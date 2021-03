Machine à remonter le temps des profits : Comment auriez-vous pu transformer 600 $ en un million de dollars

Coin24 Banner

Les crypto-devises, en particulier le Bitcoin, ont présenté une opportunité d'investissement étonnante au cours de la dernière décennie et notre machine

PARIS, FRANCE, March 10, 2021 /EINPresswire.com/ -- Les crypto-devises, en particulier le Bitcoin, ont présenté une opportunité d'investissement étonnante au cours de la dernière décennie et notre machine à remonter le temps des profits le démontre clairement.

Selon un article récent comparant les crypto-investissements et les investissements sur le marché des actions, le prix du Bitcoin a augmenté au cours des 10 dernières années d'un pourcentage stupéfiant de plus de 6 000 0000 !

La machine à remonter le temps des profits montre que si vous aviez acheté pour seulement 600 $ de BTC en 2013, vous seriez maintenant millionnaire ! En fait, 5 000 $ de Bitcoin achetés en 2013 vaudraient aujourd'hui la somme colossale de 8 millions de dollars !

Ces gains énormes font que le Bitcoin est presque 400 fois plus rentable que Tesla, qui était l'une des actions les plus performantes sur cette période.

Même en ne considérant que les performances récentes, les crypto-monnaies ont produit des rendements impressionnants par rapport aux actions en 2020:

Netflix en hausse de 66% >>>>> Le Bitcoin en hausse de 302 %

Amazon en hausse de 74 % >>>>> L'Ethereum en hausse de 470%

Apple en hausse de 79 % >>>>> Le Chainlink en hausse de 528 %

« Donc, si vous aviez investi 1 000 $ dans chacune des sociétés Apple, Amazon et Netflix au début de 2020, cela vaudrait aujourd'hui un peu moins de 5 150 $. En revanche, si vous aviez investi 1 000 $ dans le Bitcoin, l’Ethereum et le Chainlink à ce moment-là, vous auriez aujourd'hui plus de 42 000 $ ! Par conséquent, les investissements dans les crypto-devises vous auraient rapporté plus de 18 fois plus de bénéfices que des investissements de ces 3 actions ».

Si vous recherchez les crypto-devises qui constituent les meilleurs investissements, l'analyse des performances passées est un bon point de départ et cet outil pratique (la machine à remonter le temps des profits) fera le travail pour vous. Il vous suffit de sélectionner une crypto-devise, un montant et une date du passé et notre calculatrice vous indiquera ce que cet investissement vaudrait maintenant, ainsi que la comparaison de ces rendements avec ceux des actions.

« Si vous en avez assez de vous demander « Et si… » et que vous souhaitez plutôt vous impliquer dans ce marché en pleine expansion, utilisez la machine à remonter le temps des profits pour éclairer votre décision. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et la révolution des crypto-devises ne fait que commencer ».

Lire l'article complet.

Depuis 2014, Coin24 consacre 100 % de son temps à partager des nouvelles du monde des crypto-monnaies avec ses lecteurs en contribuant à informer et à maintenir la passion de notre audience pour un sujet auquel nous croyons vraiment.

Tous les cours de crypto-monnaies et d'actions présentés sont approximatifs et sujets à changement.