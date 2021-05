Share This Article

María Sorté y Omar García Harfuch Instagram Omar García Harfuch a lado de su madre María Sorté. Omar García Harfuch rinde informe

Este 10 de Mayo de 2021, MAría Sorté sorprendió a todos publicando fotografías de su hijo Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana en Instagram.

Felicidades a una mujer ejemplar, siempre trabajadora, siempre esforzada, siempre valiente y generosa. Espero verte pronto…” — Omar García Harfuch

MIGUEL HIDADLGO, NEW MEXICO, USA, May 10, 2021 / EINPresswire.com / -- María Sorté comparte tierna publicación con motivo del día de las madres.El 10 de Mayo de este año se festeja de forma diferente en México. Después de un año de entero de pandemia, este lunes millones de familias festejaron a distancia el conmemorativo mexicano que festeja a todas las madres.Como parte de las celebraciones del Dia de las Madres en México la actriz María Sorté publicó en sus redes sociales una serie de fotografías con su hijo Omar García Harfuch de pequeño. Las imágenes muestran a Maria Sorte hace unos años con su hijo de aproximadamente 7 años de edad. Las imágenes van acompañadas del siguiente texto: Les comparto que soy una mama muy bendecida. Dios gracias por darme el privilegio de ser madre. Muchas felicidades a todas las mamá en este día y siempre. Que Dios las bendiga. El texto fue seguido de múltiples comentarios con diversas bendiciones de sus admiradores.Maria Sorte es considerada una de las más grandes actrices en México con una trayectoria que abarca una amplia gama de producciones incluyendo el clásico mexicano El patrullero 777 con el inigualable Cantinflas.Cabe recordar que Omar Garcia Harfuch se desempeña actualmente como Secretario de Seguridad Ciudadana y que hace menos de un año sobrevivió a un atentado en el cual casi pierde la vida. A nivel internacional se reconoce como un milagro que haya sobrevivido y enfrentado a sus agresores. Debido a esta circunstancia toma especial interés que Maria Sorte pueda festejar este Día de las Madres en compañía de su hijo.Por su parte su hijo, Omar Garcia Harfuch también realizó una publicación en su cuenta de Instagram de una fotografía en compañía de su madre, la actriz Maria Sorte con el siguiente texto: “Felicidades a una mujer ejemplar, siempre trabajadora, siempre esforzada, siempre valiente y generosa. Espero verte pronto…” El texto sugiere que lamentablemente no se pudieron reunir en este día pero resulta igualmente muy sentimental.A la fecha Maria Sorte continúa activa a su trabajo como actriz y a su familia en la ciudad de México.Por su parte Omar García Harfuch al frente de la SSC de la Ciudad de México continúa con las labores preventivas del festejo del día de las madres en restaurantes de la ciudad.La actual gestión de seguridad por parte de Omar García Harfuch ha permitido que establecimientos mercantiles abran con plena seguridad.

Omar García Harfuch promete más seguridad.