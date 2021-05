Hoe om betaalde advertensies op te stel vir verskeie ondernemings

As u ‘n vinnig groeiende onderneming is met ‘n franchise op verskeie plekke of ‘n virtuele onderneming wat klante uit verskillende streke wil lok, kan u bereik verhoog deur u advertensieveldtogte vir verskillende plekke te optimaliseer.

In hierdie gids ondersoek ons ​​waarom u advertensies vir verskeie liggings moet opstel, wat die beste strategieë is om dit te bereik, en hoe u die proses verder kan optimaliseer om u bereik te vergroot en meer besoekers te omskep. ‘N Basiese basis vir geotargeting is ook ingesluit en ‘n paar wenke om ‘n geskikte streek te kies om die beste opbrengs op u belegging te behaal.

Laat ons begin.

Wat beteken dit om advertensies op verskeie plekke te hê?

In ‘n neutedop beteken die opstel van advertensies vir verskeie liggings dat gebruikers gewys word a gepersonaliseerde advertensie gebaseer op hul huidige ligging.

As u ‘n Londense onderneming is, is dit winsgewender om u produkte en dienste aan mense in Londen te adverteer. Gestel u het egter ‘n wêreldwye of virtuele besigheid met klante versprei oor verskillende plekke. In daardie geval moet u optimaliseer u betaalde soekveldtogte om die behoeftes van besoekers op verskillende plekke te weerspieël.

U kan byvoorbeeld ‘n Europa-gerigte veldtog Europese klante te lok terwyl hulle terselfdertyd ‘n soortgelyke, maar afsonderlike veldtog vir burgers in die VSA skep.

Waarom moet u betaalde advertensies op verskeie plekke aanbied?

As u al u advertensieveldtogte op een plek opgestel het, mis u waarskynlik klante buite die streek wat belangstel in wat u bied. As u ‘n virtuele onderneming het met die vermoë om u dienste oral aan te bied, moet u gebruik maak van die digitale bereik wat aangebied word geotargeting.

‘N GE Capital Retail Bank-studie toon dat 81 persent van die mense aanlyn na ‘n produk of diens soek voordat hulle ‘n besluit neem.

As u u betaalde sosiale media-veldtogte optimaliseer om sulke gebruikers op verskillende plekke te teiken, vergroot u u bereik en gevolglik ook u omskakeling en inkomste.

Voordat ons begin om ons advertensies vir verskeie liggings op te stel, is dit belangrik om te bepaal watter liggings ons wil teiken. Die volgende afdeling bied ‘n eenvoudige, logiese strategie om ‘n streek te vind wat die beste versoenbaar is met u besigheidsbehoeftes.

Hoe om te identifiseer op watter plekke u moet mik

Natuurlik, as u besigheid ‘n fisiese ligging het, is dit die streek wat u moet prioritiseer tydens geotargeting. As u ook belangstel om mense in die omgewing of buite u stad en staat te bereik, kan u die radius van u geteikende advertensies verhoog.

Wat as u ‘n virtuele onderneming het wat produkte of dienste in verskeie lande en lande verkoop? Dit is waar navorsing inkom.

As u besluit op watter plek u wil teiken, moet u mik na ‘n streek waar soortgelyke ondernemings reeds slaag.

Daar is byvoorbeeld geen punt daarin om ‘n advertensie vir digitale bemarkingsdienste in ‘n streek met ‘n swak netwerkverbinding of ‘n beduidende kliëntfokus op fisiese winkels te rig nie. Kyk eerder na stede en voorstede waar ondernemings gereeld soortgelyke dienste gebruik as wat u aanbied.

Jy kan verkry hierdie data deur ‘n vinnige soektog na ‘X naby my’ te doen, waar X u besigheid verteenwoordig. Volg dan die soekverkeer, sleutelwoorde en markneigings vir hierdie en ander soortgelyke frases. Gereedskap soos Google Neigings laat u dit gratis doen.

Alternatiewelik kan u die ander kant toe probeer en u veldtogte rig in ‘n streek waar die kompetisie min is. Wees egter versigtig. Hierdie benadering is riskant, aangesien u dalk nie genoeg klante kry om die koste van advertensies te dek nie.

As u ‘n beperkte begroting het, is dit waarskynlik die beste om op gewilde plekke te konsentreer as om dit te laat werk met min bekende en potensieel riskante streke.

