El DHS reafirma que todas las personas que viven en Wisconsin pueden vacunarse contra el COVID-19

Dado que todas las personas mayores de 16 años ahora son elegibles para la vacuna contra el COVID-19, el Department of Health Services (DHS) de Wisconsin alienta a todos a programar una cita. Cualquier persona que viva, trabaje o estudie en Wisconsin puede vacunarse gratis, incluso si no puede proporcionar prueba de residencia, no tiene una identificación estatal válida o no tiene seguro médico.

“Esta pandemia ha demostrado que nuestra salud está conectada con la salud de todos en nuestra comunidad. El COVID-19 es un virus contagioso que se transmite de persona a persona, pero la vacuna ayuda a detener la propagación. Cuantas más personas se vacunen, más protegido estará Wisconsin del virus. Es por eso que nuestra mayor prioridad es vacunar al 80% de las personas que viven en Wisconsin,” dijo la secretaria designada del DHS, Karen Timberlake. “Para lograr esa inmunidad comunitaria, debemos trabajar para eliminar las barreras que impiden que los residentes de Wisconsin accedan a la vacuna. Si no tiene una identificación o seguro médico, no será rechazado."

El DHS se esfuerza por promover la equidad en la salud en los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19 de Wisconsin, lo que incluye minimizar las barreras que impiden que las personas accedan a la vacuna. Tanto los requisitos de identificación como los de seguro médico crean barreras para muchas comunidades desatendidas y pueden disuadir a las personas que carecen de una licencia de conducir válida o una tarjeta de identificación estatal.

“Quiero asegurarme de que todos en Wisconsin sepan que pueden vacunarse contra el COVID-19 sin costo para ellos, independientemente de su estado de seguro médico,” dijo el comisionado de seguros Mark Afable. La Office of the Commissioner of Insurance (OCI) emitió un boletín a todos los planes de salud indicándoles que cubrieran todos los costos asociados con la administración de la vacuna contra el COVID-19, sin costos compartidos.

Como parte del programa de vacunación contra el COVID-19 (COVID-19 Vaccination Program), los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) requieren que todos los vacunadores proporcionen vacunas sin costo alguno. El DHS también continúa recordando a los vacunadores que no pueden exigir a las personas que proporcionen una identificación y no pueden cobrar un copago u otros cargos por las vacunas. Aquellos con seguro médicos pueden tener una tarifa de administración o un cargo del vacunador, pero esa tarifa está cubierta por los planes de seguro públicos y privados y no se puede transferir al paciente.

“Por lo general, cuando un vacunador solicita una prueba de identificación, utiliza esa documentación para confirmar la cita o hacer coincidir los registros médicos con los del paciente. Sin embargo, hemos reafirmado nuevamente a los más de 2,000 vacunadores en Wisconsin que no pueden requerir identificación o seguro médico,” dijo la subsecretaria del DHS, Julie Willems Van Dijk. "Estamos trabajando para garantizar que cualquier informe de que los residentes de Wisconsin han sido rechazados de sus citas de vacunación se aborde y se resuelva de inmediato."

Si usted o alguien que conoce ha sido rechazado por un vacunador debido a su identificación y/o seguro médico, informe la infracción enviando un correo electrónico a DHSCovidVaccinePublic@Wisconsin.gov o llamando al 844-684-1064 (línea gratuita).