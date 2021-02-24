"تشير دراسة سريرية إلى أنه يمكن استخدام نظام Nic's Keto Diet كاستراتيجية للتخفيف من مخاطر القلب والأوعية الدموية "
دائما ما يبدو الأمر مستحيلا حتى يتم تحقيقه.”LONDON, ONTARIO, CANADA, February 24, 2021 /EINPresswire.com/ -- "تشير دراسة سريرية إلى أنه يمكن استخدام نظام Nic's Keto Diet كاستراتيجية للتخفيف من مخاطر القلب والأوعية الدموية وتحسين صحة التمثيل الغذائي!
— Nelson Mandela
قد يكون البروفيسور نيكولاوس تزينوس،من مواليد لبنان، دكتوراه في الصحة العامة ، أستاذ جامعي للصحة العامة وباحث طبي ، وجد الكأس الذهبية للصحة والنظام الغذائي الأمثل حيث يقلل تناول نظام غذائي دهني من وزن الجسم ويحسن علامات صحة القلب والأوعية الدموية.
تشير التغييرات المفيدة في تكوين الجسم والتغييرات ذات الصلة سريريًا في صانعي استقلاب القلب التي لوحظت في هذه الدراسة إلى أنه يمكن استخدام نظام Nic's Keto Diet للتخفيف من مخاطر القلب والأوعية الدموية وتحسين الصحة الأيضية.
قامت منظمة الأبحاث السريرية عالية الجودة "KGK Science" بكندا بالتحقيق في فعالية Nic's Keto Diet في صحة القلب والأوعية الدموية في دراسة سريرية مفتوحة التسمية. فحصت "KGK Science" الرجال والنساء الأصحاء الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستويات الكوليسترول LDL على مدى 140 يومًا.
أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين لديهم انخفاض كبير بنسبة 4.41٪ في نسبة الدهون في الجسم. انخفض وزن جسم المشاركين بشكل ملحوظ بمقدار 8.55 كجم.
كانت هناك انخفاضات كبيرة في SBP وHbA1c بعد 140 يومًا من نظام Nic's Keto الغذائي.
بعد خمسة أشهر من الالتزام بخطة النظام الغذائي، أظهر المشاركون انخفاضًا ملحوظًا في الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، و "الكوليسترول الجيد" ، وانخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم. بشكل عام، تشير نتائج الدراسة إلى أنه يمكن استخدام نظام Nic's Keto الغذائي لتحسين تكوين الجسم وعلامات صحة القلب والأوعية الدموية.
ومن المتوقع نشر نتائج الدراسة كاملة في الأسابيع القادمة.
البروفيسور نيكولاوس تزينوس هو أستاذ صحة العامة، وزميل الجمعية الملكية للصحة العامة (المملكة المتحدة) ، وأكاديمي في الأكاديمية الدولية للعلوم الاجتماعية ، وعضو في الأكاديمية الأمريكية لطب مكافحة الشيخوخة ، عضو الأكاديمية
الأوروبية للحساسية والمناعة السريرية ، عضو الجمعية الملكية لعلم الأحياء.
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