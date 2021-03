Bia Dantas Top Model Portada Marzo Glamour 2021

Interior pictures of the Bia Dantas Glamour Mexico Cover March 2021 Thumbnail of video cover for Glamour Mexico and Bia Dantas Interior pictures of the Bia Dantas Glamour Cover March 2021

La talentosa Top Model, Dj e Influencer Bia Dantas radicada en Mexico habla de la cultura de su estado natal Maceio en la nueva portada de Glamour Marzo 2021

Parece simple pero nuestro trabajo rompe los límites... con admiración, respeto y una mirada artística, dejamos de lado los diferentes puntos de vista y nos adentramos en el ilimitado mundo del arte” — Bia Dantas Marzo 2021

LA CONDESA, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, March 19, 2021 / EINPresswire.com / -- La Top Model Bia Dantas estrella de la Agencia de One Chance Models es la portada de este mes de marzo de la revista Glamour Bulgaria. Esta producción es una celebración a la fusión de las diversas culturas en Brasil. Bia Dantas es originaria de Brasil y en la actualidad destaca como parte de la nueva generación de DJs en América Latina. Esta producción ya esta considerada como una de las mejores portadas producidas este año en América Latina.A continuación se presenta lo más destacado de la entrevista:¿Cuál fue la inspiración para la producción de esta portada?Siempre me identifiqué y me han encantado las trenzas, recuerdo como si fuera ayer el entusiasmo con el que pedía mis trenzas durante mi niñez. En tiempos de tantos debates sociales, esta característica de diseño de peinado se convirtió en una tecla delicada. Hasta que gracias al apoyo de Yalla, con su Salón de Belleza Afroyalla, llegó la conexión ideal. Parece simple pero nuestro trabajo rompe los límites, los patrones y con mucho respeto y amor fue posible extender un poco más de esta cultura, originada en África, actualmente en la comunidad negra Maceió-Brasil. Con admiración, respeto y mirada artística, dejamos de lado los diferentes puntos de vista y nos adentramos en el ilimitado mundo del arte. Por cierto, quiero decir que todo el equipo involucrado en la producción de este rodaje fue extraordinario, el apoyo de todos los involucrados en la producción y publicación de este trabajo fue sensacional. A todo este equipo, Alberto Sanchez, Bryan Flores, Jorge Duva y al resto del equipo muchas gracias.Cuéntanos sobre Yalla:Yalla es una encantadora mujer brasileña. Tiene más de 12 años en la industria del "Hairstyling", es pionera en técnicas y especializaciones de innumerables procedimientos de diseño de peinado. Entrar en su negocio y observar la diversidad de trenzas, transiciones, fibras, rastas entre otros diseños te muestra que la técnica es complicada y que ella se esfuerza por preservar su cultura y comunicarla a las nuevas generaciones. Además de emprendedora, también creó un escenario para que sus sueños se hicieran realidad. Su visión logró crear un espacio único, que hoy es muy buscado, transmite e inspira a nuevos negocios y emprendedores, principalmente mujeres, logrando reconocimiento en todo el país y ahora en otras partes del mundo con esta portada. El esfuerzo de Yalla también refleja gran parte de la situación que vivimos en Brasil y en muchas partes de América Latina. Volver a las bases del fortalecimiento de nuestras comunidades con una visión de esfuerzo, aprendizaje y respeto sentará las bases de una sociedad igualitaria. Pueden seguir otros trabajos de Afroyalla en su Instagram en @afroyalla.¿Qué nos puedes contar sobre ti?Bueno, como la frase de MLK, soy fiel a mi esencia y a mis sueños. Estoy en un camino lleno de dificultades y obstáculos, pero a la vez enriquecedor. Nací en una ciudad con poco más de 1 millón de habitantes, vivir o dedicarme a mi carrera era algo imposible o mínimo preocupante. Con trabajo, esfuerzo y dedicación logré reinventar mi escenario y cambiar el juego al que parecía destinada, hice mi propio camino. Ciertamente cualquiera pensaría que desafié todas las probabilidades. Hasta la fecha, mi sensación es que a pesar de algunos fracasos, he tenido muchas victorias, y las celebro una a una con mucho respeto. Pueden seguir todas mis aventuras en @biadantasbr en Instagram.Frase recomendada y por qué:Hace algún tiempo, durante un desayuno, un amigo a quien quiero mucho me compartió una frase de un discurso Martin Luther King que considero que en estos días tiene un significado especial "Tengo un sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no vivirán ser juzgados por el color de su piel, sino por su carácter ". Obviamente, todo el discurso es asombroso. Es importante generar tu propia opinión y razonamiento, preparándote, con esfuerzo, concentración y dedicación.¿Con qué marcas o editoriales has trabajado?He tenido colaboraciones con grandes títulos como Harper’s Bazaar, Vogue y ahora Glamour. En el aspecto laboral he laborado tanto en fashion como en campañas publicitarias con Mercedes-Benz Fashion Week, Samsung, BMW, y otros. Una campaña que me gustó mucho y que hice recientemente fue para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde tuve la oportunidad de hacer un trayecto en motocicleta en las cercanías de las Pirámides de Teotihuacan a las afueras de la Ciudad de México. Una experiencia única que recomiendo ampliamente.Otra cosa que quieras contarnosEn estos tiempos complicados hay que recordar que, si los obstáculos son grandes, el deseo de superarlos debe ser aún más fuerte. Ese deseo debe traducirse en esfuerzo, dedicación y preparación. Y, además, algo muy importante, siempre agradecer a todos los que nos han apoyado en nuestro camino. Melinda Gates comento: “Si tienes éxito, es porque en algún lugar, en algún momento, alguien te dio una vida o una idea que te puso en la dirección correcta". En mi caso agradezco a mis amigos, mis seres queridos, mi familia y mi comunidad. Al igual que Yalla y yo, cada ser humano tiene una energía creativa y en su interés está descubrirla, abrazarla y multiplicarla.Bianca Dantas Pereira es Influencer, DJ y Top Model. Instagram @biadantasbr. Ha colaborado en diversas campañas y editoriales, destacando portadas de títulos de renombre mundial como Harpers Bazaar, Vogue y Glamour. Su agencia de modelos es One Chance Models. Se destaca en el mundo de la música bajo el nombre de DJ BiaD @ Biad.oficial. Nació en Maceió, Brasil, y actualmente vive en la Ciudad de México.Glamour es miembro editor internacional de Conde Nast Magazine con operaciones en Glamour USA, Glamour UK, Glamour México, Glamour Brasil, entre otros. Conde Nast Magazine también es propietaria de Vogue Magazine, GQ Magazine, Architectural Digest Magazine y otras.One Chance Model. Agencia de Modelaje con base en la Ciudad de México. www.oncechancemodels.com @onechancemodels

