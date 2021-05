die uiteindelike gids tot kanonieke URL’s • Yoast

Joost de Valk Joost de Valk is die stigter en hoofprodukbeampte van Yoast. Hy is ‘n internetondernemer wat naas die stigting van Yoast in verskeie opstartings belê het en advies gegee het. Sy vernaamste kundigheid is open source sagteware-ontwikkeling en digitale bemarking.

A kanonieke URL kan u soekenjins vertel dat sekere soortgelyke URL’s eintlik dieselfde is. Want soms het u produkte of inhoud wat u op verskeie URL’s kan vind – of selfs op verskeie webwerwe. Met behulp van kanonieke URL’s (HTML-skakelmerke met die kenmerk rel = kanoniek), kan u dit op u webwerf hê sonder om u ranglys te benadeel. In hierdie ultieme gids sal ek bespreek wat kanonieke URL’s is, wanneer om dit te gebruik en hoe om ‘n paar algemene foute te voorkom of op te los!

Die rel = kanonieke element, wat dikwels die “kanonieke skakel” genoem word, is ‘n HTML-element wat webmeesters help om duplikaat-inhoudsprobleme te voorkom. Dit word gedoen deur die “kanonieke URL”, die “voorkeur” -weergawe van ‘n webblad, op te gee. Dit is meestal die bron-URL. Die gebruik van kanonieke URL’s verbeter die webwerf SEO.

Die idee is eenvoudig. As u verskillende weergawes van dieselfde inhoud het, kies u een “kanonieke” weergawe en wys die soekenjins daarop. Maak so los die duplikaatinhoud op probleem waar soekenjins nie weet watter weergawe hulle in hul resultate moet vertoon nie.

Byvoorbeeld, die kanonieke URL vir ons WordPress SEO artikel lyk soos volg:

<link rel="canonical" href="https://yoast.com/wordpress-seo/" />

Die SEO-voordeel van rel = kanoniek

Die keuse van ‘n regte kanonieke URL vir elke stel soortgelyke URL’s verbeter die SEO van u webwerf. Dit is omdat die soekenjin weet watter weergawe kanoniek is en al die skakels wat na die verskillende weergawes verwys, kan tel as skakels na die kanonieke weergawe. In die konsep is die instelling van ‘n kanonieke soortgelyk aan ‘n 301-omleiding, slegs sonder die werklike omleiding.

Die geskiedenis van rel = kanoniek

Die kanonieke skakel-element is bekendgestel deur Google, Bing en Yahoo! in Februarie 2009. As u belangstel in die geskiedenis daarvan, sal ek dit aanbeveel Matt Cutts se pos vanaf 2009. Hierdie pos gee u ‘n paar agtergronde en skakels na verskillende interessante artikels. Of kyk die video van Matt wat die kanonieke skakelelement bekendstel. Want hoewel die idee eenvoudig is, is die besonderhede van die gebruik daarvan ‘n bietjie ingewikkelder.

Die proses van kanonisering

Ironiese kantaantekening Die term Canonical is afkomstig van die Rooms-Katolieke tradisie, waar ‘n lys van heilige boeke geskep en as eg aanvaar is en die kanonieke evangelies van die Nuwe Testament genoem is. Die ironie is dat die Rooms-Katolieke kerk ongeveer 300 jaar en talle gevegte geneem het om met die kanonieke lys vorendag te kom, en uiteindelik het hulle vier weergawes van dieselfde verhaal gekies …

As u verskillende URL’s vir ‘n produk het, is kanonisering die proses om een ​​daarvan te kies. Gelukkig sal dit in baie gevalle voor die hand liggend wees: een URL sal ‘n beter keuse wees as ander. Maar in sommige gevalle is dit miskien nie so voor die hand liggend nie. Dit is niks om oor bekommerd te wees nie. Selfs dan is dit nog steeds eenvoudig: kies een! Die nie-kanonisering van u URL’s is nie altyd erger as die kanonisering van u URL’s.

