粵港澳大灣區跨境電商資源中心成立

授牌儀式及大合照

｢粵港澳大灣區跨境電商資源中心｣由香港電商聯會聯合大灣區，包括澳門、廣東省之廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等九市電商協會共同成立，爲粵港澳大灣區跨境電商企業及相關企業提供一個交流合作的經貿平臺，從而推動粵港澳大灣區跨境電商行業發展。

HONG KONG, CHINA, March 25, 2021 /EINPresswire.com/ -- （香港．2021年3月24日）為深化內地和港澳經貿交流合作，香港電商聯會聯同大灣區 各大電商協會於今日共同宣佈 ｢粵港澳大灣區跨境電商資源中心｣ 成立。

｢粵港澳大灣區跨境電商資源中心｣由香港電商聯會聯合大灣區，包括澳門、廣東省之廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等九市電商協會共同成立，爲粵港澳大灣區跨境電商企業及相關企業提供一個交流合作的經貿平臺，從而推動粵港澳大灣區跨境電商行業發展。開幕禮於青衣招商局物流中心大樓，新設立之秘書處內舉行。開幕當天，本會 邀得來自業界及商界代表主持開幕儀式及發表講話，為整個活動揭開序幕。

發佈會上多位來自大灣區的電商協會秘書長及會長透過視像致祝賀詞，讓本次資源中心之發佈在大灣區及跨境電商業界極具權威及肯定。本會 亦安排是次開幕儀式於網上平台播放，讓未能赴會的本地及海外嘉賓觀賞。

出席嘉賓包括:

招商局船務企業有限公司 首席運營官孔祥崢博士

香港電商聯會 主席袁念祖先生, 副主席湯雷女士, 副主席熊天佑博士

香港速遞協會 會長吳江先生

銀聯國際有限公司 總經理邵敏女士

中國檢驗有限公司 副總經理梁桂洪先生

好易聯支付網络（香港）有限公司 總經理劉全科先生等。

粵港澳大灣區各電商協會共同支持單位包括:

廣東省電子商務協會 秘書長程宗政先生

澳門電子商務協會 會長畢志健先生

廣州電子商務行業協會 秘書長張強先生

珠海市電子商務協會 秘書長甘獻妙女士

佛山市電子商務協會 會長梁智宇先生

江門市電子商務協會 秘書長葉炳宏先生

深圳市電子商務協會 秘書長肖子由先生

中山市電子商務協會 秘書長孫煒先生

肇慶市電子商務協會 秘書長熊彩君女士

東莞市電子商務協會 秘書長徐玲英女士

惠州市電子商務協會 秘書長韋澤峰先生

活動首先由廣東省電子商務協會 秘書長程宗政揭開序幕。程秘書長致辭時提及粵港澳大灣區有很多機遇及發展空間，希望通過資源中心成立，加強粵港澳大灣區發展及為中國電商發展作出貢獻。

招商局船務企業有限公司 首席運營官孔祥崢博士致辭時提及物流業是跨境電商發展中不可或缺的部份，隨著電子商務需求日增，大力推動跨境電商，也帶動物流業的持續發展。未來招商局物流中心會繼續為大灣區電商提供優質的服務。

香港電商聯會主席袁念祖於致辭時感謝招商局船務企業及所有大灣區電商協會及企業為建設｢粵港澳大灣區跨境電商資源中心｣所作出的支持。袁主席談及粵港澳大灣區未來有很多機遇及發展空間，希望藉這個資源中心成立可以為業界帶來共享平台及為中國電商發展作出貢獻。

粵港澳大灣區在一國兩制方針下擁有兩個特別行政區和自由港(香港、澳門),兩個經濟特區(深圳、珠海),及三個自由貿易試驗區(南沙、前海蛇口和橫琴), 形成了多重經濟體的體制叠加優勢及開放叠加形態,從而産生巨大的社會和經濟能量，爲跨境電商及物流的發展做好了先决條件的鋪墊。根據香港創業社群WHub發布的《粵港澳大灣區白皮書》, 截至2019年,大灣區有43間獨角獸企業, 市值高達1.1萬億美元。

香港貿發局於2020年6月至7月期間成功訪問259間在香港成立少於8年企業, 1/3初創企業已經在大灣區有業務運作; 超過六成 認為大灣區能提供一個龐大的市場機會; 43%受訪者有感內地的體制與香港有異; 39%受訪者擔心市場環境充滿不確定性; 34%受訪者認為大灣區市場透明度不足。這正反映出市場對資源中心服務的需求。

袁主席在會上介紹｢粵港澳大灣區跨境電商資源中心｣，將會為大灣區之電商服務供應商，與零售及批發商家，搭建一個B2B的平台。中心將提供商業配對，電商培訓，活動講座及顧問服務。此外由於全球電子商務需求上升, 本中心之願景是使粵港澳大灣區, 有望成為世界電子商貿交易中心。

隨後澳門及廣東省各大灣區電商協會之秘書長和會長，分別在會上以視頻形式表示祝賀及介紹 當地之電商發展。深圳市電子商務協會 秘書長肖子由致辭時提及粤港澳大灣區的發展使三地市場資源配治發揮的更好，而資源中心的成立亦加強了三地的合作，促進大灣區的經濟發展更上一層樓。

大會中場小休後，便由首批跨境電商服務供應商逐一介紹，並支持｢粵港澳大灣區跨境電商資源中心｣的成立。

銀聯國際有限公司 總經理邵敏致辭時提及受疫情影響及消費者的支付行為轉變，銀聯推出了一些創新的支付服務，來迎合龐大的線上支付及電商需求。當中包括跨境B2B 综合支付，包括大灣區內的電商提供多元化及服務及解决方案。

招商局船務企業有限公司 營運總監陳君健介紹招商企物流背景及服務分享

中國檢驗有限公司 副總經理 梁桂洪致辭時提及近年來互聯網使用率頻繁及物流業的增長使跨境電商需求急速上升。香港因此成為中國最大的跨境電商海外倉，粵港澳大灣區資源中心的成立剛好可以综合三地的優勢及加以發揮，推動中國電商發展。

好易聯支付網络（香港）有限公司總經理劉全科致辭時提及香港、澳門回歸後與國內經貿往來日趨緊密，電子支付是未來的新趨勢，有很大的發展空間。好易聯希望未來能為粵港澳大灣區電商提供更多元化的增值服務。

最後發佈會由主辦方頒授首批 粵港澳大灣區資源中心-服務供應商之證書，並拍照留念。

授牌儀式及大合照- 左起：

香港速遞協會主席吴江先生

好易聯支付網络（香港）有限公司總經理劉全科先生

香港電商聯會副主席熊天佑博士

招商局船務企業有限公司營運總監陳君健先生

香港電商聯會主席袁念祖先生

銀聯國際有限公司總經理邵敏女士

中國檢驗有限公司副總經理梁桂洪先生

香港電商聯會副主席湯雷女士

本次活動完滿結束, 發布會的完整錄影片段, 可到以下網址觀賞：

https://hkfec.org/GBAcenter/

以上照片可於此鏈結下載:

https://drive.google.com/drive/folders/1ubbGVAaecAr3j0Uo_dDOBKsrEn7paNyS?usp=sharing

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