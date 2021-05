Motovilikhinskie Zavody hat die Stahllieferungen nach Europa mit Unterstützung von Rostec wieder aufgenommen

MOSCOW, RUSSIA, May 13, 2021 / EINPresswire.com / -- Die OOO Motovilikha-Grazhdanskoe Mashinostroenie (OOO MGM), (Teil der börsennotierten Aktiengesellschaft PAO Motovilikhinskie Zavody, unter der Leitung der OOO RT-Kapital der Staatsgesellschaft Rostec ), hat zum ersten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre seine Exportlieferungen von Stahlprodukten nach Deutschland wiederaufgenommen, welche bei der Produktion von Landwirtschafts- und Haushaltstechnik verwendet werden.Das Unternehmen unterzeichnete vier Verträge mit führenden Metallzentren (Vertriebspartner für die Produktion, welche unter anderem auch Dienstleistungen im Bereich Metallbearbeitung übernehmen) über die Lieferung metallurgischer Schmiedeteile, darunter auch legierte, aus fünf Stahlsorten. Gemäß den Vertragsbedingungen wird die OOO MGM bis Jahresende mehr als 700 Tonnen Stahl liefern.„Im Augenblick führt die Staatsgesellschaft Rostec ein komplexes Anti-Krisen-Programm in Bezug auf die Unternehmensgruppe Motovilikhinskie Zavody durch. Das sind Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebseffizienz der Produktion, zur Produktionsentwicklung neuer Produkttypen, zur Sättigung der zivilen und militärischen Bereiche mit zusätzlichen Aufträgen, zur Rekonstruktion von Produktionsstätten wie auch mögliche Kooperationen mit inländischen Industrieunternehmen. Im Zusammenhang mit diesem Programm erweitert die für zivile Aufträge zuständige Abteilung von Motovilikha aktiv den Radius für Lieferungen der Stahlproduktion ins Ausland außerhalb der GUS-Länder. Heute macht der Export nach Europa etwa 20% der gesamten Verkäufe ins Ausland aus. Dies entspricht bereits mindestens einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Die neuen Verträge werden dem Unternehmen helfen, die Produktionsrentabilität zu erhöhen und die Palette hochwertiger Stahlsorten im Gesamtportfolio, nach welchen in Europa Nachfrage besteht, zu erweitern“, teilte Kirill Fedorov, Generaldirektor der OOO RT-Capital, mit.Die zu liefernden Stahlsorten werden vor allem für die Herstellung von Maschinenteilen, Traktoren aber auch für die Produktion von Komponenten für Haushaltsgeräte verwendet. In Deutschland werden die Stahlknüppel mechanisch bearbeitet und danach an die Endverbraucher, die größten Maschinenbauwerke des Landes, geliefert.Der von Motovilikha produzierte Stahl wurde erfolgreich auf die Erfüllung der Qualitätsanforderungen in Bezug auf die chemische Zusammensetzung und die besondere Spezifikation hinsichtlich des Anwendungsbereichs und der Übereinstimmung mit den Euro-Normen getestet.„Eine der wichtigsten Aufgaben von Motovilikha-Grazhdanskoe Mashinostroenie ist die Steigerung der Exporteinnahmen auf 1. Mrd. Rubel durch die Erweiterung der Produktpalette, sowohl in den GUS-Ländern Turkmenistan, Usbekistan, Belarus und Kasachstan wie auch außerhalb der GUS in Ländern wie Deutschland, Finnland und Bulgarien, bis zum Jahresende.Unser Hauptaugenmerk liegt dabei nicht nur auf Produkten für die Erdölindustrie wie Pumpenstangen, Bohrgeständen sondern wir entwickeln auch metallurgische Erzeugnisse für verschiedene Angebote. Die neuen Exportverträge gestatten uns, unsere Produktion mit Aufträgen zu füllen und den Umsatz um mindestens 10% zu erhöhen“, erklärte Sergej Djadkin, Direktor von Motovilikha-ziviler Maschinenbau.PAO Motovilikhinskie Zavody vereint metallurgische und maschinenbauliche Produktionskapazitäten. Die OOO Motovilikha-Grazhdanskoe Mashinostroenie stellt metallurgische Produkte her (Schmiedestücke, Schmiedeteile, Profilstahl), die ZAO SKB produziert Verteidigungsausrüstung (Artilleriegeschütze, Mörser und Mehrfachraketenwerfer). Das Unternehmen wird von der OOO RT-Kapital verwaltet.OOO Motovilikha-Grazhdanskoe Mashinostroenie (ziviler Maschinenbau) ist als Teil der Unternehmensgruppe PAO Motovilikhinskie Zavody für die Erzeugnisse für den zivilen Bedarf zuständig. Sie stellt Pumpgestänge, Schwerstangen, Mitnehmerstangen und Werkzeuge für die Sanierung von Bohrlöchern wie auch eine breite Auswahl von metallurgischen Erzeugnissen her.OOO RT-Kapital ist eine Tochtergesellschaft der Staatsgesellschaft Rostec, die sich mit nicht zum Kerngeschäft gehörenden und problematischen Vermögenswerten befasst. Das Unternehmen setzt Maßnahmen zur Umschuldung und finanziellen Sanierung von Unternehmen der Staatsgesellschaft Rostec um und verwaltet Immobilien. Die OOO RT-Kapital ist zudem für die Verwaltung des Vermögens verschiedener Eigentumsformen und Geschäftszweck zuständig.Die Staatsgesellschaft Rostec ist eines der größten Industrieunternehmen Russlands. Sie vereint mehr als 800 wissenschaftliche Organisationen und Produktionsunternehmen in 60 russischen Regionen. Die Schwerpunkte liegen u.a. auf Flugzeugbau, Radioelektronik, Medizintechnik, innovative Werkstoffe etc. Zum Portfolio des Unternehmens gehören bekannte Marken wie AVTOVAZ, KAMAZ, UAC, Russian Helicopters, Uralvagonzavod, Schwabe, der Kalaschnikow Konzern und andere. Rostec ist aktiv an der Umsetzung aller 12 nationalen Projekte beteiligt. Das Unternehmen ist ein wichtiger Anbieter von Smart-City-Technologien, arbeitet an der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, der Industrie und des sozialen Sektors. Zudem erstellt es Pläne zur Entwicklung von 5G-Mobilfunktechnologien, dem Industrial internet of things, Big Data und Blockchain-Systemen. Rostec tritt als Partner weltweit führender Hersteller wie Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault, usw. auf. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 100 Länder weltweit geliefert. Fast ein Umsatzdrittel wird durch den Export von High-Tech-Produkten erzielt.