Stappe om advertensies op verskillende plekke uit te voer

Sodra u klaar is met u navorsing en ‘n paar liggings in gedagte het, volg u hierdie eenvoudige stappe om advertensies op verskeie plekke op te stel.

Hierdie stappe lei u deur die skep van u eerste betaalde soekveldtog en leer u hoe om die analise te monitor nadat u bemarkingsveldtogte van stapel gestuur is. As u dit al vantevore gedoen het, kan u gerus voortgaan na stap 3 vir instruksies oor die toevoeging van verskeie liggings in ‘n enkele betaalde soekveldtog.

1. Kom met aparte teikensleutelwoorde

As u individue in verskillende streke wil teiken, moet u afsonderlik wees gerig op sleutelwoorde vir elke plek waar u u veldtog opstel.

Byvoorbeeld, “skole naby Parys”, “spa op Bali”, “werksplek in Londen”, ens. As u oral dieselfde dienste verkoop, ruil u eenvoudig die liggingsveld om nuwe, geteikende sleutelwoorde te genereer. Dit kan so eenvoudig wees soos [your business] naby [your target location].

Kyk na die voorbeeld sigblad hieronder. U kan soveel plekke kies as wat u wil en die naam van u besigheid voor of na die streek byvoeg vir verhoogde optimalisering.

2. Stel ‘n enkel-ligging-teikenveldtog op

Noudat u die beste sleutelwoorde vir advertensieveldtogte gereed is, is dit tyd om betaalde soekveldtogte op te stel.

Begin deur die afdeling Veldtogte in die Google Ads-menu te besoek. Kies dit as u die eerste betaalde advertensieprojek isSkep ‘n soekveldtog. ” As u reeds ‘n advertensieveldtog opgestel het en net die liggings moet wysig, gaan na Instellings en klik op Lokasies. Nou kan u ‘n streek van u keuse kies om gebruikers wat daar woon te teiken.

3. Begin om verskillende plekke by u veldtog te voeg

Nadat u ‘n enkelligging-veldtog opgestel het, kan u kies om enige liggings by te voeg, te verwyder of te wysig. Klik op die Edit opsie langs ‘n veldtog en klik dan op Change Locations om u voorkeure by te voeg.

U sal twee opsies sien: een vir die verandering van die huidige streek en ‘n ander vir die toevoeging van nuwe liggings vir dieselfde veldtog. Kies laasgenoemde. Nou kan u soveel plekke byvoeg as wat u wil.

As u byvoorbeeld reeds ‘n betaalde soekveldtog vir ‘skole in Parys’ het en dit na Londen, Italië en Switserland wil uitbrei, kan u hierdie liggings byvoeg in die opsie ‘Verander plekke’ deur hul name of onderskeie poskodes in te voer. .

4. Voeg liggings in grootmaat by

Wat as u ‘n groot of hoofsaaklik virtuele onderneming het en vinnig verskeie plekke moet byvoeg?

Daar is ‘n grootmaat-opsie vir u. Hierdie opsie is spesifiek geskep vir franchise-ondernemings en virtuele diensverskaffers met verskeie liggings versterk u bereik onmiddellik met klein streekaanpassings.

Klik op die blou ikoon op u veldtogbladsy en kies Voeg verskeie liggings by. Nou kan u tot 1000 plekke grootmaat byvoeg om u bereik verder te vergroot en tyd in die proses te bespaar.

Gebruik die sigblad wat in die vorige afdeling genoem is om ‘n databasis van u gewenste liggings te skep en plak die data eenvoudig in u betaalde soekkampanje-instellings soos hier beskryf.

Lokasiegerigte betaalde bemarkingsveldtogte op Facebook

Terwyl Google Ads uitstekende soekgebaseerde bereik bied, Facebook is meer geskik vir betaalde soekveldtogte met ‘n hoë doelgerigtheid. As u ‘n spesifieke groep mense wil bereik, byvoorbeeld swemmers in Miami, kan ‘n bemarkingsveldtog op Facebook ‘n beter opbrengs op u belegging lewer.

As u kies om adverteer u besigheid via Facebook, besoek die afdeling “Gehoor” van u advertensieveldtogmenu. Kies hiervandaan die “Bulk Add” opsie om kies verskeie plekke gelyktydig. U sal ‘n keuselys sien om die streke te kies wat die beste by u besigheid pas.

