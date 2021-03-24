أعضاء البرلمان الأوروبي و 33 منظمة حقوقیة یشاركون في دعوة عاجلة إلى المجلس الأوروبي لمعاقبة نظام أردوغان

يوسف عبد القادر منسق التحالف المصري بأوروبا والمتحدث الرسمي للتحالف الدولي ضد انتهاكات أردوغان StopErdoganNow اسلام عباس محامي دولي ومؤسس التحالف المصري لإعلام السوشيال ميديا يدعم نظام أردوغان منظمات إرهابية مثل الإخوان المسلمين وحماس. منال مسلمي مستشارة البرلمان الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكرم حمو ممثل جمعية هيفي الكردية نحن نعتبر تركيا دولة احتلال وهي مسؤولة عن كافة الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة في عفرين. هذه الجرائم تشكل جرائم حرب ويجب على المجتمع الدولي إيقافها ومحاسبة مرتكبيها.

رسالة موقعة من أعضاء البرلمان الأوروبي و 33 منظمة غير حكومية تدعو جوزيب بوريل إلى التوصية بأن "يفرض المجلس الأوروبي عقوبات صارمة" على نظام أردوغان يوم الجمعة

لقد شهدنا مؤخرًا الكثير من مظالم النظام التركي فيما يتعلق بالأقليات والمعارضين ولم يعد بإمكان أوروبا أن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل تركيا وخارجها. تتعرض النساء من ضحايا العنف الأسري للقتل” — منال مسلمي مستشارة البرلمان الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بروكسل, بلجيكا, March 24, 2021 /EINPresswire.com/ -- ردًا على الاعتداءات والتهديدات المتكررة والمستمرة ضد الأوروبيين والدول الأخرى وشعوبها ، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا بأغلبية ساحقة في نوفمبر الماضي لـ "فرض عقوبات صارمة" على تركيا.

ودعماً لذلك ، طالب تحالفنا المكون من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في ديسمبر الماضي المجلس الأوروبي باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد نظام أردوغان الاستبدادي.

يضم التحالف ممثلين عن الجاليات الآرامية السريانية والأرمينية والآشورية والقبطية واليونانية البونطية والكردية واليزيدية في أوروبا وممثلين الجاليات المتضررة من سياسة أردوغان.

وبدلاً من فرض عقوبات أرجأ المجلس اتخاذ قرار بشأنه إلى اجتماعه هذا الأسبوع. يعزو العديد من المحللين هذا إلى المصلحة الذاتية الوطنية ، حيث تستثمر ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بشكل كبير في تركيا.

واحتجاجًا على ضعف هذه الاستجابة من قبل قادتنا الأوروبيين ، نُظم وقفة حاشدة خارج البرلمان الأوروبي في يناير ، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان. وكان من بين المتحدثين أعضاء البرلمان الأوروبي وقادة المجتمعات المهددة بشكل مباشر من سياسات أردوغان العنيفة.

قال لوكاس فورلاس ، عضو الوفد في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا:

يجب أن نضع قيمنا الأوروبية فوق أي مصلحة وطنية. علينا أن نقرر ما إذا كنا نروج للقيم أو الأعمال التجارية "

قال رئيس اللجنة السياسية البرلمانية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، كوستاس مافريدس

"نختار ألا نصمت على الجرائم التي ارتكبها أردوغان. يجب ألا نتبع سياسات الاسترضاء في الثلاثينيات "

ومع ذلك ، فإن التهدئة هي بالضبط السياسة التي يبدو أن المفوضية الأوروبية تمارسها. وفي الأسبوع الماضي ، كانت تُطلع الصحفيين على أنها "توقفت عن العمل" بشأن فرض عقوبات على تركيا بسبب ما يبدو أنه "ذوبان الجليد في العلاقات". هذا ما يسمى بالذوبان واضح فقط لأولئك الذين رؤوسهم في الرمال. و يصرفون الانتباه جانباً والتصرف كما لو أن أردوغان ليس هو الخطر على السلام والأمن الأوروبيين ،فعندئذٍ فقد مروا بأسبوع سيئ.

