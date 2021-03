Americandream, un mix di droghe nella nuova collezione di Mirko Tocchio

‘’Il sogno americano e’ cambiato’’. E’ questa la visione pragmatica di Mirko Tocchio, mente creativa del brand HIGHFASHIONENEMY.

Nell'ultima capsule collection #Americandream lanciata per la SS21 il giovane designer ha trasformato l'iconica scritta delle colline di HOLLYWOOD giocando con lo slang 'weed' che significa marijuana e il presidente americano uscente Donald Trump in una pasticca di ecstasy.Tramite un comunicato ha precisato di essersi ispirato a dei trend giovanili , infatti la scritta HOLLYWEED fa riferimento a una performance realizzata in occasione della legalizzazione della cannabis in California mentre le pasticche di ecstasy con stampato il volto di Donald Trump sono state reinvenute in diversi sequestri delle autorità in quanto tra le più usate nei cosiddetti 'techno party'.Attraverso questi elementi viene enfatizzato il mood di tanti giovani che seguendo la vita delle star ostentata sui social arrivano a pensare che emulare i loro eccessi sia necessario per raggiungere il successo, un nuovo sogno americano frivolo e fatto di illusioni.La sua nuova collezione e' al momento acquistabile in pre-order e dopo aver suscitato molto scalpore nel fashion system non sono mancate nemmeno le critiche, ma Mirko Tocchio ci tiene comunque a precisare che il suo non è un incentivo all'uso di droghe e aggiunge anche che per suscitare nelle persone un senso di appartenenza che va oltre il semplice capo di abbigliamento è necessario essere onesti e mostrare il mondo anche nei suoi aspetti negativi, anziché vendere un sogno perfetto che spesso non e' in linea con la realtà.Tutto questo rientra comunque nel suo stile irriverente con il quale si sta facendo spazio a suon di successi, essendo tra i designer più in hype del momento con il suo brand HIGHFASHIONENEMY che registra vendite da capogiro.#Americandream sarà l'ennesimo imminente sold out?