Webinar zur Diskussion über die Umsetzung des Völkerrechts für den Frieden

HWPL`s 5. jährliche Gedenkfeier an die DPCW Der Vorsitzende von HWPL, Man Hee Lee, hält eine Rede bei der 5. jährlichen Gedenkfeier an die DPCW Teilnehmer mit Friedensbotschaften

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA , March 17, 2021 / EINPresswire.com / -- „Voranschreiten für einen nachhaltigen Frieden in Zeiten der Pandemie“Am 14. März fand die 5. HWPL-Gedenkfeier für die Deklaration des Friedens und der Beendigung der Kriege auf Erden (DPCW) als Live-Webinar statt, an der über 1.200 Menschen aus 132 Ländern aus allen Bereichen der Gesellschaft teilgenommen haben. Dazu zählen Vertreter von Regierungen und internationalen Organisationen, Leiter von Frauen- und Jugendgruppen, religiöse Führer, Pressevertreter und Mitglieder der Zivilgesellschaft.Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) organisierte die diesjährige Gedenkveranstaltung „Voranschreiten für einen nachhaltigen Frieden in Zeiten der Pandemie“ als eine Plattform, um über die Richtung für die Zukunft und Fallbeispiele verschiedener Sektoren zu informieren. Sie arbeiten auf der ganzen Welt als Friedensbotschafter zusammen, um auf die Pandemie zu reagieren und Frieden in die Welt zu bringen, die sozial distanziert geworden ist.Die gastgebende Organisation, HWPL, ist eine Friedens-NGO mit Sonderberaterstatus bei der UN ECOSOC und verbunden mit der UN DGC. Mit dem Ziel alle Kriege zu beenden und eine friedliche Welt als ein Erbe für zukünftige Generationen zu schaffen, hat HWPL drei Hauptfriedensinitiativen durchgeführt – das internationale Friedensgesetz, Treffen zum interreligiösen Dialog und die Friedenserziehung.Die Deklaration des Friedens und der Beendigung der Kriege (DPCW) beinhaltet Prinzipien der Friedenskonsolidierung wie das Verbot von Gewaltanwendung, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Sie betont die internationale Zusammenarbeit auf Grundlage des interreligiösen Dialogs und der Bürgerbeteiligung, um eine Kultur des Friedens zu schaffen. Seit der Proklamation am 14. März 2016 hat das auf der DPCW basierende Modell der Friedenskonsolidierung staatliche Anerkennung und Unterstützung aus den Bereichen des interreligiösen Dialogs, der Friedenspädagogik sowie Jugend- und Frauenorganisationen erhalten.Als Mitglied des Internationalen Friedenskomitees (ILPC), das die DPCW entworfen hat, erläuterte Professor Ciaran Burke die Hintergründe, wie die DPCW entstanden ist, nämlich „in der Überzeugung, dass gerichtliche und alternative Maßnahmen zur Streitbeilegung die Rolle des Krieges durch die Rechtsstaatlichkeit ersetzen können.“Er betonte auch den Kern der DPCW, indem er die Worte des Vorsitzenden von HWPL, Man Hee Lee, aufgriff: „Der angestrebte Effekt der DPCW ist es, die moralische und politische Verantwortung der führenden Politiker der Welt zunehmend zu erhöhen, indem sie die rechtlichen Verpflichtungen ihrer Regierung herauskristallisieren und damit die Kluft zwischen Recht und Politik überbrücken.“Bemühungen, den Frieden auf der Grundlage der DPCW zu institutionalisieren, sind aktuell im Gange. Länder in Südostasien und Zentralamerika haben begonnen, ihre nationale rechtliche Infrastruktur auf der Grundlage der DPCW neu aufzubauen. Zudem erklären die lokalen Regierungen offiziell ihre Unterstützung für die DPCW, um die Friedensprinzipien umzusetzen. In Südasien wurde die Deklaration als akademisches Forschungsprojekt über die Rolle des Rechts für eine friedliche Gesellschaft in den Lehrplan der Universitäten aufgenommen.Laut UNESCO wurden in über 190 Ländern Bildungseinrichtungen geschlossen, und über 1,6 Milliarden Schüler verloren