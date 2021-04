Densitas® déploiera une plateforme révolutionnaire intelliMammo™ A.I. pour la mammographie dans les Maritimes

Nous sommes ravis de voir le déploiement de notre plateforme intelliMammo™ dans les Maritimes, car il signale notre expansion continue sur le marché Canadien” — Mo Abdolell, chef de la direction de Densitas

HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA, April 28, 2021 / EINPresswire.com / -- DensitasInc., un fournisseur mondial de technologies novatrices d’I.A. pour la mammographie numérique et le dépistage du cancer du sein, a annoncé aujourd’hui que le Réseau de la santé Horizon et le Réseau de santé Vitalité au Nouveau-Brunswick, Santé Î.-P.É. et l » IWK Santé de la Nouvelle-Écosse déploiera la plateforme dans toute la province. Grâce à ce déploiement, la densité mammaire, la qualité de l’image clinique et les évaluations du risque de cancer du sein seront générées automatiquement pour chaque mammographie effectuée dans les Maritimes.Avec le déploiement de DensitasIntelliMammo™ dans les Maritimes, Densitasa été adopté par 30 % des systèmes de santé provinciaux à travers le Canada.« Nous sommes ravis de voir le déploiement de notre plateforme intelliMammo™ dans les Maritimes, car il signale notre expansion continue sur le marché Canadien », a déclaré Mo Abdolell, chef de la direction de Densitas. « Il est particulièrement gratifiant de savoir que nos solutions d’accès à l’information soutiendront de meilleurs soins aux patients et augmenteront l’efficacité du système en ces temps difficiles, pour nos systèmes de soins de santé et atténueront le risque d’épuisement professionnel de nos équipes de soins cliniques. »Le plus grand défi auquel sont confrontés les systèmes de soins de santé aujourd’hui est de fournir, de façon rentable, des services de santé durables et appropriés tout en maintenant et en améliorant la qualité des soins et les résultats cliniques. La prise en charge des patients et des processus est un aspect essentiel de la prestation des services de dépistage du cancer du sein et est considérablement touchée par la densité mammaire d’une femme, son risque de cancer du sein et la qualité d’image clinique de sa mammographie, qui a une incidence sur l’efficacité du dépistage du cancer du sein lui-même.DensitasintelliMammo™ est une plateforme révolutionnaire, comprenant ‘densitasqualityia™’, de ‘densitasdensityia™’ et ‘densitasriskia™’, qui fournissent une solution complète pour la prise en charge des patients et des processus dans le dépistage du cancer du sein. IntelliMammo™ est une plateforme d’analyse intégrée basée sur le Web qui offre des évaluations de la qualité de l’image clinique, de la densité mammaire et du risque de cancer à la demande, au point de service des radiologistes et aux technologues en radiologie, et par l’entremise d’une plateforme d’analyse web pour les gestionnaires d’imagerie diagnostique, les technologues au QUÉBEC et aux administrateurs du système de santé. L’équipe de Densitasse consacre à la création de solutions de pointe pour le dépistage du cancer du sein qui permettent aux installations de mammographie, aux systèmes de soins de santé et à leurs équipes de soins cliniques d’offrir des soins extraordinaires aux patients.Densitasest un chef de file mondial des solutions d’intelligence artificielle pour la mammographie et le dépistage du cancer du sein axées sur la prestation durable de services de soins de santé et une meilleure qualité et pertinence des soins. Les solutions Densitass’alignent sur les modèles de prestation de soins basés sur la valeur en fournissant des indicateurs de performance quantitatifs normalisés et une plateforme d’assurance-qualité continue alimentée par des analyses avancées de l’I.A. Nos produits équipent les installations de mammographie pour améliorer le flux de travail clinique et l’efficacité opérationnelle, la conformité aux normes et lignes directrices nationales (y compris l’équipe de la FDA MQSA et la densité mammaire informant la législation), et élaborent des protocoles de formation sur mesure pour les technologues en radiologie.Pour en savoir plus, rendez-vous au www.densitas.health.Kris McDavidRelations avec les médias - Réseau de santé Horizon1-877-499-1899media@horizonnb.canouvelles.horizonnb.caJessica Bruce, RPMAgent principal des communicationsSanté Î.-P.É.Jessicabruce@gov.pe.ca(902) 388-1292