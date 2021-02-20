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Senate Committee Schedule: Saturday, February 20, 2021

State of New Mexico FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021 SENATE SCHEDULE OF COMMITTEE HEARINGS Saturday, February 20, 2021

TAX, BUSINESS AND TRANSPORTATION COMMITTEE – Senator Benny Shendo Jr., Chair Meetings may be viewed via Webcast at www.nmlegis.gov

Saturday, February 20, 2021 – 9:00 a.m. – Virtual Zoom Meeting

SB 168     INCREASE GAS TAX     (GONZALES)

SB 175     RURAL TEACHERS TAX CREDIT     (GALLEGOS)

SB 189     FINANCIAL EXPLOITATION ACT     (DUHIGG)

SB 256     FIRE PROTECTION FUND    (BURT)

SB 277     MILITARY RETIREMENT PAY TAX EXEMPTION     (POPE)

SB 218     UNIFORM DIVISION OF INCOME FOR TAX PURPOSES     (SHENDO)

SB 98     ECONOMIC DEVELOPMENT INCENTIVE REPORTS     (TALLMAN)

SB 195     TEEN DRIVER SAFETY TRAINING     (CAMPOS)

SB 197     INCREASE CIGARETTE TAX     (LOPEZ)

SB 202     ALTERNATE BUSINESS ENTITY NAMES     (PADILLA)

SB 203     LLC MEMBERSHIP IN ARTICLES OF ORGANIZATION     (PADILLA)

SB 211     CORPORATE INCOME TAX RATES     (WIRTH)

SB 219     NO CITIZENSHIP PROOF FOR OCCUPATIONAL LICENSE     (ORTIZ y PINO)

SB 226     RETENTION OF FUNDING BY MUNICIPALITIES     (MUÑOZ)

SB 229     HEALTHY FOOD FINANCING ACT     (HAMBLEN)

SB 264     USE OF CLUBS BY NONPROFITS     (GRIGGS)

Unheard bills from Saturday, February 20, 2021 will be rolled over to the Tuesday, February 23, 2021 agenda.

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