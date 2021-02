GCAC gibt einen CAN$ 400.000 Vertrag mit Europa’s grösstem CBD-Ölhersteller bekannt

GCAC (FSE: 2FA) gab eine Absichtserklärung zur Lieferung von Efixii-QR-Codes für CBD Agrocasa bekannt, den größten CBD-Kauf in Europa.

Global Cannabis Applications Corp (FSE:2FA)

Wir demonstrieren die Leistungsfähigkeit der lebensnahen Cannabisanbaudaten von Efixii in Verbindung mit dem Feedback zur Wirksamkeit nach dem Verzehr bei den Einzelhandelsprodukten von Agrocasa.” — Bradley Moore

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA, February 22, 2021 / EINPresswire.com / -- QR-Code-Einsatz bei Erstauflage von 400 Litern CBD-Öl von einem 24.000-Liter-ProduzentenGlobal Cannabis Applications Corp. ("GCAC" oder das "Unternehmen") (CSE: APP, FSE: 2FA, OTCQB: FUAPF), eine führende Compliance- und Datenplattform für die Lieferkette von medizinischem Cannabis, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung ("Vereinbarung") zur Lieferung von Efixii QR-Codes auf den Einzelhandelsverpackungen von CBD Agrocasa ("Agrocasa"), dem größten CBD-Produzenten Europas, bekannt. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Efixii QR-Codes auf einer ersten Einzelhandelseinführung von 400 Litern CBD-Öl-Tinkturen, die etwa 2 Millionen Gramm Cannabis enthalten, zu einem SaaS-Lizenzpreis von CA$ 0,20 pro Gramm angebracht werden.Die Efixii-Plattform von GCAC bescheinigt den Lebenszyklus eines CBD-Produkts, von der Saat bis zum Verkauf, und ist die einzige Cannabis-Datenplattform der Welt, die mit ihrer Efixii-App, die jetzt im App Store von Apple und im Play Store von Google verfügbar ist, tatsächliche Daten zur Wirksamkeit des CBD-Konsums bei den Nutzern erfasst.Agrocasa ist der größte Produzent von CBD in Europa und konzentriert sich auf die Herstellung von qualitativ hochwertigen, authentischen europäischen CBD-Produkten unter Verwendung des Pharma-Grade EU GMP-zertifizierten Standards. Agrocasa verfügt über den größten bewirtschafteten Hanfanbau in Europa mit einer Erntekapazität von über 4.000 ha, die im Jahr 2020 rund 24.000 Liter konzentrierte CBD-Öle produzierten.Brad Moore, CEO von GCAC, sagte: "Wir freuen uns sehr darauf, die Leistungsfähigkeit von Efixiis wahrheitsgetreuen Cannabis-Anbaudaten vor dem Konsum, gekoppelt mit Efixiis Feedbacksammlung zur Wirksamkeit nach dem Konsum, mit Agrocasas Einzelhandelsprodukten zu demonstrieren. Dieser 400.000-Dollar-Deal ist für einen ersten Durchlauf gedacht, um das Vertrauen der Verbraucher in Agrocasas Produkte zu stärken und eine erstaunliche Feedback-Schleife für Agrocasa einzubauen, um den Anbau lokaler Sorten aus der EU-Sorten-Datenbank zu optimieren. ”Gabriel Luca, CEO von Agrocasa, erklärte: "Die Art und Weise, wie Efixii die Blockchain nutzt, um die Wahrheit hinter den Angaben der Züchter zum CBD-Gehalt sicherzustellen, und die Einfachheit des App-Ansatzes bei der Erfassung von Verbraucherfeedback haben uns dazu bewogen, Efixii zu lizenzieren. Wir sind HACCP-konform, Novelty Food-registriert und EU-GMP-zertifiziert, und nun, indem wir die Verbrauchereffizienz in den Mix einbeziehen, könnte Efixii es uns ermöglichen, unsere Stammkulturen basierend auf der Wirksamkeit eines Stammes in einem bestimmten Marktvertikal besser zu planen. ”Vorbehaltlich der erfolgreichen Erhebung von Wirksamkeitsdaten im ersten 400-Liter-Lauf vereinbaren beide Parteien, in gutem Glauben daran zu arbeiten, den kommerziellen Einsatz von Efixii in Zukunft auf alle Ernten von Agrocasa auszuweiten.Die Cannabisdaten von GCAC sind das geistige Eigentum ("IP") von GCAC. Das geistige Eigentum schafft eine inhärente Schwierigkeit bei der Replikation oder dem direkten Wettbewerb mit den medizinischen Cannabis-Datensätzen von GCAC. GCAC hat seine Protokolle in einer vorläufigen Patentanmeldung "System of Process and Tracking Cannabis Products and Associated Method Using Blockchain" definiert, die am 17. Dezember 2020 beim U.S. Patent and Trademark Office eingereicht wurde.