Le Conseil mondial d’optométrie et CooperVision vont promouvoir une norme de soins pour la progression de la myopie

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, March 17, 2021 / EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (WCO) et CooperVision ont annoncé un partenariat mondial pour sensibiliser à la progression de la myopie et encourager les optométristes à adopter une norme de soins pour gérer cette affection.« La myopie est sans doute l’épidémie la plus répandue à laquelle est confrontée la communauté mondiale de l’optométrie. Pourtant, malgré la prévalence et la gravité accrues de la maladie et de ses effets néfastes sur la santé oculaire, il n’existe pas de norme de soins pour enrayer la progression de la myopie. Cela rend un mauvais service à notre profession, à nos patients et à la santé publique », a déclaré Paul Folkesson, président du WCO. « En collaboration avec CooperVision, qui a joué un rôle déterminant dans la création de la catégorie de gestion de la myopie au cours de la dernière décennie, nous pouvons avoir un impact encore plus grand en fournissant les plateformes, les outils et le soutien nécessaires pour réaliser de nouveaux progrès. »La myopie, également appelée brachymétropie, provoque la focalisation des rayons lumineux en un point situé devant la rétine plutôt que directement à sa surface. EIle devrait affecter la vision d’environ cinq milliards de personnes dans le monde d’ici 2050, soit plus du double des chiffres actuels.1 La progression de la myopie est associée à des pathologies menaçant la vue qui surviennent avec l’âge, telles que la cataracte, le décollement de la rétine, le glaucome et la maculopathie myopique.2La définition et la promotion d’une norme de soins de l’initiative conjointe seront centrées sur des approches fondées sur des données probantes sans donner la préférence à des méthodologies de traitement particulières. Bien souvent, les dernières ressources liées à l’intervention précoce, au contrôle et à la correction de la myopie n’ont pas été largement accessibles ou activement abordées dans certains secteurs et pays. Le partenariat entre le WCO et CooperVision permettra d'établir une ressource mondiale comprenant des documents et des programmes de gestion de la myopie multilingues, entre autres, qui seront annoncés séparément dans les mois à venir.« Le Conseil mondial d’optométrie (WCO) et CooperVision partagent la vision d’une planète où la myopie est efficacement gérée et contrôlée, et pas seulement corrigée à un âge précoce », a déclaré Gary Orsborn, OD, vice-président des affaires professionnelles, médicales et cliniques mondiales de CooperVision. « Le WCO a une voix claire, retentissante et respectée au sein de la communauté optométrique mondiale, et nous sommes ravis de ce partenariat avec lui sur ce sujet important. »###1 Holden et al, - Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016. 123(5):1036-10422 Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31:622-60.À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d'accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité accessibles à tous. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l'éducation, l’élaboration de politiques et l'action humanitaire. Pour en savoir plus, visitez worldoptometry.org ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.À propos de CooperVisionCooperVision, une division de CooperCompanies (NYSE : COO), est l’un des principaux fabricants mondiaux de lentilles de contact. La société produit une gamme complète de lentilles de contact souples jetables quotidiennes, bimensuelles et mensuelles, composées de matériaux et d’optiques de pointe, ainsi que de lentilles rigides perméables aux gaz de première qualité pour l’orthokératologie et les conceptions sclérales. CooperVision dispose d'une expérience solide face aux défis oculaires les plus difficiles, tels que l’astigmatisme, la presbytie, la myopie infantile et les cornées très irrégulières, et offre la gamme la plus complète de produits sphériques, toriques et multifocaux disponibles. En combinant des produits innovants et un soutien ciblé aux praticiens, la société apporte une perspective inédite sur le marché, source de réels bénéfices pour les clients et les utilisateurs. Pour plus d’informations, visitez www.coopervision.com