Hoe om kanonieke URL’s in te stel

Gestel jy het twee weergawes van dieselfde bladsy, elk met presies – 100% – dieselfde inhoud. Die enigste verskil is dat hulle in aparte afdelings van u webwerf is. En daarom is die agtergrondkleur en die aktiewe menu-item anders – maar dit is dit. Albei weergawes is van ander webwerwe gekoppel, dus die inhoud self is duidelik waardevol. Watter weergawe moet soekenjins dan in die resultate toon?

Dit kan byvoorbeeld hul URL’s wees:

https://voorbeeld.com/wordpress/seo-plugin/

https://example.com/wordpress/plugins/seo/

‘N Korrekte voorbeeld van die gebruik van rel = kanoniek

Die situasie hierbo beskryf, kom baie gereeld voor, veral in baie e-handelstelsels. ‘N Produk kan verskillende URL’s hê, afhangende van hoe u daar aankom. Maar dit is presies waarvoor rel = kanoniek uitgevind is. In hierdie geval sal u rel = kanoniek soos volg toepas:

Kies een van u twee bladsye as die kanonieke weergawe. Dit moet die weergawe wees wat volgens u die belangrikste is. As u nie omgee nie, kies die een met die meeste skakels of besoekers. Draai ‘n muntstuk om as al hierdie faktore gelyk is. U moet kies. Voeg ‘n rel = kanonieke skakel vanaf die nie-kanonieke bladsy by die kanonieke. As ons dus die kortste URL as ons kanonieke URL kies, sal die ander URL skakel na die kortste URL in <head> gedeelte van die bladsy – soos volg:

<link rel="canonical" href="https://example.com/wordpress/seo-plugin/" />

Dit is so maklik soos dit! Niks meer nie, niks minder nie.

Wat dit doen, is om die twee bladsye uit ‘n soekenjinperspektief ‘saam te voeg’. Dit is ‘n ‘sagte herleiding’ sonder om die gebruiker werklik te herlei. Skakels na beide URL’s tel nou as die enkele, kanonieke weergawe van die URL.

Wil u meer weet oor die gebruik van rel = canonical op kategorie- en produkbladsye van u e-handelswebwerf? Ek bespreek ook hierdie onderwerp in hierdie Ask Yoast-video.

Stel die kanonieke URL in in Yoast SEO

Met die kanonieke URL tag funksie van die Yoast SEO-inprop, kan u maklik ‘n kanonieke URL by ‘n plasing of bladsy voeg. U hoef dit slegs te doen as u die kanonieke in iets anders wil verander as die URL van die huidige bladsy. Yoast SEO lewer reeds die korrekte kanonieke URL vir byna enige bladsytipe in ‘n WordPress-installasie op.

Vir plasings, bladsye en aangepaste soorte poste kan u die kanonieke URL wysig in die gevorderde oortjie van die Yoast SEO-metaboks – of in die sybalk van die WordPress-blokredakteur:

Stel ‘n kanonieke URL in in Yoast SEO

Vir kategorieë, etikette en ander taksonomie-terme kan u die kanonieke URL op dieselfde plek verander in die Yoast SEO-metaboks of in die sybalk. As u ander gevorderde gebruiksgevalle het, kan u ook die wpseo_canonical filter om die Yoast SEO-uitset te verander.

Wanneer moet u kanonieke URL’s gebruik?

Yoast Duplicate Post Canonicals kan u help wanneer u webwerf voordeel trek uit soortgelyke inhoud op verskillende bladsye. Dit kan baie tyd neem om hierdie bladsye te skep. As u op soek is na ‘n maklike manier om plasings of bladsye te dupliseer, Yoast Duplicate Post is die inprop vir jou! Hierdie invoegtoepassing kan u baie tyd bespaar deur dinge soos teks, beeld, metadata en SEO-optimalisering te kopieer. Op hierdie manier hoef u nie van vooraf met elke nuwe bladsy te begin nie. Moenie vergeet om ‘n kanonieke op te stel as u gekopieerde bladsy baie ooreenstem met die oorspronklike nie.

