanaf u sosiale platforms of via u e-poshandtekening.

Hierdie eenvoudige hulpmiddel is ‘n moet vir u verkopers daar buite.

Geen tendense vir die skep van kodes nie

Dit is logies dat die vraag na hulpmiddels met lae en geen kode sal bly groei, aangesien die gebruik nie ‘n uitgebreide agtergrond het nie.

Trouens, Research and Markets rapporteer dat die mark met lae kode die moeite werd kan wees $ 187 miljard teen 2030.

Aangesien die mark vir hierdie platforms steeds die hoogte inskiet, is die volgende drie tendense wat gebruikers van hierdie gereedskap in die komende maande en jare moet verwag:

1. Verhoogde aanneming

Namate al hoe meer verbruikers van tradisionele programmering af wegbeweeg, kan u verwag dat die beskikbaarheid en gebruik van beide geen- en lae-kode platformmodelle toegeneem sal word.

2. Toename in outomatisering

Met die oorvloed van hulpmiddels sonder kode met funksionaliteit om omslagtige, handmatige prosesse te outomatiseer, kan u verwag om ‘n baie meer vaartbelynde arbeidsmag te hê.

3. Fusion-ontwikkelaarspanne

Terwyl ontwikkelaarspanne histories slegs bestaan ​​uit programmeerders, is die opkoms van kodevrye skeppingsinstrumente besig om meer te werk gemeng ontwikkelingspan. Deur tradisionele kodering met instrumente te kombineer, kan organisasies webwerwe en toepassings opstel wat met verskillende kundighede geskep word.

Afsluiting

Ongeag waar u werk of wat u doen, dit is onomwonde dat een of ander funksie van u lewe kan baat vind by die aanbiedings van die bogenoemde 10 gereedskapstukke.

U het nie meer ‘n agtergrond in programmering nodig om u digitale te bereik nie doelwitte. Soos u met u volgende digitale bemarking begin veldtog, vra jouself af: Watter prosesse kan ek outomatiseer om die handlading te verminder en die fokus op algehele sukses te verhoog?

Deur hierdie vraag te beantwoord, kan u verbeteringsareas isoleer, u strategieë optimaliseer en handprosesse verminder.

Wat is u gunsteling hulpmiddel om geen of lae kode te skep nie?