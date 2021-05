Is dit tyd om oor te skakel na ‘n nuwe SEO-instrument?

Opsomming van 30 sekondes: Die behoeftes van ‘n SEO-agentskap is dinamies en verander namate die onderneming groei

Van die akkuraatheid van data tot naatlose funksionaliteit, die spektrum van SEO-instrumente en hul funksies is wyd, maar hoe besluit u?

Vyf belangrike tekens dat dit tyd is om nuwe SEO-sagteware te begin ondersoek om u tegnologiestapel te voltooi

Die SEO-industrie is besig om voortdurend te verander en te ontwikkel. Die behoeftes van u SEO-agentskap verander ook namate u besigheid groei. Die gereedskap wat u gebruik, sal vorm hoe u u groei rig. Dit is dus belangrik om op hoogte te bly van wat nuut is in die ruimte om te besluit of die aanvaarding van ‘n nuwe SEO-instrument u besigheid sal bevoordeel.

Tog is dit altyd ‘n kwessie van prioriteit wat krities is vir u besigheidsvereistes.

Daar is baie faktore wat hier speel:

Sommige SEO-platforms los probleme op wat u miskien nie eens geweet het nie. Om dit te identifiseer, moet u op die hoogte bly van nuwe vooruitgang in die bedryf

Sommige los ‘n spesifieke probleem op waarvan u alreeds bewus is – in hierdie gevalle gaan dit net oor die identifisering van die instrument wat die beste pas by u agentskap se behoeftes.

Sommige bied ‘n naatlose ervaring wat u help om u SEO-werkstrome te optimaliseer

Sommige bied mededingende voordele in terme van funksies of pryse

In ons onderhoude met top SEO-agentskappe van regoor die wêreld het ons verskillende insigte versamel oor die faktore wat die meeste invloed het op die besluit om te toets en selfs oor te skakel na ‘n nuwe kern SEO-instrument.

Hier is ‘n paar belangrike tekens dat dit tyd kan wees om nuwe SEO-sagteware in u gereedskapstapel te ondersoek.

Inhoud geskep in vennootskap met SEOmonitor.

1. U huidige instrument gee u nie die regte data of funksies nie

Nauwkeurigheid en funksionaliteit is die grootste pynpunte wat SEO-professionele persone met hul gereedskap het.

Gee u huidige oplossing genoeg data? Verskaf dit die regte data? Indien nie, kan u dalk nie u SEO-doelwitte bereik nie.

Het u al een van hierdie probleme ondervind?

Onbetroubare of onvolledige data

Sommige SEO-platforms bied eenvoudig meer datafunksies as ander, terwyl ander ekstra kos om spesifieke statistieke te sien, soos:

Google se “(nie verskaf nie)” – data

Organiese verkeerssegmentering van handelsmerke / nie-handelsmerke

Mobiele teenoor desktop-verkeer

Die besit van hierdie data is van onskatbare waarde vir SEO-professionele persone. Maar om dit korrelig te moet betaal, kan ‘n baie beperkende faktor wees, veral vir kleiner agentskappe.

Om byvoorbeeld die verkeersdata vanaf Google Analytics te karteer en aan te pas by die sleutelwoorddata van Google Search Console na kry wat is “(nie voorsien nie)” beteken dat u kliënte kan wys watter direkte invloed SEO op ander besigheidsdoelstellings het, soos hoe die toename in rangorde vir ‘n sleutelwoord die omskakelings beïnvloed.

SEO-platforms wat hierdie tipe data standaard verskaf, kan u ‘n voordeel bied as u kliënte wil verkry en behou deur die verband tussen SEO en besigheidsresultate uit te lig.

Of dit kan ‘n kwessie van onbetroubare statistieke wees – misleidende of ondeursigtige berekeninge, kwessies wat verband hou met tegniese veranderinge en nie u SEO-prestasie nie, ensovoorts.

Dink aan die sigbaarheidsmaatstaf. As dit bereken word as ‘n gemiddelde posisie vir ‘n stel sleutelwoorde, sal veranderinge op grond van die toevoeging of verwydering van sleutelwoorde in die lys misleidend wees, en u kan agterkom waarom die telling wissel.

Paul Wood, direkteur van Geniet Media, wys daarop dat innovasie in die manier waarop ‘n SEO-instrument ‘n belangrike maatstaf bereken, ‘n beslissende faktor is. Meer nog, as dit iets was wat die agentskap vroeër met sigblaaie gedoen het en baie ure spandeer het voordat hy so ‘n doeltreffende maatstaf uitgevind het.

“Die interessanterste scenario is wanneer jy skielik bewus word van ‘n instrument wat daar is wat iets doen wat jou span nie eers oorweeg het nie,” het Wood gesê. ‘As jy dit in ‘n instrument sien, verander dit die manier waarop jy oor dinge dink, hoe jy jou werk struktureer. En dan begin jy anders werk. ”

Dit is hoe die regte SEO-instrumente is moet werk – om pynpunte van die agentskap op te los, selfs die wat u miskien nie gedink het moontlik sou wees om op te los nie.

