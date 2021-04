GoGo Quinoa et les Fermes Lufa utiliseront des sacs en aluminium compostable pour l’emballage des GoGo Puffs

LAVAL, QUEBEC, CANADA, April 28, 2021 / EINPresswire.com / -- GoGo Quinoa, un spécialiste de produits alimentaires biologiques et à base de plantes, annonce que ses GoGo Puffs au fauxmage seront disponibles dans des sacs compostables pour les clients des Fermes Lufa. Ces sacs sont faits d’aluminium biodégradable, une nouvelle technologie écoresponsable qui assure de conserver la fraicheur du produit tout en étant certifiée compostable dans les bacs de compostage résidentiels par TÜV Austria (certification OK compost HOME).Les Fermes Lufa visent à offrir aux Lufavores des produits frais et locaux qui s’alignent avec l’engagement de GoGo Quinoa de développer des produits savoureux, nutritifs et écoresponsables pour le bien-être de ses consommateurs et celui de notre planète.« L’emballage alimentaire est une source de pollution importante, rappelle Martin Bilodeau, président fondateur de GoGo Quinoa. Considérant que seulement 9% des déchets plastiques sont recyclés au Canada, l’industrie doit amorcer une transition vers des solutions respectueuses de l’environnement, même si ces changements sont graduels. Nous sommes fiers de poursuivre notre engagement de réduire l’utilisation du plastique dans nos emballages avec une organisation qui partage nos valeurs. »Les Puffs de GoGo Quinoa sont faits à partir d’ingrédients choisis pour leur profil nutritionnel et leur impact écologique réduit tels que le quinoa et la protéine de pois biologiques. Ces grignotines sont une collation délicieuse et nutritive. Elles ont d’ailleurs remporté le prix Innovation du Conseil canadien du commerce de détail en 2020.À propos de GoGo QuinoaGoGo Quinoa (Cie 2 Ameriks) transforme plus de 60 produits biologiques à base de quinoa et d'autres grains et légumineuses. L'entreprise qui a gagné en 2019 et 2020 le prix Innovation de l’année décerné par le CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec) occupe une usine de 45 000 pieds carrés à Laval, Québec et est certifiée SQF (Safe Quality Food). Pour plus d'informations, visitez le site www.gogoquinoa.com/fr À propos de Fermes LufaFondées en 2009 par Mohamed Hage et Lauren Rathmell, Les Fermes Lufa opèrent quatre serres sur toit d'une superficie totale de 300 000 pieds carrés entièrement dédiées à l'agriculture urbaine locale et responsable. En plus de leurs propres légumes, Les Fermes Lufa offrent des milliers de produits cultivés, élevés, ou préparés par des fermiers, maraîchers, cultivateurs, bouchers, boulangers, fromagers, et autres artisans partageant la vision de transformer le système alimentaire et d'offrir des aliments frais, locaux et responsables. Les produits sont vendus sur leur Marché en ligne et les paniers sont livrés à plus de 300 entreprises locales qui fonctionnent comme points de cueillette ou directement à leur porte par livraison à domicile. Pour plus d'informations, visitez le site www.montréal.lufa.com.