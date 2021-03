El Consejo Mundial de Optometría y CooperVision promueven un estándar de atención para tratar la progresión de la miopía

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, March 17, 2021 / EINPresswire.com / -- El Consejo Mundial de Optometría (WCO) y CooperVision han anunciado una asociación global para concienciar sobre la progresión de la miopía y alentar a los optometristas a adoptar un estándar de atención para su tratamiento.“Puede decirse que la miopía es la epidemia más extendida a la que se enfrenta la comunidad global de optometría. Sin embargo, y a pesar de la creciente prevalencia y gravedad de esta afección y de sus consecuencias perjudiciales para la salud de los ojos, no existe un estándar de atención para detener la progresión de la miopía. Esto supone un perjuicio tanto para nuestra profesión como para los pacientes y la salud pública”, afirmaba Paul Folkesson, presidente del Consejo Mundial de Optometría. “Junto con CooperVision, cuyo trabajo ha sido fundamental para crear la categoría de tratamiento de la miopía a lo largo de la última década, podemos proporcionar las plataformas, las herramientas y el apoyo necesarios para seguir avanzando a fin de lograr unos resultados aún mejores.”La miopía, o visión corta, hace que los rayos de luz se enfoquen en un punto situado delante de la retina en lugar de hacerlo directamente en la superficie. Se estima que en 2050 afectará a aproximadamente cinco mil millones de personas en todo el mundo, más del doble de las cifras actuales.1 La progresión de la miopía se ha asociado a afecciones visuales propias de la edad avanzada, como las cataratas, el desprendimiento de retina, el glaucoma y la maculopatía miópica.2El estándar de atención que persigue definir y promover esta iniciativa conjunta se centrará en enfoques basados en la evidencia, sin orientarse hacia ninguna metodología de tratamiento en particular. En muchos casos los recursos más recientes relacionados con la intervención temprana, el control y la corrección de la miopía no han sido ampliamente accesibles, o bien no se han abordado activamente en determinados sectores y países. La asociación entre el Consejo Mundial de Optometría y CooperVision supondrá una fuente de información global que incluirá recursos y programación multilingües para el tratamiento de la miopía, así como otros elementos que irán anunciándose en los próximos meses.En palabras de Gary Orsborn, OD, vicepresidente de asuntos profesionales, médicos y clínicos globales de CooperVision, “El Consejo Mundial de Optometría y CooperVision comparten la visión de un mundo en el que la miopía pueda tratarse y controlarse de forma eficaz, no solo corregirse a una edad temprana. El Consejo Mundial de Optometría tiene una voz clara que se escucha y se respeta dentro de la comunidad global de optometría y estamos encantados de asociarnos con ellos para abordar esta importante cuestión.”###1 Holden et al, - Global Prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016. 123(5):1036-10422 Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31:622-60.Acerca del Consejo Mundial de OptometríaEl Consejo Mundial de Optometría (WCO) es una organización internacional sin ánimo de lucro formada por optometristas y otros profesionales del sector y por organizaciones de optometría cuya visión es conseguir, por medio de la optometría, que todas las personas tengan acceso a una buena salud ocular y a una atención médica ocular de alta calidad. Su misión es facilitar el desarrollo de la optometría en todo el mundo y apoyar a los optometristas a impulsar la salud ocular y el cuidado de la vista como derecho a través de la promoción, la educación, el desarrollo de políticas y el alcance humanitario. Para obtener más información, visite worldoptometry.org o síganos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram.Acerca de CooperVisionCooperVision, una división de CooperCompanies (NYSE:COO), es uno de los principales fabricantes mundiales de lentes de contacto. La empresa produce una amplia gama de lentes de contacto blandas desechables de uso diario, quincenal y mensual con óptica y materiales avanzados, así como lentes rígidas de primera calidad permeables al gas para ortoqueratología y diseños esclerales. CooperVision tiene una sólida trayectoria abordando los problemas más complejos de la visión, como el astigmatismo, la presbicia, la miopía infantil y las córneas muy irregulares, y ofrece la cartera más completa de productos esféricos, tóricos y multifocales. Gracias a la combinación de productos innovadores y asistencia especializada, la empresa aporta una perspectiva renovadora al mercado y, con ella, ventajas reales para clientes y usuarios. Para obtener más información, visite www.coopervision.com