Funksionele kwessies

Spoed is ‘n groot faktor in die SEO-industrie.

Soekpersoneel het op die oomblik toegang tot akkurate, bygewerkte data nodig om veldtogte te implementeer en prestasie op te spoor.

Want as u sagteware nie funksioneer nie, moet u die probleem opgelos kry vinnig.

Dit is waarom dit noodsaaklik is om te kyk na die kwaliteit van die ondersteuning wat u bied wanneer u ‘n SEO-instrument kies.

Ideaal gesproke moet u toegang kry tot ‘n toegewyde rekeningbestuurder wat u kan nader vir die vinnige oplossing van kwessies op die nodige basis, sowel as gereelde ondersteuningsoproepe om u agentskap se behoeftes te hersien.

Toe Paul Friend, hoof van SEO, en Ben Foster, besturende direkteur, van SEO werk het besluit dat dit tyd geword het om ‘n ander kern-SEO-instrument te kies, en hulle het deurlopende en ad-hoc-ondersteuning behaal as een van die “honderde verskillende relevante aspekte by die keuse van die regte instrument.”

As deel van hul beslissende matriks, was dit een punt wat moes voldoen aan sleutelfunksies soos sleutelwoordfunksies, insluitend universele ranglyste, algehele marksigbaarheidspunte, inhoudsinligting, voorspellings- en verslagdoeningsvermoëns, skakelbou-vermoëns, kompetisie-insigte en vele meer.

U moet immers sien wanneer u u bestaande tegnologiestapel opgradeer of oorweeg om te sien hoe goed ‘n oplossing presteer op grond van die spesifieke behoeftes van u agentskap.

2. U wil gesien word as ‘n leier in innovasie

Digital is altyd aan die beweeg, en SEO-professionele persone moet op die hoogte wees van nuwe ontwikkelings om mededingend te bly. Agentskappe moet aan die voorpunt van innovasie wees, en daarom moet hulle voortdurend op soek wees na nuwe tegnologieë wat hulle sal onderskei.

Paul Wood sê dat hulle ‘minstens ‘n paar keer per jaar moeite doen om ‘n behoorlike oorsig te kry van wat daar is wat die gereedskap betref.’ Hulle fokus hoofsaaklik op toeganklikheid en UX wanneer u nuwe instrumente op die mark beoordeel, soos:

Hoe maklik dit u toelaat om data uit te voer

Hoe hulle samewerking tussen interne spanne en kliënte vergemaklik

Hoeveel funksies kan in ‘n enkele platform geïntegreer word

Die span van SEO Works beklemtoon ook die belangrikheid daarvan om altyd op die uitkyk te wees, terwyl lede mekaar op die hoogte hou. Hulle het ook ‘n uitgebreide opleidingsprogram – dus is almal nie net aan die hand van die gereedskap nie, maar ook die spesifieke metodologieë wat die agentskap gebruik vir SEO-strategieë.

Om verder te gaan, ontwikkel agentskappe soos SEO Works eie instrumente wat wys hoe hul innoverende benadering ‘n mededingende voordeel vir kliënte in hul portefeulje kan wees.

3. U vergroot of vergroot u SEO-agentskap

Volgens ‘n onlangse McKinsey Global Survey van sakeleiers op C-vlak het digitale aanneming binne enkele maande wêreldwyd met minstens drie tot vier jaar versnel.

Daar word slegs verwag dat hierdie strewe na ‘n digitale eerste benadering sal voortduur, wat beteken dat die skaalbehoefte aan SEO-agentskappe waarskynlik tans hoog sal wees, asook in die afsienbare toekoms.

Om aan hierdie groeiende vraag na SEO-dienste te voldoen, vereis dat agentskappe die bedrywighede doeltreffend moet skaal en self ook mededingend moet bly. As u u agentskap vergroot, is dit ‘n goeie tyd om u gereedskap te toets en te kyk of dit die regte funksies het om hierdie groei te bevorder en te ondersteun.

Vinnig groeiende agentskappe het meer vermoëns nodig, soos:

Toegang tot meer gebruikers : As u nuwe kliënte en werknemers byvoeg, wil u gereedskap hê wat u toelaat om onbeperkte gebruikers te hê (ideaal, sonder ekstra koste) en om samewerking tussen spanne te vergemaklik.

Onbeperkte API-toegang : U SEO-gereedskap moet naatloos met u ander besigheidsinstrumente saamwerk namate u u algehele tegnologiese gereedskapstel uitbrei. Ons het dit byvoorbeeld so eenvoudig moontlik gemaak om groot hoeveelhede data via die SEOmonitor API uit te voer, sodat u die veldtog en data op sleutelwoordvlak na u interne stelsels (soos Klipfolio) verkies en kliëntverslae kan aanpas.

