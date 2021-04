Le Rhum Barbancourt supporte l'Enseignement Supérieur en Haïti grâce à un partenariat de cinq ans avec HELP

HELP 25th Anniversary Rum Barbancourt

Alors que nous continuons à penser et à croire en un avenir meilleur pour Haïti, nous sommes convaincus qu'investir dans HELP est la bonne approche et celle qui honore fièrement l'héritage de mon père” — Delphine Gardère

PORT-AU-PRINCE, HAITI, April 1, 2021 / EINPresswire.com / -- Pour célébrer le 25e anniversaire du Haitian Education and Leadership Program (HELP) Rhum Barbancourt s’engage au côté de l’organisation à travers un partenariat quinquennal pour supporter l’Enseignement Supérieur en Haiti.HELP et le Rhum Barbancourt sont heureux d’annoncer un partenariat pour cinq ans, de 2021 à 2026 pour supporter le programme de bourses d’études universitaire opérant en Haïti depuis 25 ans. Ce partenariat permettra de financer trois bourses d'études complètes de cinq ans et de créer le bureau d’« Admissions et Recrutement Thierry Gardère » à HELP.Le bureau des admissions et de recrutement constitue la porte d’entrée de tous les candidats qui aspirent obtenir la bourse d’excellence et de mérite de l’organisation qui se donne pour mission de créer une génération de jeunes leaders professionnels qui contribueront à une Haiti plus juste. HELP est fier que ce bureau porte le nom de l’ancien Directeur Général de la Société du Rhum Barbancourt Thierry Gardère qui a toujours fait de l’Education une de ses priorités surtout dans le contexte d’Haiti.Le Directeur National de HELP, Garry Délice, se rappelle encore le premier chèque qu’il a reçu de M. Gardère en 2007. "Je lui ai demandé ce qui l'avait convaincu de faire ce geste en faveur de HELP ", se souvient Garry, "il m'a répondu qu'il est convaincu que l'éducation reste et demeure la force du changement et qu'Haïti ne pouvait décoller sans une population éduquée pour faire avancer le pays."Au cours des années, Barbancourt a toujours été un supporteur de HELP. Aujourd’hui, avec Delphine Gardère, l’actuelle Présidente- Directrice Générale, ce partenariat est non seulement un retour à la communauté haïtienne mais aussi un geste pour honorer l’héritage de son père.Delphine conclut : "Alors que nous continuons à penser et à croire en un avenir meilleur pour Haïti, nous sommes convaincus qu'investir dans HELP est la bonne approche et celle qui honore fièrement l'héritage de mon père".La vision et l'investissement de Thierry Gardère donnent déjà des résultats palpables, puisque Barbancourt compte aujourd'hui deux gradués de HELP parmi ses employés. Cet engagement enracine Barbancourt dans le passé, le présent et l'avenir de HELP et de ses étudiants.