SquaredV annonce le lancement de ses services de génération de prospects basés sur le PaaS (People-as-a-Service) et l'IA

BELGRADE, SERBIA, March 1, 2021 / EINPresswire.com / -- SquaredV est une société de génération de prospects créée dans le but d'aider les entreprises à développer leurs activités . Son objectif principal est la mise en œuvre du programme unique de génération de prospects B2B externalisée, associé à la recherche de clients et à la génération de prospects.La construction d'un pipeline de vente et de marketing est une démarche scientifique stratégique. SquaredV utilise des outils de pointe, notamment des plateformes basées sur l'intelligence artificielle, qui lui permettent d'optimiser la couverture de son réseau et le processus de vente."La conception de SquaredV a constitué un réel défi pour moi, car mon domaine de prédilection a toujours été le secteur de l’IT. J’ai engagé une jeune femme ambitieuse, Vladislava Kadija, CEO, qui a bravement démissionné chez BlackRock pendant la crise sanitaire pour donner vie à SquaredV. Ensemble, en combinant la génération de prospects classique et les progrès de l'IA, nous entendons aider les entreprises à atteindre plus aisément leurs objectifs, en leur donnant la possibilité de toucher les bons publics et d'optimiser leurs processus de marketing et de vente. L'accomplissement d'une telle mission nécessite une synergie dans la planification et l'exécution de bout en bout. Comme l'a dit Confucius : "Un homme qui ne pense pas et ne planifie pas longtemps à l'avance trouvera des ennuis juste devant sa porte". En créant une stratégie adaptée et en l'exécutant à la perfection, nous savons que nous pouvons faire croître toutes les entreprises avec lesquelles nous collaborons", nous confie Tomislav HRISOHO, président de SquaredV.De manière générale, les consommateurs commencent à effectuer des recherches de produits ou de services particuliers en ligne, puis ils se tournent vers des moteurs de recherche, des appels à l'action, des méthodes de contact réelles et des méthodes de publicité hors ligne pour étudier leurs options. Grâce à ses différents procédés uniques, SquaredV recueille des informations auprès de ces consommateurs et les compile ensuite pour des clients potentiels ou existants. Les entreprises souhaitent être plus efficaces lorsqu'il s'agit de collecter des informations sur les consommateurs et elles optent pour cette méthode de collecte de données parce qu'elle est plus rapide et plus efficace pour la vente.Les entreprises qui choisissent d'acheter des leads, des données, reconnaissent également qu'une grande partie de ces données ne sont pas réelles et que l'aspect humain de leur activité doit être pris en compte lorsqu'elles font des affaires en ligne. C'est pourquoi SquaredV utilise le système PaaS (People-as-a-Service), qui a fait ses preuves. De cette façon, la génération de leads n'est pas seulement un outil précieux, mais c'est une proposition à valeur ajoutée.La génération de prospects externalisée est une tendance croissante depuis 1989. Au cours des trois dernières décennies, elle est devenue partie intégrante de la gestion des entreprises dans le monde entier. Selon une étude de Deloitte, la principale raison de l'externalisation de la génération de prospects (59 %) est le désir d'économiser de l'argent et de réduire les coûts.SquaredV est parfaitement positionnée pour faciliter cette croissance de la génération de prospects externalisée et aider les marques à diffuser un contenu pertinent pour leur public, générant ainsi une demande plus importante et plus de ventes.À propos de SquaredVSquaredV est une société de génération de prospects créée dans le but d'aider les entreprises à développer leurs activités. Son objectif principal est la mise en œuvre du programme unique de génération de prospects B2B externalisée, associé à la recherche de clients et à la génération de prospects.La Directrice Générale de SquaredV, Vladislava Kadija, a de nombreuses années d’expérience dans l'organisation d'événements très divers.CONTACT