301 aanstuur of kanoniek

Wat moet u doen as u nie seker is of u ‘n 301-omleiding of ‘n kanoniek wil instel nie? Die antwoord is eenvoudig: u moet altyd ‘n aanstuur doen, tensy daar tegniese redes daarvoor is. As u nie kan aanstuur nie, want dit kan die gebruikerservaring benadeel of andersins problematies wees, stel ‘n kanonieke URL in. Die aanstuurbestuurder in Yoast SEO Premium help u om aansture op te stel.

Moet ‘n bladsy ‘n selfverwysende kanonieke URL hê?

In die prentjie hierbo skakel ons die nie-kanonieke bladsy aan die kanonieke weergawe. Maar moet ‘n bladsy ‘n rel = kanoniek vir homself stel? Hierdie vraag is ‘n veelbesproke onderwerp onder SEO’s. By Yoast beveel ons sterk aan om ‘n kanonieke skakelelement op elke bladsy te hê, en Google het bevestig dat dit die beste is. Dit is omdat die meeste CMS’s URL-parameters toelaat sonder om die inhoud te verander. Al hierdie URL’s sal dus dieselfde inhoud toon:

https://voorbeeld.com/wordpress/seo-plugin/

https://example.com/wordpress/seo-plugin/?isnt=it-awesome

https://example.com/wordpress/seo-plugin/?cmpgn=twitter

https://example.com/wordpress/seo-plugin/?cmpgn=facebook

Die saak is dat as u nie ‘n selfverwysende kanoniek op die bladsy het wat op die skoonste weergawe van die URL dui nie, u die risiko loop om hierdeur getref te word. En as u dit nie self doen nie, kan iemand anders dit aan u doen en ‘n duplikaatkwessie veroorsaak. Dit is dus ‘n goeie “verdedigende” SEO-skuif om ‘n kanonieke selfverwysende by URL’s op u webwerf te voeg. Gelukkig is ons Yoast SEO-inprop sorg hiervoor vir u.

Kanonieke URL’s oor domeine heen

Miskien het u dieselfde inhoud op verskillende domeine. Sommige webwerwe of blogs publiseer artikels van ander webwerwe onafhanklik, aangesien hulle van mening is dat die inhoud relevant is vir hul gebruikers. In die verlede het ons ook webwerwe gehad wat artikels van Yoast.com publiseer (met uitdruklike toestemming).

Maar as u na die HTML van al hierdie artikels gekyk het, het u ‘n rel = kanonieke skakel gevind wat terugwys na ons oorspronklike artikel. Dit beteken dat al die skakels wat na hul weergawe van die artikel verwys, tel vir die rangorde van ons kanonieke weergawe. Hulle kan ons inhoud gebruik om hul gehoor te behaag, en ons het ‘n duidelike voordeel daaruit. Op hierdie manier wen almal!

Foutiewe kanonieke URL’s: algemene probleme

Daar is baie voorbeelde van hoe ‘n verkeerde rel = kanonieke implementering tot groot probleme kan lei. Ek het al verskeie webwerwe gesien waar die kanonieke op hul tuisblad na ‘n artikel verwys, net om te sien dat hul tuisblad uit die soekresultate verdwyn. Maar dit is nie al nie. Daar is ander dinge wat u nooit met rel = kanoniek moet doen nie. Hier is die belangrikste:

Moenie ‘n gepagineerde argief kananoniseer tot bladsy 1. Die rel = kanoniek op bladsy 2 moet na bladsy 2 verwys. As u dit na bladsy 1 wys, sal soekenjins die skakels op die dieper argiefbladsye nie indekseer nie.

Maak hulle 100% spesifiek. Om verskillende redes gebruik baie webwerwe protokol-relatiewe skakels, wat beteken dat hulle die http / https-bietjie van hul URL’s laat. Moenie dit vir u kanonieke doen nie. U het ‘n voorkeur, so wys dit.