Über CBD Agrocasa RumänienCBD Agrocasa ist der größte und wichtigste Produzent von CBD in Europa. Seit der Gründung Anfang 2019 konzentriert sich das Unternehmen auf die Herstellung von authentischen europäischen CBD-Produkten höchster Qualität nach Pharma-Grade EU GMP-zertifiziertem Standard. Es ist ein zu 100 % vertikal integriertes Unternehmen und daher in der Lage, eine strenge Kontrolle über alle Aspekte des Betriebs zu behalten: den Anbau, die Verarbeitung, die Produktion und die Produkte. Es baut lokale Sorten aus der EU-Pflanzensorten-Datenbank an und die Pflanzen werden in Bio-Farmen angebaut, die ideal für den Anbau und die Ernte von Hanf sind. Agrocasa hat den größten verwalteten Hanfanbau in Europa mit einer Ernte von mehr als 4.000 ha im Jahr 2020 und dem Potenzial, in bis zu 10 Jahren auf 30.000 ha zu wachsen. Sie verarbeiten die Ernte im Haus in EU GAP, ISO-registrierten Anlagen mit 20 Produktionslinien, die 194 Tonnen getrocknete Biomasse pro 24-Stunden-Zyklus verarbeiten können. Agrocasa produziert unter EU-GMP-Zertifizierung in einer überkritischen CO²- & Ultraschall-Cannabisextraktionsanlage, der größten ihrer Art. Unter Verwendung einer akustischen Kavitation in Kombination mit einem hochmodernen Graphen- und Zeolith-Filtrationssystem produzierten sie etwa 24.000 Liter konzentriertes CBD-Öl aus der Ernte der Saison 2020. Agrocasa ist HACCP-konform und als Novelty Food registriert. Agrocasa testet für die Qualitätskontrolle in einem voll ausgestatteten EU GLP-Labor für die präziseste Formulierung von CBD-Produkten. Ihre Reinheitsmessung und Konzentrationsgarantie durch eine dritte Partei wird von Cromatec Plus bereitgestellt. Agrocasa hat auch begonnen, White-Label-Zugang zu ihrem CBD für ein privilegiertes Produktportfolio für Apotheken und Ärzte anzubieten. https://www.cbdagrocasa.com/ Über Global Cannabis Applications Corp.Global Cannabis Applications Corp. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design, Entwicklung, SaaS-Lizenzierung und Erwerb innovativer Datentechnologien für die Cannabisindustrie. Die Citizen Green- und Efixii-Plattformen sind die weltweit ersten End-to-End-Cannabis-Datenlösungen - vom Verbraucher bis zum Regulator. Sie nutzen sechs Kerntechnologien: mobile Anwendungen, künstliche Intelligenz, RegTech, intelligente Datenbanken, Ethereum-Blockchain und GCAC Smart Rewards. Diese Technologien legen Ereignisse in der Cannabis-Kette offen und ermöglichen es Patienten, Crowd-Sourced-Daten zur Cannabis-Wirksamkeit bereitzustellen. Angetrieben von Experten aus der Digital- und Cannabisbranche konzentriert sich GCAC darauf, Einnahmen aus der SaaS-Lizenzierung seiner Technologie zu generieren und qualitativ hochwertige Cannabis-Datensätze zu erwerben, die die Ergebnisse für Patienten verbessern und der weltweit größte Anbieter von Cannabis-Wirksamkeitsdaten werden.Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte www.cannappscorp.com , oder lesen Sie die Profile auf www.sedar.com und auf der Website der kanadischen Wertpapierbörse www.thecse.com Presse KontaktTelefon: +1 (800) 409-5679E-Mail: info@cannappscorp.comZukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten, die das Geschäft von GCAC betreffen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Managements von GCAC. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da GCAC nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. GCAC lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.Die Canadian Securities Exchange hat die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Citizen Green Efixii for Medical Cannabis Growers