L’ACIFA lance une nouvelle vidéo qui explique l’assurance protection de crédit en cas de maladie grave et d’invalidité

La vidéo est la plus récente d’une série qui vise à aider les consommateurs à comprendre les options d’assurance qui s’offrent à eux.

TORONTO, ONTARIO, CANADA, March 11, 2021 /EINPresswire.com/ -- Une nouvelle vidéo qui explique les caractéristiques et les avantages de l’assurance protection de crédit en cas de maladie grave et d’invalidité a été lancée aujourd’hui par l’Association canadienne des institutions financières en assurance (ACIFA).

La vidéo, qui se trouve sur le site Web de l’ACIFA et sur YouTube, est la dernière d’une série qui vise à simplifier les produits et services d’assurance pour les consommateurs canadiens. Elle est complémentaire aux six autres vidéos déjà publiées sur le site Web qui expliquent aux consommateurs le fonctionnement de produits d’assurance populaires comme l’assurance vie hypothécaire, l’assurance voyage, l’assurance médicale de voyage et l’assurance protection de crédit, en plus de décrire ce qu’est l’ACIFA.

En plus des vidéos utiles, le site Web de l’ACIFA présente des définitions, des explications et des exemples de plus d’une douzaine de types d’assurance, comme l’assurance prêt hypothécaire et l’assurance vie, en plus d’un large éventail de produits d’assurance protection de crédit et d’assurance voyage. On compte parmi ces produits l’assurance vie hypothécaire, l’assurance hypothécaire invalidité, l’assurance hypothécaire maladie grave, l’assurance perte d’emploi, l’assurance de protection de paiement pour les prêts, l’assurance médicale de voyage ainsi que l’assurance annulation de voyage et l’assurance interruption de voyage.

De plus, le site Web offre d’autres ressources utiles, comme des réponses aux questions fréquemment posées, de l’information et des liens pour présenter une réclamation d’assurance à une société membre de l’ACIFA, ainsi que des détails sur la façon dont les consommateurs peuvent déposer une requête ou une plainte contre leur fournisseur d’assurance membre de l’ACIFA. Le site présente également les résultats d’une étude effectuée auprès des consommateurs commandée par l’ACIFA, ainsi que des nouvelles de l’industrie qui touchent l’Association.

Selon Keith Martin, codirecteur exécutif de l’ACIFA, la nouvelle vidéo constitue la toute dernière étape qui permet de réaliser l’objectif de l’organisation de rendre l’assurance simple et accessible pour les Canadiens.

« Nos membres croient que les consommateurs informés peuvent faire de meilleurs choix d’assurance en fonction de leur situation personnelle et qu’ils sont en fin de compte plus satisfaits de leur expérience lorsqu’ils choisissent les bons produits, » a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous avons créé notre site Web axé sur les consommateurs en 2017 et continuons d’y ajouter du nouveau contenu informatif chaque année. »

M. Martin fait remarquer que l’ACIFA a récemment enrichi le site Web de nouvelles définitions de produits, de récentes capsules sur la situation des consommateurs et d’autres réponses à des questions fréquemment posées, et qu’elle prévoit l’ajout de trois nouvelles vidéos plus tard cette année.

À propos de l'ACIFA : L’ACIFA est une association sectorielle sans but lucratif qui se consacre au développement d’un marché de l’assurance ouvert et souple. L’ACIFA croit que les consommateurs sont mieux servis lorsqu’ils disposent de diverses possibilités pour l’acquisition de produits et services d’assurance. Les membres de l’ACIFA comprennent les branches d’assurance des principales institutions financières du Canada – Assurance CIBC, Banque Nationale Assurances, BMO Assurance, Desjardins Assurances, La Financière ScotiaLife, RBC Assurances, et TD Assurance – de même que les principaux acteurs de l’industrie, soit Assurant Canada, CUMIS Services Incorporated, La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, La Première du Canada, Manuvie (La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers), Sun Life, et Valeyo.



Une nouvelle vidéo qui explique le fonctionnement de l’assurance protection de crédit en cas de maladie grave et d’invalidité