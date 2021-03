Máquina do Tempo de Lucro: como você poderia ter transformado $600 em $1 milhão

Guiadobitcoin Banner

BRASIL, March 10, 2021 /EINPresswire.com/ -- As criptomoedas, especialmente o Bitcoin, têm apresentado uma incrível oportunidade de investimento na última década, e a calculadora Máquina do Tempo de Lucro demonstra isso claramente em termos monetários. De acordo com um artigo recente comparando investimentos em criptomoeda e ações, o preço do Bitcoin aumentou durante os últimos 10 anos em impressionantes 6 milhões por cento!

A Máquina do Tempo de Lucro mostra que se você tivesse comprado apenas $600 em BTC em 2013, agora seria um milionário! Na verdade, $5.000 de Bitcoins comprados em 2013 valeriam hoje colossais $8 milhões! Esses enormes ganhos tornam o Bitcoin quase 400 vezes mais lucrativo do que o Tesla, que foi uma das ações com melhor desempenho naquele período.

Mesmo olhando apenas para o desempenho recente, a criptomoeda ainda gerou retornos impressionantes em comparação com as ações em 2020:

Netflix subiu 66% >>>>> Bitcoin subiu 302%

Amazon subiu 74% >>>>> Ethereum subiu 470%

Apple subiu 79% >>>>> Chainlink subiu 528%

“Portanto, se você tivesse investido $1.000 em cada uma das Apple, Amazon e Netflix no início de 2020, hoje valeria pouco menos de $5.150. Se, no entanto, você tivesse colocado $1.000 em cada Bitcoin, Ethereum e Chainlink naquele momento, agora você teria mais de $42.000! Portanto, os investimentos em criptomoedas teriam gerado mais de 18 vezes mais lucro em comparação com as ações.”

Se você está procurando quais criptomoedas farão um grande investimento, analisar o desempenho passado é um bom ponto de partida para começar, e esta útil ferramenta Máquina do Tempo de Lucro fará o trabalho duro para você. Tudo o que você precisa fazer é selecionar uma moeda, um valor e qualquer data no passado e isso mostrará quanto valeria o investimento agora, bem como esses retornos se comparam com as ações.

“Se você está cansado de se perguntar 'E se...' e, em vez disso, deseja se envolver neste mercado em rápido crescimento, use a Máquina do Tempo de Lucro para justificar e informar sua decisão. Os números falam por si, e a revolução da criptomoeda está apenas começando.”

Desde 2014, a Guiadobitcoin se dedica 100% a trazer notícias sobre criptomoedas aos nossos leitores, ajudando a informá-los e mantê-los apaixonados por um tópico em que realmente acreditamos.

Todos os preços de criptomoedas e ações apresentados são aproximados e sujeitos a alterações.