لماذا؟ لأن جهاز أردوغان هدد الأربعاء الماضي بحظر حزب سياسي ثالث في تركيا حصل على ستة ملايين صوت وجرد أحد المشرعين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان من مقعده البرلماني. بدلاً من إدانة مثل هذا بغضب من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر فقط عن "قلقه العميق". ومع ذلك ، لم يجد صعوبة في إدانة طرد روسيا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي من موسكو. فلماذا الكيل بمكيالين

ويوم الجمعة الماضي ، بعد ساعات فقط من انتهاء رئيس الاتحاد الأوروبي فون دير لاين ورئيس المفوضية الأوروبية شارل ميشيل من مؤتمر عبر الفيديو معه ، سحب أردوغان تركيا من اتفاقية اسطنبول ، وهي الاتفاقية الدولية المصممة لحماية النساء وسط تزايد قتل النساء. سجل تركيا في هذا المجال مروع ، ولكن بوريل مرة أخرى فقط "أعرب عن قلقه" بدلاً من التنديد وانتقاد وإدانة هذا الاعتداء الأخير على حقوق الإنسان. لماذا هو خائف جدا من القيام بذلك؟

في غضون ذلك ، لا يزال نظام أردوغان مسؤولاً ، من بين أمور أخرى ، عن

استفزازات أحادية الجانب ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، اليونان وقبرص

القيام بأنشطة استفزازية غير مشروعة في شرق البحر المتوسط

الاعتداءات العسكرية المزعزعة للاستقرار في سوريا والعراق وليبيا وناغورنو كاراباخ.

تهديد المواطنين الأوروبيين بأنهم "لن يتمكنوا من المشي بأمان في شوارعهم"

تمويل الشبكات الإرهابية التي تسعى أهدافها وقيمها إلى تدمير الديمقراطية الليبرالية الأوروبية

دعم ومنح الجنسية لقتلة حماس المحظورين من قبل الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية

تشغيل جيش إرهابي من المرتزقة ونقلهم عبر الخطوط الجوية التركية من سوريا إلى ناغورنو كاراباخ وليبيا

ارتكاب جرائم حرب ضد الآراميين السريان والأرمن والأكراد والآشوريين واليزيديين والسوريين وغيرهم.

انتهاك حقوق الإنسان للصحفيين والمعارضين السياسيين ومؤيدي الديمقراطية والنساء وجميع أصوات المعارضة على نطاق واسع.

كان الرد من فون دير لاين وميشيل السعي إلى "بناء الثقة" من أجل "السماح بأجندة أكثر إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". هذه ليست لغة الدبلوماسية. إنها لغة الاستسلام.

يلاعب أردوغان قادتنا الأوروبيين كالهواة السياسيين الضعفاء وغير الحاسمين الذين يؤكدون هذا بأنفسهم مرارًا وتكرارًا.

• اللغة الوحيدة التي يفهمها الاستبدادي مثل أردوغان هي ردود الافعال القوية. لهذا السبب ، نرسل اليوم رسالة مفتوحة إلى بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ، موقعة من أعضاء البرلمان الأوروبي و أكثر من 33 منظمة حقوقية ومجتمعية دولية ، تطالبه بالضغط على المجلس الأوروبي "لفرض عقوبات صارمة على تركيا" في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وقال يوسف عبد القادر، منسق التحالف المصري بأوروبا والمتحدث الرسمي للتحالف الدولي ضد انتهاكات أردوغان :

ندعوا المزيد من منظمات المجتمع المدني والنواب والسياسيين وممثلين الجاليات والاقليات المتضررة من سياسة أردوغان للانضمام الي التحالف الدولي ضد انتهاكات أردوغان لأننا لا نقبل التهديدات الموجهه للشعوب. "

وندعوا القادة الأوروبين لاتخاذ قرارات صارمة واتخاذ مصالح الشعوب المتضررة بالاعتبار وعدم تعريض الأمن والسلم الاقليمي للخطر بسبب انتهاكات أردوغان.

