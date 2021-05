Top 5 Business Influencers: Analisi Del Sentiment e Della Reputazione Online [CASE STUDY]

Sentiment iJustine. ReputationUP

CASTELLó DE LA PLANA, CASTELLóN, ESPAñA, May 13, 2021 / EINPresswire.com / -- Une étude réalisée par ReputationUP a analysé la réputation en ligne des plus gros influenceurs business au monde.Examinons en profondeur un classement et découvrons quelle est l'image en ligne de ces influenceurs dans le secteur des entreprises. L'analyse complète a été publiée sur le site Web de ReputationUP.Les paramètres suivants ont été examinés:Résultats;Sentiment;Thèmes positifs et négatifs.Forbes: les influenceurs businessLe magazine Forbes publie périodiquement une liste des influenceurs les plus importants au monde, classifiés selon leur domaine, en mesurant le nombre de leurs abonnés et des interactions.Vous trouverez ci-dessous le top cinq des noms de la liste classement Forbes, composée de dix influenceurs tech & business. En comptant les followers, nous avons tenu compte de tous les réseaux sociaux utilisés singulièrement (Instagram, Facebook, YouTube et Twitter).Lewis Hilsenteger: 23.661.400 followers;Marques Brownlee: 22.134.492 followers;Gary Vaynerchuk: 17.860.006 followers;Linus Sebastian: 14 milioni di iscritti;Justine Ezarik: 12.036.942 followers.Influenceurs business: l’analyseLe Centre d'Études de ReputationUP a analysé la réputation en ligne des cinq principaux influenceurs business du classement. La semaine du 1er au 6 mai a été prise en considération.L'idée était de savoir si le nombre de followers était directement proportionnel à la e-réputation de ces influenceurs. Voici les résultats concernant le premier et le cinquième du classement Forbes.RésultatsLa tendance se base sur l'observation des interactions pendant un certain temps. Les concepts suivants ont été considérés:Mentions;Likes;Avis;Partages;Photos;Vidéos;Articles;Tags;Hashtags.Parmi les cinq influenceurs, il y a un total de 18 900 résultats, en une semaine.Les résultats de Marques Brownlee sont bien supérieurs à ceux du reste des influenceurs business. 57,7% des données le concernent.Le deuxième place est remportée par iJustine, avec 19,5%.SentimentIl s'agit du sentiment positif ou négatif généré par les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Le Centre d’Études de ReputationUP a également calculé le sentiment net généré par les influenceurs sur l’Internet.Ce résultat correspond au pourcentage net mesuré sur une échelle de -100 a 100. Ces données sont lisibles sur les graphiques suivants.Le sentiment positif envers Lewis Hilsenteger est de 14,9%. Alors que le sentiment négatif est de 2,6%. Le sentiment net est donc de 69,9%.Enfin, iJustine a le sentiment positif le plus élevé (47,7%) parmi les cinq. Son sentiment négatif est de 12,3% et le sentiment net est de 58,9%.ConclusionsLe Centre d’Études de ReputationUP, entreprise leader de la gestion de la réputation en ligne, a analysé la e-réputation des influenceurs business avec le plus grand nombre de followers sur les réseaux sociaux.Les conclusions suivantes peuvent être tirées de cette analyse:À l'exception de Lewis Hilsenteger, les autres influenceurs analysés ont un sentiment négatif similaire;Le sentiment négatif de Lewis Hilsenteger est seulement 2,6%.iJustine est l’influenceuse business avec le sentiment positif le plus élevé (47,7%);Lewis Hilsenteger, Marques Brownlee et iJustine ont les meilleurs sentiments nets. Parmi eux, le vainqueur est Lewis Hilsenteger.Plus d'informations:Reputationup.comprensa@reputationup.comSara CamposDigital PR Manager Reputation UPsaracampos@reputationup.com