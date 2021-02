Nexcopy Inc., stellt das USB-Schreibschutz-Flash-Laufwerk Lock License vor.

The default state of the Lock License drive is read-only. Password used to make it read/write

Ein Flash-Laufwerk, das schreibgeschützt oder schreibgeschützt ist. Dieser Ansatz gibt dem Benutzer die Stromversorgung zurück, wenn ein USB beschreibbar ist.

LAKE FOREST, CA, UNITED STATES, February 26, 2021 / EINPresswire.com / -- Nexcopy ein führender Hersteller und Entwickler von Flash-Speicher-Duplikatoren, stellt das USB-Schreibschutz-Flash-Laufwerk Lock License vor.Mit dem Lock License-Flash-Laufwerk stellt Nexcopy Inc den Markt auf den Kopf. Ein Flash-Laufwerk, das standardmäßig ein Nur-Lese- oder Schreibschutzgerät ist. Das Gerät akzeptiert ein Benutzerpasswort, um das Laufwerk durch Nexcopy's Lock License Utility Software zu entsperren. Dieser neue Ansatz gibt dem Benutzer die Enerigie zurück, wenn ein USB beschreibbar ist."Die grundsätzliche Änderung in der Funktionsweise unseres Flash-Laufwerks sollte die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich ziehen, die nach schreibgeschützten USB-Flash-Laufwerken suchen", sagt Greg Morris, CEO von Nexcopy Inc. " Das Einzigartige an dem Lock License-Ansatz ist, dass immer dann, wenn die Stromversorgung des Geräts unterbrochen wird z.B. beim Trennen der Verbindung, wird der USB automatisch schreibgeschützt. Dies ist die stärkste erste Verteidigungslinie gegen bösartige Software oder Viren, die ohne das Wissen des Benutzers auf einen USB-Stick gelangen. Es ist unmöglich, ein USB-Laufwerk zu infizieren, wenn das Gerät schreibgeschützt ist.Lock License-Flash-Laufwerke erfordern bei der ersten Verwendung ein Kennwort. Mit diesem Kennwort wird der Schreibschutz aufgehoben und das USB-Gerät zum Lese-/Schreibgerät gemacht. Diese Funktion bietet eine personalisierte Lösung für jedes Unternehmen, das die Lock License-Technologie verwendet. Es besteht keine Notwendigkeit, den Schreibschutz nach dem Entsperren zu aktivieren, da das USB-Gerät durch einfaches Unterbrechen der Stromzufuhr in seinen Standardzustand versetzt wird: Ein schreibgeschütztes Gerät.Das Nexcopy Lock License Schreibschutz-USB-Flash-Laufwerk hat die folgenden Eigenschaften :** Standardzustand des Laufwerks ist schreibgeschützt.** Benutzer zugewiesenes Passwort zum Aufheben des Schreibschutzes** Zum Lesen vom Laufwerk ist kein Passwort erforderlich, es verhält sich wie ein normales WORM-Gerät.** Grafische Benutzeroberfläche (GUI) zum Festlegen des Passworts und Aufheben des Schreibschutzes** Kein Hintertür-Passwort oder Funktion von Nexcopy zum Entsperren des Laufwerks** Erhältlich in USB 2.0 und 3.0 Technologie und mit Kapazitäten von 2GB bis 128GB** Befehlszeilenprogramm für die benutzerdefinierte Integration zum Entfernen des SchreibschutzesStan McCrosky, Leiter des Vertriebs, kommentiert: "Systemsteuerungshersteller für Wasserwerke, Elektrizitätswerke und Erdölfirmen brauchen eine Lösung wie diese. Die Möglichkeit, Software oder Firmware auf ein hardwarebasiertes USB-Schreibschutzgerät zu laden, gibt Systemsteuerungsunternehmen ein unglaubliches Maß an Sicherheit für den Einsatz im Feld über USB. Noch wichtiger ist, dass das Kommandozeilenprogramm den Herstellern eine sichere Möglichkeit bietet, das Laufwrk zu entsperren und den Inhalt aus der Ferne zu aktualisieren, ohne dass die Sorge besStan McCrosky, Leiter des Vertriebs, kommentiert: "Systemsteuerungshersteller für Wasserwerke. Es ist einfach unmöglich dass das Laufwerk beschreibbar bleibt." fasst McCrosky zusammen.Das Lock License USB-Flash-Laufwerk ist einfach zu implementieren. Zu den Schritten gehören:** Anschließen des USB-Sticks an einem Windows-Computer** Öffnen Sie entweder das GUI- oder das Kommandozeilenprogramm, um den Schreibschutz zu entfernen.