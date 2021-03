L’ADAO organise sa 17ème « Semaine annuelle de sensibilisation mondiale à l’amiante » du 1er au 7 avril 2021

WASHINGTON, D.C., UNITED STATES, March 31, 2021 / EINPresswire.com / -- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE31 mars 2021L’ADAO ( Asbestos Disease Awareness Organization ) organise sa 17ème « Semaine annuelle de sensibilisation mondiale à l’amiante » du 1er au 7 avril 2021Étant donné que la COVID-19 expose les patients atteints de maladies liées à une exposition à l’amiante à un risque accru, sensibiliser aux dangers de l’amiante n’a jamais été aussi important.Washington DC, États-Unis — L’ADAO, un organisme indépendant à but non lucratif qui œuvre en faveur de la prévention de l’exposition à l’amiante et de l’éradication de toutes les maladies causées par l’amiante, a annoncé ce jour le lancement de la 17ème « Semaine annuelle de sensibilisation mondiale à l’amiante » du 1er au 7 avril 2021.La Semaine de sensibilisation mondiale à l’amiante est consacrée à l’éducation, à la sensibilisation et à la prévention. Chaque jour, des ressources pédagogiques seront présentées par des organisations et des experts de premier plan, des vidéos et des récits de victimes de l’amiante compléteront le programme. La plupart des supports sont traduits dans cinq langues différentes (espagnol, français, portugais, russe et hindi) pour que cette semaine ait une portée mondiale. La semaine s’achèvera le 7 avril par une veillée aux chandelles virtuelle aux quatre coins de la planète.Cette semaine de sensibilisation mondiale à l’amiante, dont les maîtres mots sont résilience et coopération entre nos partenaires, mettra l’accent sur les actions à favoriser :1. Interdire l’exploitation minière, la fabrication et l’utilisation de l’amiante2. Prévenir toute exposition à l’amiante3. Encourager le respect et l’application des lois et réglementations existantes4. Renforcer les partenariats internationaux« Nous sommes enthousiastes à l’idée de faire entendre notre message à un public encore plus large. Depuis l’arrivée de la COVID-19, le monde est devenu d’autant plus dangereux pour ceux qui souffrent d’une maladie liée à l’amiante. Aujourd’hui plus que jamais, il est important que les gens comprennent les dangers de l’amiante et sachent comment prévenir l’exposition dans les foyers, les écoles, sur le lieu de travail et sur les étagères des consommateurs », a déclaré Linda Reinstein, cofondatrice de l’ADAO dont le mari est mort des suites d’un mésothéliome.« Pour dire la vérité crument, l’amiante tue. L’amiante est une substance cancérigène avérée pour l’homme pour laquelle aucun niveau d’exposition n’est sans danger. Bien que des recherches prometteuses se poursuivent, la prévention demeure le seul remède. Près de 70 pays ont interdit l’amiante, pourtant les États-Unis autorisent toujours les importations et n’interdisent pas son utilisation », a expliqué Reinstein.L’amiante a été largement utilisé depuis le XXème siècle dans le bâtiment, la construction navale et le secteur automobile. Bien que de nombreux pays l’interdisent, les États-Unis n’en font pas partie. Et sans une interdiction totale de ce cancérigène, l’amiante reste légal et mortel dans de nombreux pays du monde. Près de 200 000 personnes dans le monde décèdent chaque année à la suite de maladies liées à l’amiante.Pour plus d’informations sur les événements de la Semaine de sensibilisation mondiale à l’amiante, rendez-vous sur www.asbestosdiseaseawareness.org ###À propos de l’ADAOL’ADAO a été fondée en 2004 par des victimes de l’amiante et leurs familles. L’ADAO est la plus grande organisation à but non lucratif des États-Unis. Elle vise à parler d’une même voix aux victimes de l’amiante et aux citoyens concernés à travers des initiatives en matière d’éducation, de plaidoyer et de représentation communautaire. L’ADAO entend sensibiliser le public aux dangers de l’exposition à l’amiante, préconiser l’interdiction de l’amiante, et protéger les droits civiques des victimes de l’amiante.