Die meeste sosiale media platforms bied ‘n soortgelyke proses om u te help om ‘n wye verskeidenheid gebruikers op verskillende plekke te bereik.

Nadat u klaar is, is dit tyd om terug te sit, die prestasie op te spoor en die nodige veranderinge aan te bring om al u betaalde soekveldtogte winsgewend te hou.

Hoe om die sukses van u betaalde advertensies op verskillende plekke te meet

Die maatstawwe om die sukses van advertensieveldtogte te vergelyk op verskillende plekke gerig, verskil nie veel van veldtogte op een plek nie. U kyk byvoorbeeld nog na die verkeer, die wisselkoers en ‘n redelike opbrengs op u belegging. Vir ‘n dieper analise, kan u egter die element van die ligging byvoeg deur die streek op te spoor bied die meeste opbrengste op belegging.

Om u te help om hierdie proses te optimaliseer, moet u elke keer ‘n paar vrae oorweeg wanneer u ‘n prestasie-evaluering doen:

Dit gee u ‘n goeie idee van wat werk en wat verbeter moet word. As u agterkom dat sommige streke beter vaar as ander, kan u kies om die advertensie-uitgawes vir daardie plek te verhoog, terwyl dit verminder word vir die gebiede wat swak presteer.

Hierdie strategie sal u help om geld te bespaar en die opbrengs op u belegging te maksimeer.

Wat u moet doen as u betaalde soektogveldtogte op sekere plekke nie goed werk nie

Soms sal u in u analise sien dat sekere streke aansienlik swakker presteer as ander. Dit is ‘n teken dat u ‘n verandering moet aanbring en weer moet probeer of dit heeltemal moet verwyder.

As u net ‘n klein duik sien wat met klein aanpassings reggestel kan word, probeer om met die radius rond te speel, u advertensiekopie te wysig of kies eerder ‘n nabygeleë streek. As u maand na maand aansienlike verliese opmerk, is dit baie beter om die ligging te verwyder en ‘n veldtog op te stel om gebruikers wat elders geleë is, te teiken.

Hierdie stap is veral nuttig vir virtuele ondernemings sonder baksteen-en-mortier-ligging, aangesien hulle nie aan ‘n spesifieke stad of staat verbind is nie. As u nie ‘n fisiese winkel het nie, kan u aanhou eksperimenteer met nuwe plekke totdat u vind wat die beste vir u besigheid is.

Hoe om betaalde advertensies op verskeie plekke uit te voer

Samevattend, volg ‘n suksesvolle advertensieveldtog op verskeie plekke: Stel aparte trefwoorde op: Optimaliseer u veldtog met liggingspesifieke sleutelwoorde. Byvoorbeeld: [your business] naby [your target location]. Stel ‘n enkel-ligging-teikenveldtog op As u nie lopende veldtogte het nie, begin ‘n nuwe een met ‘n ligging van u keuse. U kan later ander streke byvoeg. Begin om verskillende liggings by u veldtog te voeg In die veldtoginstellings kan u maklik enige liggings van u keuse byvoeg om die huidige reikwydte van u advertensiebesteding te vergroot. Voeg liggings grootliks by As u tyd wil bespaar en honderde liggings gelyktydig wil teiken, oorweeg dit om die bulk-optie-opsie te gebruik om verskeie streke in een enkele weergawe by te voeg.

Afsluiting

Hierdie proses lyk aanvanklik ingewikkeld, maar dit is eintlik redelik maklik. As u genoeg tyd bestee om die tendense te monitor, bestudeer u analiseAs u met nuwe plekke eksperimenteer, kan u ontdek wat die beste werk en meer geld spandeer om dit te vergroot.

Dit kan egter moeilik wees om hierdie stappe deur te voer en suksesvolle betaalde bemarkingsveldtogte te implementeer, veral as u ‘n klein span of ‘n besige onderneming is wat nie veel tyd of energie het om in die kompleksiteit van bemarking te belê nie.

Al is dit die geval, gaan alles nie verlore nie. U kan steeds voordeel trek uit advertensies met meer liggings deur te kies om laat iemand anders u advertensieveldtogte bestuur.

Wat sal u volgende stap wees? Is u gereed om met betaalde soekveldtogte te eksperimenteer deur advertensies vir verskeie liggings te skep?