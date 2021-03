Special Elections in Four RI Towns on May 4: Deadlines Upcoming

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is reminding Rhode Islanders that special elections are scheduled in four communities on May 4, 2021:

• Coventry – Town Council, District 4 (one vacant seat) • South Kingstown – Special Referendum Election, one question totaling $85 million • West Greenwich – Town Council (one vacant seat) • Westerly – Special Referendum Election, two questions totaling $13 million

Sunday, April 4 is the deadline to register to vote or update your voter information for each special election. Eligible residents will have three safe and secure options for casting their ballot in these special elections: voting from home with a mail ballot, voting early in-person at town hall, or voting at the polls on May 4.

The deadline to apply for a mail ballot in each special election is Tuesday, April 13. Early in-person voting for each special election runs from Wednesday, April 14 through Monday, May 3. Voters who wish to cast their ballot at the polls on May 4 can find their polling place on Secretary Gorbea's website.

"Local elections have a tremendous everyday impact on your life and the lives of your friends and family," said Secretary Gorbea. "This is your chance to shape part of your community for years to come. I encourage all eligible voters in Coventry, South Kingstown, West Greenwich, and Westerly to register or make sure their voter registration is up to date this week."

Sample ballots for each special election with candidates and full referenda questions will be posted on vote.ri.gov early next week. Voters can also contact their local board of canvassers for more details on the special election in their community.

###

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 30 de marzo de 2021 CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Nick Domings l 401.330.3189 l ndomings@sos.ri.gov

Elecciones Especiales en cuatro municipios de RI el 4 de mayo: Próximos Plazos

PROVIDENCE, RI – La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea les recuerda a los residentes de Rhode Island que habrá elecciones especiales en cuatro comunidades el 4 de mayo 2021:

• Coventry – Concejo Municipal, Distrito 4 (un puesto vacante) • South Kingstown – Elección Especial de Referendo, una pregunta por un total de $85 millones • West Greenwich – Concejo Municipal (un puesto vacante) • Westerly – Elección Especial de Referendo, dos preguntas por un total de $13 millones

El domingo 4 de abril es la fecha límite para inscribirse para votar o actualizar su información de votante para cada Elección Especial. Los residentes elegibles tendrán tres opciones sanas y seguras para emitir su voto en estas Elecciones Especiales: votar desde su casa con una papeleta de votación por correo, votar por adelantado en persona en su ayuntamiento local, o votar el Día de la Elección el 4 de mayo en los lugares de votación.

La fecha límite para solicitar una papeleta de votación por correo en cada Elección Especial es el martes 13 de abril. El periodo de votación por adelantado en persona para cada Elección Especial es desde el miércoles 14 de abril hasta el lunes 3 de mayo. Los votantes que desean emitir su voto en persona en las urnas el 4 de mayo pueden ubicar su lugar de votación en la página de internet de la Secretaria Gorbea.

"Las elecciones locales tienen un impacto tremendo en su vida cotidiana y en las vidas de sus amistades y familiares," dijo la Secretaria Gorbea. "Esta es su oportunidad de moldear una parte de su comunidad en los años venideros. Esta semana animo a todos los votantes elegibles en Coventry, South Kingstown, West Greenwich y Westerly a que se inscriban para votar y se aseguren que su registro de votante este al día."

Muestras de las papeletas para cada Elección Especial con los nombres de los candidatos y las preguntas de referendo estarán disponibles en vote.ri.gov a principios de la próxima semana. Los votantes también pueden comunicarse con su junta local de elecciones para más detalles relacionados a la Elección Especial en su comunidad.

###