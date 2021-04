Secretary Gorbea Warns RI Businesses of Misleading Mailing Charging Excessive Fees

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is warning Rhode Island businesses of a misleading mailing from a company calling itself "Rhode Island Certificate Services," with a Providence return address. The company is based in Florida and is targeting newly formed Rhode Island businesses. The mailings resemble a bill seeking payment for a Certificate of Good Standing, which can only be issued by Secretary Gorbea's office.

A Certificate of Good Standing confirms that an entity is compliant with all requirements to conduct business under its registered name in Rhode Island. A Certificate of Good Standing is not required to conduct business in the state, but may be required for certain transactions, such as applying for a loan or renewing a business license.

The misleading mailings from Rhode Island Certificate Services create a false sense of urgency with terms like "Notice Date" and "Please Respond By." The company then files for a Certificate of Good Standing with the Secretary of State's office on behalf of the unsuspecting Rhode Island business, and charges an exorbitant fee for doing so.

For example, the fee for a non-profit entity to obtain a Certificate of Good Standing from Secretary Gorbea's office is five dollars. Rhode Island Certificate Services charges $84.50 for the same service. Certificates can be obtained from Secretary Gorbea's office online, by phone, by mail, or in-person while socially distant.

"Rhode Island's recovery is tied to the health of our small businesses," said Secretary Gorbea. "I will not stand by while our entrepreneurs are gouged like this. The past year has been hard enough, so I want all Rhode Island business owners to know about this scheme."

Secretary Gorbea has flagged these misleading mailings for Attorney General Peter Neronha's Consumer Protection Unit. "We have seen instances like this before. A business masquerades as a government entity to make consumers believe they need to pay for something that the government provides either for free or at a much lower cost," said Attorney General Neronha. "It's deceptive and it cheats unsuspecting consumers out of their hard-earned money. It's our job to investigate these claims and, if appropriate, take action in court."

Any businesses affected by these mailings or who receive them in the future should contact the Attorney General's Consumer Protection Unit at 401-274-4400 or consumers@riag.ri.gov. Similar mailings have been sent to businesses in other states. Business owners should be wary of any unsolicited offer from a third party to perform services on their behalf. Most business filings can be done quickly and easily on Secretary Gorbea's Business Services website.

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 1 de abril de 2021 CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Nick Domings l 401.330.3189 l ndomings@sos.ri.gov

La Secretaria Gorbea advierte a los negocios de RI de un correo engañoso que cobra tasas excesivas

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado, Nellie M. Gorbea, advierte a los negocios de Rhode Island de una correspondencia por correo engañosa de una compañía que se presenta como "Rhode Island Certificate Services", con dirección de remitente en Providence. Sin embargo, la compañía tiene su sede en la Florida. Las correspondencias se dirigen a negocios de Rhode Island de creación reciente y se parecen a una factura que solicita el pago por un Certificado de Buen Estado Corporativo.

Un Certificado de Buen Estado Corporativo sólo puede ser emitido por la oficina de la Secretaria Gorbea. El certificado confirma que una entidad cumple con todos los requisitos para llevar a cabo negocios bajo el nombre registrado en Rhode Island. Un Certificado de Buen Estado Corporativo no es necesario para realizar negocios en el estado, pero puede ser requerido para ciertas transacciones, como la solicitud de un préstamo o la renovación de una licencia comercial.

Las correspondencias engañosas enviadas por Rhode Island Certificate Services crean una falsa sensación de urgencia con términos como "Fecha de notificación" y "Por favor, responda antes". Luego, esta compañía solicita un Certificado de Buen Estado Corporativo con la oficina de la Secretaria de Estado en nombre del negocio desprevenido de Rhode Island, y cobra una tarifa exorbitante por hacerlo.

Por ejemplo, la tarifa para que una organización sin fines de lucro obtenga un Certificado de Buen Estado Corporativo con la oficina de la Secretaria Gorbea es de cinco dólares. Rhode Island Certificate Services cobra $84.50 dólares por el mismo servicio.

"La recuperación de Rhode Island está ligada a la salud de nuestros negocios pequeños", dijo la Secretaria Gorbea. "No me quedaré de brazos cruzados mientras nuestros comerciantes son despojados de esta manera. El año pasado ya fue lo suficientemente duro, así que quiero que todos los comerciantes de Rhode Island conozcan esta estafa."

La Secretaria Gorbea ha reportado estas correspondencias engañosas a la Division de Protección del Consumidor del Fiscal General Peter Neronha. "Hemos visto casos como este antes. Una empresa se hace pasar por una entidad gubernamental para hacer creer a los consumidores que deben pagar por algo que el gobierno ofrece de forma gratuita o a un costo mucho menor," dijo del Fiscal General Neronha. "Es engañoso y engaña a los consumidores desprevenidos con el dinero que tanto les ha costado ganar. Es nuestro trabajo investigar estos reclamos y, si corresponde, emprender acciones en los tribunales."

Cualquier negocio afectado por estas correspondencias o que las reciba en el futuro debe ponerse en comunicación con la Division de Protección al Consumidor en el 401-274-4400 o consumers@riag.ri.gov. Se han enviado correspondencias similares a negocios de otros estados. Los comerciantes deben desconfiar de cualquier oferta no solicitada de una tercera parte para realizar servicios en su nombre. La mayoría de los trámites comerciales se pueden realizar de forma rápida y sencilla en la página de internet de la Secretaria Gorbea.