ihre Chance auf nachhaltige Bildung. Als Teil der Online-Kampagne „Der Unterricht geht weiter“ wird die Friedenslehre von HWPL nun an 214 Standorten in 34 Ländern gelehrt und bietet 224 Mal Friedenspädagogik online für über 5.000 Schüler in 15 Ländern an.Der Botschafter und dauerhafte Delegierte von Mali bei der UNESCO, S.E. Monsieur Oumar KEITA, betonte die Wichtigkeit, die Partnerschaft für nachhaltige Bildung zu stärken: „Wir müssen uns im Geiste der Zusammenarbeit vereinen, um den Frieden auf nationaler und internationaler Ebene zu sichern. Wir müssen die Notwendigkeit eines umfassenden rechtlichen Ansatzes berücksichtigen, der die Bürger in ihrem täglichen Leben leitet, unabhängig von Nationalität, Ethnie oder Religion. Die Präambel der DPCW mit ihren 10 Artikeln und 38 Klauseln sagt das sehr gut aus.“In Bezug auf die Bedeutung der Religion bei der Verbreitung von Hoffnung und Frieden während der Pandemiekrise sagte Allama Syed Abdullah Tariq, Präsident der Welt-Organisation für Religion und Wissen: „Wann immer die Menschheit einer schwierigen Zeitepoche gegenübersteht, hat es eine Religion gegeben, die ihr Hoffnung und Mut gibt, um Krisen zu überwinden. Religion hat die Kraft, die Unterschiede zwischen uns zu verringern und uns zu vereinen, um stark genug zu sein, Hindernisse zu überwinden. Wenn die heutige Generation verzweifelt nach Hoffnung sucht, werden solche Bemühungen die Kultur des Friedens fördern.“Seit seinem Beginn im Jahr 2014 hat sich das interreligiöse Dialogtreffen von HWPL, das auch als Treffen des WARP-Büros bekannt ist, auf 129 Länder ausgeweitet, wobei die Zahl der Online-Treffen aufgrund der Pandemie gestiegen ist. Die Religionsgemeinschaften im WARP-Büro haben auch mehrere interreligiöse Gebetstreffen, Meditationen und Friedenscamps veranstaltet, um die Menschen auf der Welt zu erreichen, die aufgrund der Pandemie in Not sind.Die Internationale Jugendgruppe für Frieden (International Peace Youth Group, IPYG), eine Tochterorganisation von HWPL, baut mit dem Workshop „Friedensförderung für Jugendliche“ (Youth Empowerment Peace Workshop, YEPW), der durch den Prozess der Friedensverwirklichung der DPCW inspiriert wurde, ein Friedensnetzwerk von Jugendlichen auf der ganzen Welt auf. Dies hat zum Ziel, die in den UN SDGs und Jugend 2030 vorgeschlagene Ermächtigung von Jugendlichen zu erreichen.Herr Reuben Sapetulu, stellvertretender Sekretär der Jugendvereinigung der Vereinten Nationen in Sambia (YUNA Zambia), sagte: „Ich habe an der Übergabe von 3.000 Friedensbriefen an den Justizminister in Sambia für die Vorlage der DPCW teilgenommen. Ich habe mich deshalb engagiert, weil ich der Meinung bin, dass die DPCW ein effektiver Weg ist, um eine Beendigung des Krieges und den Weltfrieden zu erreichen. Die YEPW wurde auch durch den Prozess der Friedensverwirklichung des DPCW inspiriert. Die Verbreitung der Friedenskultur, die auf der DPCW basiert, ist sicherlich der Weg, um Frieden zu erreichen. Führende Politiker der Welt, bitte achten Sie darauf und unterstützen Sie, was die DPCW über den Prozess der Friedensverwirklichung aussagt.“Der Vorsitzende von HWPL, Man Hee Lee, betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und Einigkeit, um Frieden zu erreichen: „Kein Eigentum oder irgendetwas kann in der Zukunft ein Vermächtnis werden. Wir müssen eine Welt der Freiheit, des Friedens und der Liebe ohne Krieg schaffen und dies zu einem ewigen Vermächtnis für unsere Nachkommen machen. Das ist es, was wir in dieser Zeit tun müssen. Obwohl der Prozess der Einreichung des DPCW bei der UN wegen der Corona-Pandemie eine Zeit lang pausiert hat, hat sich an diesem Wunsch, Frieden zu schaffen, nichts geändert.“