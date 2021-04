Tomás Elías González Benítez: Real Madrid, Chelsea, Manchester City et PSG continuent la course vers la Champions 2020

Real Madrid-Chelsea et PSG-City sont les deux demi-finales programmées entre fin avril et début mai

BARQUISIMETO , LARA , VENEZUELA, April 19, 2021 / EINPresswire.com / -- VENEZUELA – Le journaliste Tomás Elías González Benítez , propose une analyse des quatre candidats à la victoire de la Ligue des Champions 2020-2021. Aux demi-finales de Champions les vétérans lutteront contre les débutants. D’une part, le roi de la compétition: le Real Madrid, treize fois vainqueur de la '"Orejona". D’autre part, le Chelsea, avec une coupe remportée dans la saison 2011-2012. Enfin, Paris Saint-Germain (PSG) et City, qui se réuniront en demi-finale, pour atteindre la finale et remporter le trophée pour la première fois dans l’histoire des deux équipes.Real Madrid: histoire de la Champions LeagueLe Real Madrid, l’équipe ayant remporté le plus grand nombre de Champions dans l’histoire du football, porte l’étiquette de la favorite et ne peut pas s’en séparer.L’équipe de Madrid a commencé la compétition dans un très mauvais état. Elle était sur le point de terminer troisième dans la phase de qualification et ainsi de jouer la Ligue Europa.Aux huitièmes et quarts de finale, elle bat avec succès ses rivales, respectivement l’Atalanta et le Liverpool.Le Real Madrid s’est ensuite renforcé dans les phases de qualification, grâce aux buts de Benzema et à la maitrise du jeu au milieu de terrain de Kroos, Casemiro et Modric.Certes, le team de Zinedine Zidane est, dans les deux demi-finales, l'équipe la plus expérimentée.Elle a déjà treize titres Ligue des Champions Uefa dans sa poche et a disputé trente demi-finales. En outre, elle vante des athlètes qui grandissent, même dans les moments les plus difficiles.Deux équipes anglaisesAu fil des années, sur le plan numérique, les équipes anglaises ont joué un rôle majeur. Dans les demi-finales de cette saison, Chelsea et Manchester City représenteront leur pays.Le Chelsea de TuchelLe Chelsea arrive en demi-finale avec une équipe renouvelée et un parcours européen impeccable.Premier dans son groupe, il a battu le Porto et l'Atletico Madrid avec d'excellentes performances. Le match des huitièmes de finale contre l'équipe espagnole s'est terminé sans but encaissé.La solide défense et le gardien de but, Edouard Mendy, sont les atouts de l'équipe.La tendance positive des Blues dans les compétitions européennes a été caractérisée par les buts de Giroud, l'état de forme de Mason Mount et la direction de Tuchel.Manchester City: l’équipe invaincueNeuf victoires et aucune défaite sont les chiffres de Manchester City en Ligue des champions.Le duo Rúben Dias-John Stones marche bien. Le team anglais n'a concédé que trois buts dans toute la compétition. Un dans la première phase et deux contre le Borussia Dortmund en quarts de finale.Le Manchester City, avec Pep Guardiola comme entraîneur, est une excellente équipe. Le renforcement de l’équipe, année après année, n’a qu’un seul but: atteindre la Champions tant convoitée.Surmonter la barrière psychologique des quarts de finale, pour la deuxième année, est une étape nécessaire pour atteindre la finale en Turquie.Kevin De Bruyne est l'âme des cityzens. Et c'est aussi l'une des stars de la scène footballistique mondiale. Le Belge se démarque par sa vision du jeu, sa rapidité, son élégance de jeu.PSG: la revanche de 2020Le PSG aspire à la finale pour la deuxième année consécutive. En 2020, la défaite contre le Bayern Munich.Contre les pronostics, l’équipe française a éliminé l’allemande, il y a quelques jours en quarts de finale, parvenant ainsi à se qualifier pour la demi-finale.Le parcours du PSG dans la compétition européenne a connu des hauts et des bas, avec des matchs très compétitifs et pleins de buts.Le départ a été difficile, deux défaites lors des trois premiers matchs. Au final cependant, avec le changement d'entraîneur, l'équipe est passée au deuxième tour, première de son groupe.L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc d’équipe parisien a permis de donner une nouvelle vie au team déjà plein de champions.Avec Neymar blessé, Kylian Mbappé a été consacré le leader absolu du PSG. Le début de la compétition a été difficile pour lui, comme pour le reste de l’équipe.Mais à partir de la sixième journée, le français a commencé à briller. Ses huit buts (dont trois contre Barcelone et deux au Bayern Munich) et son style de jeu ont permis au PSG d’arriver en demi-finale de Champions.