Baseer u kanoniek op die URL van die versoek. As u veranderlikes soos die domein of URL gebruik wat gebruik word om toegang tot die huidige bladsy te verkry terwyl u u kanonieke genereer, doen u dit verkeerd. U inhoud moet bewus wees van sy eie URL’s. Anders sou u steeds dieselfde inhoud op byvoorbeeld.com en www.voorbeeld.com kan hê en elkeen kan kanonikaliseer.

Veelvuldige rel = kanonieke skakels op ‘n bladsy veroorsaak verwoesting. As ons dit in WordPress-invoegtoepassings teëkom, probeer ons die ontwikkelaar wat dit doen, uit te reik en te leer om dit nie te doen nie, maar dit gebeur steeds. En as dit wel gebeur, is die resultate heeltemal onvoorspelbaar.

Lees meer: 6 algemene SEO-foute en hoe om dit te vermy »

rel = kanonieke en sosiale netwerke

Facebook en Twitter vereer ook rel = kanoniek, en dit kan lei tot vreemde situasies. As u ‘n URL op Facebook deel met ‘n kanonieke punt wat elders wys, sal Facebook die besonderhede van die kanonieke URL deel. In werklikheid, as u ‘n ‘like’-knoppie byvoeg op ‘n bladsy met ‘n kanonieke punt wat elders wys, sal dit die telling van die kanonieke URL toon, nie vir die huidige URL nie. Twitter werk op dieselfde manier. Wees dus bewus hiervan wanneer u URL’s deel of wanneer u hierdie knoppies gebruik.

Gevorderde gebruike van rel = kanoniek

Google ook ondersteun ‘n kanonieke skakel HTTP-kop. Die opskrif lyk soos volg:

Link: <https://www.example.com/white-paper.pdf>; rel="canonical"

Kanonieke skakel HTTP-opskrifte kan baie handig wees as u lêers soos PDF’s kanoniseer, daarom is dit goed om te weet dat die opsie bestaan.

Die gebruik van rel = kanoniek op nie so soortgelyke bladsye nie

Alhoewel ek dit nie sou aanbeveel nie, sal jy kan gebruik rel = kanoniek baie aggressief. Google vereer dit in ‘n byna belaglike mate, waar u ‘n heel ander inhoud kan kanonikaliseer as ‘n ander inhoud. As Google u wel hierdeur vang, sal dit ophou om die kanonieke van u werf te vertrou en u meer skade berokken …

Die gebruik van rel = kanoniek in kombinasie met hreflang

Ons praat ook oor kanoniek in ons uiteindelike gids tot hreflang. Dit is omdat dit is noodsaaklik dat wanneer jy hreflang gebruik, die kanonieke van elke taal op sigself wys. Sorg dat u verstaan ​​hoe u canonical goed kan gebruik as u hreflang implementeer; anders kan u u hele hreflang-implementering vermoor.

Gevolgtrekking: rel = kanoniek is ‘n kragmiddel

Rel = canonical is ‘n kragtige instrument in ‘n SEO se gereedskapskis. Veral vir groter webwerwe kan die proses van kanonikalisering van kritieke belang wees en tot groot SEO-verbeterings lei. Maar soos met enige kraggereedskap, moet u dit verstandig gebruik, want dit is maklik om u te sny. Ek hoop dat hierdie gids u gehelp het om hierdie kragtige instrument te verstaan ​​en hoe (en wanneer) u dit kan gebruik.

Beoordeel u tegniese SEO-fiksheid

Die gebruik van kanonieke URL’s is ‘n belangrike deel van tegniese SEO. Nuuskierig hoe pas die algemene tegniese SEO van u webwerf? Ons het ‘n tegniese SEO fiksheidsvraestel dit help u om uit te vind waaraan u moet werk!

Hou aan lees: WordPress SEO: die besliste gids vir hoër ranglys vir WordPress-webwerwe »