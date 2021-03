Volkswagen und BMW Top Manager tritt Autonomous Driving Startup Neural Propulsion Systems bei

Der frühere CEO von Volkswagen Nordamerika und CEO Volkswagen Group of America Inc., Hinrich J. Woebcken, wurde zum Executive Advisor für Neural Propulsion Systems ernannt

Der frühere CEO von Volkswagen Nordamerika und CEO Volkswagen Group of America Inc., Hinrich J. Woebcken, wurde zum Executive Advisor für NPS ernannt

PLEASANTON, CALIFORNIA, UNITED STATES, March 18, 2021 / EINPresswire.com / -- Neural Propulsion Systems (NPS), ein Pionier für autonome Erfassungsplattformen, ernannte heute Hinrich J. Woebcken zum neuen Executive Advisor. Woebcken war zuletzt Präsident und CEO der Volkswagen Group of America Inc., die eine Gruppe weltweiter Marken wie Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini und Electrify America einschließt."Wenn wir später in diesem Jahr auf den Markt kommen, wird Hinrichs Sachverstand in der Automobilindustrie für unseren Erfolg von unschätzbarem Wert sein", sagte Behrooz Rezvani, Gründer und CEO von NPS. "Er bringt ein Maß an Fachwissen im Automobilbereich mit, das uns einen deutlichen Vorteil bei der Verwirklichung unserer Zero Accidents Vision verschafft."Vor seinem Eintritt in die Volkswagen AG war Hinrich Woebcken 30 Jahre in der Automobil- und Maschinenbauindustrie tätig. U.A. war er 10 Jahre lang bei der BMW Group tätig, wo er leitende Positionen innehatte, darunter Global Procurement und Driving Dynamics auf der Ebene eines Senior Vice President. Hinrich ist außerdem Senior Advisor von Fisker, einem Entwickler von emotional begehrenswerten, umweltfreundlichen Produkten elektrische Fahrzeuge."NPS hat ein wirklich ausgezeichnetes Team mit einer großartigen Erfolgsbilanz, welches die sicherste und zuverlässigste Plattform für autonome Fahrzeuge schafft, um endlich die Autonomie der Stufe 4/5 zu erreichen", sagte Woebcken. "Ich freue mich sehr, den NPS 500 bei der Industrialisierung mit „Automotive Grade“ zu begleiten und für den umfangreichen Einsatz in der Pkw- und Nutzfahrzeugindustrie zu unterstützen."Die Ernennung erfolgt nach der Einführung von NPS 500, dem weltweit ersten tiefgreifend integrierten All-in-One-Sensorsystem mit mehreren Modellen, das auf Autonomie der Stufe 4/5 ausgerichtet ist. Das radikal neue sensorgestützte System verbindet den revolutionären Festkörper-MIMO LiDAR™, das hochauflösende SWAM™-Radar und die Kameras des NPS präzise miteinander, um hochauflösende 360° Daten gemeinsam zu erkennen und zu verarbeiten, sodass Fahrzeuge jeden Unfall verhindern können. Das dicht integrierte Sensorsystem ermöglicht es Fahrzeugen, bei einer Reichweite von über 500 Metern mit ultra hoher Auflösung und hoch adaptiver Bildrate um Ecken zu sehen. Die bahnbrechenden Funktionen des NPS 500 machen es 10-mal zuverlässiger als die derzeit angekündigten Sensorlösungen.NPS 500 ProduktdetailsDas mit Präzision gefertigte multimodale Sensorsystem der nächsten Generation von NPS ist die fortschrittlichste autonome Fahrlösung der Branche, die die physikalisch bedingten Einschränkungen jedes sensorischen Systems berücksichtigt. Der NPS 500 verbessert und kombiniert die Stärken von LiDAR, Radar und Kameras, um eine Plattform zu schaffen, die die Fähigkeiten jeder Technologie nutzt und gleichzeitig die heutigen Herausforderungen der Autonomie der Stufe 4/5 bewältigt, einschließlich:● Kameras: Erstellen hochauflösende Bilder, aber es fehlen genauere Informationen; sind zudem von den Lichtverhältnissen abhängig.● Radar: Misst die Geschwindigkeit mit großer Präzision, hat jedoch eine niedrigere Auflösung als LiDAR und ist anfällig für Störungen durch andere Radargeräte.● LiDAR: Bietet hochpräzise Informationen, Leistung und Zuverlässigkeit verschlechtern sich jedoch bei widriger Witterung und schlechten Lichtverhältnissen; zudem kann es ziemlich leicht verdeckt werden.Eigenschaften:● LiDAR: Revolutionäre neue Festkörper-MIMO-LiDAR™-Architektur verdoppelt die Reichweite auf ≥ 500 Meter mit super Auflösung und adaptivem Mehrstrahlsucher● Radar: Neue Klasse von Radartechnologien mit 10-fach höherer Zuverlässigkeit in der Erkennung, simultanem Multiband 360° FoV, 70-fach besser gegen andere Radarsignalstörungen● Software: Erste um die Ecke sehende KI-Fusionstechnologie● Chips: 650 Tb/s Sensordatenverarbeitung in einem Netzwerk eng verbundener kundenspezifischer Signalverarbeitungs-ChipsÜber Neural Propulsion Systems (NPS)Die NPS-Mission besteht darin, alle Transportunfälle zu verhindern, um die Zero Accidents Vision zu verwirklichen. Gegründet im Jahr 2017 von Silicon Valley-Größen, darunter der Unternehmer Behrooz Rezvani, ehemals Gründer und CEO von Ikanos und Quantenna. NPS liefert das weltweit erste tiefgreifend integrierte All-in-One-Sensorsystem mit mehreren Modellen für eine Autonomie der Stufe 4/5 zur Bereitstellung großer Mengen zu erschwinglichen Kosten. Das Flaggschiff NPS 500™ verbindet das revolutionäre Festkörper-MIMO LiDAR™, das hochauflösende SWAM™-Radar und die Kameras des NPS präzise miteinander, um hochauflösende 360° Daten gemeinsam zu erkennen und zu verarbeiten. Das dicht integrierte Tiefensensor-Fusionssystem ermöglicht es Fahrzeugen, um Ecken und über 500 Meter Entfernung zu sehen, wodurch es 10-mal zuverlässiger als die Konkurrenz ist. Sie finden NPS im Internet, auf Twitter und auf LinkedIn.Über Hinrich WoebckenHinrich Woebcken ist Partner der Venture Capital Firma Blue Lagoon Capital und Senior Advisor bei Apollo Global Management, Privat Equity. Er sitzt in diversen Auto- und Tech Boards und ist Executive Senior Advisor, u.A. bei Fisker Inc., die letzten Oktober einen erfolgreichen Börsengang über eine SPAC vollzogen hat. Im Umfeld von Level 4 Autonomie ist er im Advisory Board von Beep Inc., die mit People Movern in den USA Autonomous Mobility Solutions realisieren.###Alle Marken und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.