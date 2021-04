“Stronger Together”, canção inédita da banda Armored Dawn, propõe reflexão sobre a importância da amizade

Canção traz uma mensagem de esperança para todos que precisam se reerguer nesse momento de incertezas.

LOS ANGELES, CA, USA, April 16, 2021 / EINPresswire.com / -- Reconhecida internacionalmente por ser um dos maiores expoentes do heavy metal brasileiro no mundo, a banda Armored Dawn está lançando um novo single, intitulado “Stronger Together”. A canção inédita foi composta durante o período de isolamento criado pela primeira onda da pandemia, o que imprime à faixa uma forte carga emocional, por ser fruto de um momento complicado vivido pela sociedade em todo o mundo.O lançamento mundial de “Stronger Together” acontece nesta sexta-feira, 16 de abril, a partir das 11h da manhã, em todas as plataformas digitais. De maneira simultânea, estará disponível no YouTube um lyric vídeo da faixa. A música será transmitida, na mesma data, em rede nacional pela Rádio Transamérica e nos principais estados brasileiros através da Rede Atlântida, Rádio Cidade, Kiss FM, entre outras rádios de renome no Brasil.O vocalista do grupo, Eduardo Parras, comenta o conceito lírico, que lança um olhar de esperança e força neste momento difícil e exalta a primeira composição da nova formação: “Dois amigos compartilham o desejo de dominar o mundo, lutando pelos seus sonhos e ideais. Muito já foi feito e vivido, eles já conquistaram tantas coisas que agora é impossível desistir. Um por todos e todos por um, não importa o que digam ou o que aconteça. Juntos podemos muito mais e nada pode nos derrubar.”, explica. A letra, escrita no período de isolamento social, fortalece o conceito de amizade e reforça a importância das pessoas que dividem umas com as outras o peso de dias tão difíceis. Nessa nova realidade da sociedade, a maior prova de afeto por outro ser humano é manter a distância.A banda está na fase final da promoção do aclamado álbum “Viking Zombie”, lançado em 2019, e está em fase avançada de gravação de seu quarto álbum de estúdio, que será lançado ainda este ano. O grupo que é amplamente conhecido por se apresentar em turnês nacionais e internacionais ao lado de grandes ícones do metal mundial como Saxon, Megadeth, Symphony X, Rhapsody, Hammerfall, Tarja, entre outros, prepara novas datas para a retomada de seu projeto ‘Armored Dawn Convida’ e turnê especial por diversos países em um cenário pós-pandemia.