** Zuweisen eines Passworts, das beim Entfernen des Schreibschutzes verwendet warden soll** Laden Sie das Laufwerk nach Bedarf mit Daten.** Laufwerk nach Abschluss des Kopiervorgangs aus dem Computer auswerfen.** Zu diesem Zeitpunkt ist das USB-Laufwerk auf der Ebene des Hardware-Controllers schreibgeschützt.** Das Lock License-Laufwerk kann von jedem Gerät auf jeder Plattform gelesen (verwendet) werden.** Das Passwort ist nicht erforderlich, um Daten vom Laufwerk zu lesen.** Das Passwort wird nur verwendet, wenn der Schreibschutz entfernt wird, um den USB lesbar/schreibbar zu machen. Nexcopy Lock License Medien sind in USB 2.0 und USB 3.0 Technologie erhältlich und reichen in der Kapazität von 2GB bis 128GB. Nexcopy bietet sechs Gehäusestile für die Lock License Medien mit einer großen Auswahl an Gehäusefarben für jeden Stil, die alle für ein individuelles Branding verfügbar sind. Die sechs Gehäuseformen umfassen Oxford; ein kappenloses Laufwerk mit Schwenkmechanismus. Newport ; eine klassische rechteckige Form mit Kappe. Lexington; ein klassischer rechteckiger Stil mit abgerundeten Kanten und Kappe. Augusta; ein kürzeres Laufwerk mit großer Lanyard-Schlaufe. Huntington und Geneva, bei denen ein Aluminiumgehäuse für mehr Haltbarkeit verwendet wird und die sich auch besser für Laserätzungen eignen.Das Oxford-Drehlaufwerk ist das vorrätige Medium, das Nexcopy für dasselbe führt .Tagesdruck und Versand. Nexcopy führt USB 2.0 Medien mit 2GB und 4GB Kapazität und auf Lager USB 3.0 Medien mit 8GB, 16GB, 32Gb, 64GB und 128GB Kapazität. Die vorrätigen Oxford-Medien haben ein schwarzes Gehäuse mit weißem Drehclip und sind mit dem Nexcopy Logo-EZ USB vollfarbig bedruckt Lake Forest, CA - 15. Oktober 2020 - Nexcopy Inc., ein führender Hersteller und Entwickler von Flash-Speicher-Duplizierern, stellt das USB-Schreibschutz-Lizenz-Flashlaufwerk Lock vor.Nexcopy stellt den Markt mit dem Lock License Flash-Laufwerk auf den Kopf. Ein Flash-Laufwerk, das standardmäßig ein Nur-Lese- oder Schreibgeschütztes Gerät ist. Das Gerät akzeptiert ein Benutzerpasswort, um das Laufwerk durch Nexcopy's Lock License Utility Software zu entsperren. Dieser neue Ansatz gibt dem Benutzer die Macht zurück, wenn ein USB beschreibbar ist.License USB-Schreibschutz ist keine universelle Lösung für USB-Sticks. Ein Nexcopy-Laufwerk ist erforderlich, um die erhöhte Sicherheit der Technologie nutzen zu können.Produktinformation;Sperrlizenz USB 2.0- und USB 3.0-Medien zur sofortigen Lieferung verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Nexcopy oder einen seiner autorisierten Händler, um weitere Informationen zu Produkt- und Preisdetails zu erhalten.Produktmusteranfragen:Technologie-Blog-Sites fordern möglicherweise ein kostenloses Muster zur Produktbewertung an.Endbenutzer können ein kostenloses Muster für die Produktbewertung anfordern.Je nach endgültigem Bestimmungsort des Antragstellers können Versandkosten anfallen.Hochauflösendes Produktbild :