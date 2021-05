Centric Software® lance une solution PLM nouvelle génération pour le secteur des produits alimentaires et des boissons. Centric Software

Centric propose aux fabricants, distributeurs et marques de l'agro une suite PLM moderne, dotée d’une plateforme web,d’applications mobiles et d’écrans digitaux

CAMPBELL, CALIFORNIA, UNITED STATES, May 20, 2021 / EINPresswire.com / -- Centric Software, leader du marché de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), a lancé une solution PLM spécifiquement conçue pour le secteur des produits alimentaires et des boissons. Centric Software offre des solutions métiers innovantes conçues pour la planification, la conception, le développement, l’approvisionnement et la distribution de produits − vêtements, chaussures, équipements de sport, meubles, accessoires de décoration, produits de beauté, alimentation et boissons, articles de luxe… −, capables de permettre aux entreprises d’atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.En s’associant à plus de 450 marques, distributeurs et fabricants de plus de 30 pays et en conjuguant innovations de la Silicon Valley et bonnes pratiques sectorielles, Centric Software a su s’étendre à de multiples secteurs. Affichant fièrement un taux de rétention client de 99 %, Centric entend aujourd’hui placer ses innovations PLM et sa méthodologie Agile Deployment℠, reconnue pour sa rapidité d’exécution et son ergonomie, au secteur des produits alimentaires et des boissons.Fleuron de Centric, la plateforme Centric PLM™ est bardée de technologies de pointe plébiscitées par le secteur. Elle booste le développement de nouveaux produits (DNP), contracte les délais de mise sur le marché, optimise les assortiments, réduit le coût des produits vendus (CVP) et simplifie le développement de produits en marque blanche et les partenariats créatifs avec les fournisseurs, tout en respectant les normes de qualité et de conformité. Centric Food and Beverage PLM met la puissance, l’expérience et la souplesse de la plateforme Centric, associée à l’intégration des principales fonctionnalités de conception produit en usage dans le secteur, au service d’innovations destinées au consommateur, notamment la gestion des portefeuilles produit (GPP), des interfaces PLM 3D étendues (compatibles avec tout type de logiciels de CAO) et de plateformes de communication collaboratives (Slack, Teams, etc.), un portail dédié à la collaboration avec les fournisseurs – approvisionnement, partenariats créatifs −, la gestion des calendriers, l’interopérabilité avec d’autres systèmes (ERP, e-commerce, etc.) », déclare Ron Watson, vice-président du développement produit de Centric Software. « De plus, nous avons également mis au point des innovations sur mesure pour le secteur des produits alimentaires et des boissons, notamment la gestion des formules, la création des emballages, la validation des visuels, l’étiquetage, ainsi que des interfaces API ouvertes vers des bases de données nutritionnelles, notamment celle du ministère américain de l'agriculture (USDA) et la table de composition nutritionnelle du CIQUAL ».« L’évolution de Centric sur le marché de l’alimentation et des boissons est une transition naturelle pour une entreprise cherchant à pousser toujours plus loin son expertise sectorielle du PLM », ajoute Predrag Jakovljevic, analyste principal, spécialiste du marché des applications d’entreprise au sein du cabinet de conseil international, Technology Evaluation Centers (TEC). « Ces dernières années, nous avons suivi l’évolution et l’épanouissement de Centric, de la mode et des produits de grande consommation vers d’autres secteurs aussi divers que l’ameublement, les cosmétiques, la distribution multisectorielle, toujours avec une expertise verticale spécifique et approfondie. La puissance, le large spectre de configuration et la capacité des solutions de Centric à gérer une multitude de catégories de produits au sein de la même plateforme ne se sont jamais démentis. Notons que Centric a acquis une solide expertise en réussissant de nombreux déploiements PLM dans la sphère des produits alimentaires et des boissons, couplée à sa suite complète et intuitive de solutions PLM hébergées dans le web, d’applications mobiles et d’innovations pionnières, notamment les écrans digitaux connectés permettant aux équipes de collaborer à partir de visuels réalistes. »Wicked Foods, une entreprise américaine d’aliments d’origine végétale a choisi Centric PLM comme partenaire d’innovation digitale. À l’issue d’un processus de sélection rigoureux, Centric s’est avérée correspondre parfaitement aux plans opérationnel, stratégique et culturel, avec le juste équilibre d’expérience, de souplesse et d’expertise requis par rapport aux besoins.« En qualité de marque ayant une empreinte globale, collaborant avec certains des distributeurs les plus innovants en matière de technologies et de logistique, nous avons besoin d’une infrastructure de confiance pour gérer la complexité de notre activité », déclare Paul White, directeur opérationnel de Wicked Foods. « Lancer simultanément une multitude de produits dans différents pays avec des ingrédients et des exigences d’étiquetage spécifiques, différents calendriers, des modèles de distribution centralisés et une multitude de standards d’approvisionnement et de conformité, exige une solution de premier plan, de la trempe de Centric PLM. »L’entreprise chinoise spécialisée dans la production de condiments SNS Food a récemment sélectionné Centric PLM dans le cadre de son projet de transformation digitale destiné à remplacer une multitude de systèmes fragmentés par un référentiel de données commun, simple à utiliser, axé sur les produits.« En unissant nos forces avec Centric, nous entendons établir des bases de données produit intégrées incluant les matières premières, les formules, les réglementations en vigueur, les ingrédients et les emballages, mais aussi achever la rationalisation et la digitalisation de nos projets d’innovation », déclare Zhang Min, directrice générale de SNS Food. « Notre objectif est d’améliorer notre compétitivité via des arbitrages rapides et pertinents en phase avec l’évolution du marché. Un produit et un modèle économique efficaces sont synonymes de compétitivité à long terme, même au cœur d’une pandémie. »Milarex, entreprise internationale à croissance rapide spécialisée dans les produits de la mer, a choisi Centric pour bâtir les fondations du développement actuel et futur de ses activités.« Notre entreprise est en pleine expansion et nous avons besoin de systèmes plus performants pour faire face au développement de nos activités et poser les bases d’une croissance encore plus forte », a affirmé Anders Wilhelmsen.Le Responsable IT de Milarex, Pawel Ołubiec, ajoute : « Nous voulons que nos équipes puissent se concentrer sur les activités à valeur ajoutée, au lieu de chasser les données, et nous voulons éviter d’être ralentis par des informations erronées ou incomplètes . »Pour lire plus, cliquez ici