Doeltreffender werkstrome : Operasionele dashboards, geïntegreerde stelsels en die organisering van vermoëns vir u kliënteportefeulje, maak alles ‘n verskil om u te help kry die status quo in ‘n oogopslag

In die woorde van baie SEO-professionele persone met wie ons gesels het, is die hoogste waarde wat ‘n SEO-platform kan bied om u te help om nie tyd te mors nie.

Die regte gereedskap sal u help om dit te doen, maar ondoeltreffende kan u span te veel tyd aan tegniese prosesse laat spandeer, wat u skaalvermoë ernstig sal belemmer.

4. U instrument is nie genoegsaam of aanpasbaar nie

SEO-professionele persone moet stabiele prosesse en metodologieë in alle spanne hê. Die beste sagteware is gebou met die oog daarop.

Samewerking en aanpassing is die belangrikste dinge wat agentskappe prioritiseer wanneer hulle SEO-gereedskap kies. En baie funksies vergemaklik dit, soos:

Toegang tot verskeie gebruikers : Onbeperkte toegang vir spanlede en kliënte, met aanpasbare kliëntaansig-toestemmings.

Samewerkende funksies : Intydse aantekeninge, kommentaar en deelvermoë vir beide spanne en kliënte.

Volgstatistieke : ‘N Gesentraliseerde agentskap paneelbord waarmee spanne prestasie en take kan monitor, sowel as om doelwitte te bereik.

agentskap paneelbord Persoonlikheidskenmerke : Van filter-veldtogte deur rekeningbestuurders tot ‘n redigeringsmodus wat u tyd vir sleutelwoordbestuur optimaliseer, tot die stoor van aangepaste verslagdoeningsjablone in die hele agentskap, daar is baie funksies wat u moet oorweeg.

‘N Robuuste SEO-oplossing, wat verskeie funksies soos hierdie in ‘n enkele platform kombineer, help om interne werkstrome te optimaliseer en ‘n geheelbeeld van agentskapbedrywighede te kry.

5. U instrument is nie kostedoeltreffend nie

Agentskappe van verskillende grootte het verskillende begrotings.

Die optimalisering van koste is van kardinale belang, veral vir skaalagentskappe. U moet meer mense aanstel en meer hulpbronne in u gereedskap gebruik om ‘n groter hoeveelheid kliënte te hanteer, en u wil nie u koste op dieselfde koers skaal nie.

Sommige vrae wat u moet vra wanneer u die koste-effektiwiteit van ‘n spesifieke instrument evalueer, is:

Bied dit buigsame pryse en gebruik van hulpbronne?

Die meeste SEO-sagteware-oplossings het ‘n vaste inskrywingskoste, wat ‘n vasgestelde aantal domeine en sleutelwoorde insluit. Maar as u gebruik van die hulpbron van die instrument van maand tot maand wissel, bly u pryse dieselfde.

Ander platforms kan agentskappe elke maand opgradeer of afgradeer, dus net u betaal vir wat u gebruik. As u geen voorafbepaalde plan het nie, kan agentskappe hul uitgawes beter beoordeel op grond van die veldtog op ‘n spesifieke tydsraamwerk.

Is daar ekstra verborge koste?

Sommige gereedskap het ‘n aantreklike basisprys, maar het verborge koste en ekstra’s wat vinnig kan optel, veral as u baie nuwe kliënte aanbied en groter veldtogte hanteer. Dit sluit in:

Koste per gebruiker : Sal u onbeperkte gebruikers (insluitend kliënte) kan byvoeg sonder ekstra koste om interne en eksterne samewerking moontlik te maak?

Migrasiegelde : Is daar ‘n uurlikse of vaste tarief om van u bestaande stelsel na ‘n nuwe instrument oor te skakel?

Integrasie koste : Is daar veelvuldige integrasies in belangrike handelsinstrumente (Data Studio, Google Sheets, API-toegang, en meer) wat by die prys ingesluit is?

As u huidige sagteware dus nie die beste sin vir u besigheid het nie, kan dit tyd wees om ‘n nuwe te toets.

Wanneer is die regte tyd om ‘n nuwe SEO-instrument te begin ondersoek?

Die antwoord is dat u u kritieke ontleding nooit moet stop nie.

Innovasie is ‘n voortdurende proses, veral in hierdie vinnig veranderende bedryf. Dus, u kern-SEO-instrument wat u verkies, moet die pas volhou en sy vermoëns voortdurend opdateer.

As u hierdie tekens met u bestaande oplossings teëkom, dien dit u miskien nie so goed soos dit behoort te wees nie, soos:

As u nie toegang tot die regte data of funksies het nie.

As u ‘n leier wil wees op die gebied van innovasie, wat beteken dat u innoverende metodologieë benodig.

As u u agentskap vergroot of vergroot, en u meer funksies nodig het.

Of as u meer koste-effektief wil wees.