و اشكر السادة نواب البرلمان الأوروبي والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني في أوروبا وخارجها وممثلين الجاليات المصرية، الكردية، الايزيدية، الأرمنية ، اليونانية والقبارصة والاقليات المتضررة من سياسة أردوغان على انضمامهم لتحالفنا واشكر "منظمات حقوق الإنسان من أوروبا و مصر و سوريا واليونان وارمينيا على سرعة استجابتهم لدعوتنا.



قال المستشار اسلام عباس المحامي الدولى و مؤسس التحالف المصري لاعلام السوشيال ميديا ان التحالف يعمل على فضح ممارسة التنظيم الدولي للاخوان والذي تدعمة تركيا علنيا.

نحن نرفض كل اشكال محاولة فرض الهيمنة الاستعمارية التركيه سواء كانت في شرق المتوسط مع مصر او اليونان وقبرص باعتبار انها دول لها جذور تاريخيه مشتركة وان اي ضرر يصيب احداها سيؤثر على الاخرى تماما، وندعم كل التحركات السياسية المصرية والاوروبية ومنها منع تركيا من محاولة تقسيم او تخريب ليبيا عن طريق المرتزقه التى تم ارسالها حماية للمصالح الاستعمارية التركية.

نرفض بكل قوة الابواق الاعلامية الكاذبه الصادرة من تركيا و التى تؤجج من نشر الشائعات رغم التحسن الكبير الذي لحق بالدولة المصرية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من مشروعات تنموية ضخمة ، وكذا يرفض التحالف كل ماتقوم به الدولة التركيه من محاولة الاستيلاء على موارد الدول بهدف حجب الفشل الاقتصادي التى اغرق به اردوغان وحزبه الشعب التركي سواء كان بانهيار الليرة الاقتصادي او الدين الخارجي الضخم او ارتفاع معدل البطاله في تركيا لدرجة غير مسبوقه. التحالف المصري وهو جزء من التحالف الدولي يرفض تلك الممارسات المخالفه لاي اعراف او قوانين دولية ويقوم التحالف المصري بهذا الدور تنفيديا عن طريق ممثليه في خارج مصر منهم السيد يوسف عبد القادر منسق عام التحالف باوروبا .

العالم يراقب

منظمة عفرين لحقوق الانسان

المواطن ميديا

التحالف المصري لإعلام السوشيال ميديا

مبادارات المصريين بالخارج

اللجنة الوطنية الأرمنية في اليونان

المنظمة الديمقراطية الآرامنية

اتحاد النساء العربيات بهولندا

المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان

الجمعية القبطية الإيطالية

مجلس الجالية المصرية بهولندا

جمعية اليونانيين البونتيك في بروكسل

جمعيات الآشوريين اليونانيين

المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات

المجلس العام للمجتمع المصرى بهولندا

الرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات

الجمعية الارمانية ببلجيكا

جمعية هيفي الكردية ببلجيكا

اتحاد الجالية المصرية الاوربية بايطاليا

المنتدي المصري بايطاليا

اتحاد الآشوريين البلجيكي

الحركة الدولية للسلام والتعايش

الجمعية الايزيدية بفرنسا

المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار

لتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات

التجمع الثقافي الاجتماعي الايزيدي بالمانيا

المعهد الكردي

اللاهوت الإسلامي في مكافحة الإرهاب

المرصد الدولي لحقوق الإنسان

شبكة نشطاء روچ آڨا الكردية

جمعية الشعوب المهددة

حركة التضامن القبرصية

الإمام الفرنسي الشجاع حسن شلجهومي يتحدث في مسيرة "أوقفوا أردوغان الآن" في بروكسل، كانون الثاني/يناير 2021